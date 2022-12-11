Xiaomi, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımı nedeniyle teknoloji sektöründe büyük ses getiren ve merakla beklenen Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlarını resmen piyasaya sürdü. Yeni akıllı telefonların yanı sıra Xiaomi, piyasadaki diğer popüler akıllı hoparlörlerle rekabet edecek Xiaomi Sound Pro akıllı hoparlör de dahil olmak üzere birçok başka ürünü de tanıttı. Lanmsanda dikkatleri üzerine çeken Sound Pro, bir çok akıllı teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Xiaomi Sound Pro Akıllı Hoparlörün Temel Özellikleri

Xiaomi, müziğin ritmine göre değişen ortam aydınlatmasına sahip şeffaf bir üst kısma sahip yeni Xiaomi Sound Pro akıllı hoparlörünü piyasaya sürdü. Siyah renkte sunulan hoparlör, SBC ve AAC ses iletim protokolleri, 8 ohm empedans ve 3,5 mm AUX portu ile birlikte geliyor. Xiaomi, hoparlörün amiral gemisi kalitesinde ses sunduğunu iddia ediyor. Cihaz şu anda Çin pazarında satın alınabilir durumda.

Xiaomi Sound Pro, önceki modellere göre yükseltilmiş 7 üniteli bir akustik yapılandırmaya sahip. Cihaz, Net ve şeffaf ses için 3 üniteli tam aralıklı hoparlör ve benzersiz bir düşük frekans deneyimi için 3 üniteli pasif radyatör ve özel yapım subwoofer içeriyor. Hoparlör ayrıca yüksek ses seviyesine sahip büyük bir woofer ile raflarda olacak. Cihaz bu yönü ile 91dB’lik şok edici bir ses basıncı sağlayabiliyor. Etkileyici ses kalitesine ek olarak Sound Pro, 360 derecelik çok yönlü bir ses alanı sunarak nereye yerleştirilirse yerleştirilsin tüm topluluğun kaliteli sesin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca Xiaomi’nin akustik mühendisleri tarafından profesyonel yazılım kullanılarak ustalıkla ayarlandı ve kulağa hoş gelen net ve dengeli sesler elde edildi.

Xiaomi, 2.0 sürümüne yükseltilen Sound Pro’ya yenilikçi bilgi işlem ses teknolojisini de dahil etti. Bu teknoloji, ses kalitesini girişten çıkışa kadar ince ayarlayarak canlı seviyede bir dinleme deneyimi sunuyor. Nightingale algoritması da ses efektlerinin bağımsız olarak ayarlanmasını destekleyecek şekilde yükseltildi ve kullanıcıların Xiaomi Speaker APP aracılığıyla tercih ettikleri stili seçmelerine olanak tanıdı. Tasarım açısından Sound Pro, cihazın gövdesini çevreleyen LED lamba boncukları tarafından oluşan ortam ışığı efektine sahip. Cihazı çevreleyen ışık, müziği gerçek zamanlı olarak takip ederek zarif bir atmosfer yaratıyor. Hoparlör ayrıca, yön duygusu ve akıllı aydınlatma efektleri sağlayan ses ve görsel bilgi işlem teknolojisini birleştiren akıllı bir insan vücudu algısı ile de beraber geliyor. Genel olarak Xiaomi Sound Pro, yüksek kaliteli ses ve bir dizi gelişmiş özelliğe sahip güçlü ve etkileyici bir akıllı hoparlör.

Xiaomi Sound Pro Akıllı Hoparlörün Fiyatlandırılması

Xiaomi Sound Pro akıllı hoparlör an itibari ile Çin’de satın alınabilir. Hoparlörün başlangıç fiyatı 999 yuan, ancak şu anda resmi pakette %10 indirim var. Şirket, 25 Aralık’taki satın alımlarla birlikte bir Xiaomi Mi Band 7 Pro hediye edeceklerini belirtti. Xiaomi, Sound Pro ile birlikte 11 Aralık’ta Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlarını, Xiaomi Mini Host’u ve Xiaomi 10G Router’ı da piyasaya sürdü. Xiaomi şirketi, Sound Pro’nun Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz açıklamadı. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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