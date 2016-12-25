Teknoloji Devi Apple Kötü Günlerine Dönüyor Olabilir

Apple, Steve Jobs ve Steve Wozniak sayesinde 1980’li yılların başında Apple II ve Macintosh bilgisayarlar ile beraber çok büyük bir başarı yakalamıştı.

Ancak Apple 1997 yılında kötü bir durumun içerisindeydi ve şirket parasızlıktan neredeyse boğuluyordu. 1996 yılında yapılan satışlar bir önceki yıla göre %30 düştü. Bunun nedeni ise şirketin çok fazla ürün çeşidine sahip olmasıydı. Şirket bilgisayarların birbirlerinden olan farklarını anlatamıyordu.

Şirket sadece bilgisayar değil yazıcı ve server gibi cihazlarda satıyordu. Steve Jobs’un şirkete dönüşü ile beraber işler değişti. Jobs ürün yelpazesinin %70’ini bir kenara attı. Şirketin bu kadar kırılgan bir anında bu kadar ani bir değişiklik kurtuluşun anahtarı oldu. 3000’den fazla kişi işten çıkarıldı ancak Jobs takip eden çeyrekte yıllar sonra kar açıklamayı başardı.

Jobs’un burada başardığı şey az sayıda anca göz alıcı bir ürün yelpazesine sahip olmak. Böylelikle Steve Jobs ve Jony Ive şirketi dünyanın en zengin ve en büyük şirketi olma yolunda adım attılar.

Şirket özellikle 2016 ile beraber eski haline dönüyor gibi oldu. Üst üste 3 senedir iPhone modellerinde hiç bir değişiklik yok diğer tarafta 6 ve 6S sahipleri batarya problemleri yaşamaya başladı. Yeni MacBook modelleri vaad ettiği batarya sürelerini karşılayamıyor. Yeni Watch serisinin eskisinden farkı ekran parlaklığı, GPS ve suya dayanıklılık. Artık müşteriler bir çok dongle kullanmak zorunda. Bunların hepsi dünyanın en büyük şirketi de olsanız dikkat etmeniz gereken şeyler ve bu sefer Apple’ı kurtaracak bir Steve Jobs daha yok.