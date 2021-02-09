Genel
Ted Lasso ikinci sezon çekimleri başladı
Apple TV+’ın sevilen dizisi Ted Lasso, ikinci sezon çekimlerinin başladığını duyurdu. Platformun sevilen dizisi, yaz aylarında geliyor.
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Apple, geçtiğimiz yıl dijital yayın işine girerek Apple TV+ isimli servisi duyurdu. Şirket, Netflix’in adeta sahibi olduğu pazarda başarılı olabilmek ve kullanıcı kazandıracak orijinal yayınlar için oldukça ciddi yatırım gerçekleştirdi. Özellikle dünyaca ünlü yönetmenler ve yıldızlarla anlaşan şirket, kullanıcılarını bu platforma çekmek istiyor. Ancak platformun en çok beğenilen dizisi büyük yıldızların olduğu, ünlü yönetmenlerin yönettiği bir yapım değil. Oldukça mütevazi bir iş olarak başlayıp kısa sürede popülerliğini arttıran Ted Lasso oldu. Peki TedLasso, ikinci sezon ne zaman? Oldukça beğenilen dizinin ikinci sezon çekimleri başladı.
Time to start warming those biscuits. Production for @TedLasso Season 2 has officially begun! pic.twitter.com/EHZWbwiY58
— Apple TV (@AppleTV) January 15, 2021
Ted Lasso ikinci sezon çekimleri başladı
Apple TV+’ın, en sevilen yapımlarından biri olan Ted Lasso, ikinci sezon ile geri dönüyor. Amerika’dan gelen bir Amerikan Futbolu koçunun, Premier Lig’de mücadele eden bir futbol takımının başına geçmesini konu alan yapım, kısa sürede izleyicilerden büyük beğeni topladı. Hatta dizi o kadar çok beğenildi ki Apple TV+’a abone olan kullanıcıların %20’lik bir kısmı, bu diziyi izlemek için platforma üye oldu. Dizi özellikle başarılı senaryosu ve izleyicilere hissettirdiği pozitif duygular sebebiyle çok beğeniliyor. Apple TV+, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda ikinci sezon çekimlerinin başladığını duyurdu. Peki dizinin ilk sezonunda neler oldu?
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İlk sezon özeti
Ted Lasso, ikinci sezon haberlerine sevinen kullanıcılar, ilk sezonda neler olduğunu hatırlamakta zorlanıyorsa işte olanlar. Lasso, ilk sezonda Richmond isimli Premier lig takımının başına geçmiş ve takımı başarıya ulaştırmak için elinden geleni yapmıştı. Hem futbolculardan, hem de takımın sahibinden kaynaklı sorunlarla boğuşan Koç Lasso, tüm çabalara rağmen başaramadı ve takım ikinci lige düştü. Yeni sezonda ise, takımın yükselme savaşını izleyeceğiz. Bakalım Koç Lasso bu sezon nasıl bir mücadele sergileyecek. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Lenovo K13 modelinin tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı!
Çin merkezli teknoloji üreticisi Lenovo markasının, giriş seviye yeni telefonu K13 modelinin teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekecek.
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Yakın zamanda resmiyet kazanması beklenen Lenovo K13’ün teknik özelliklerini ve görüntülerini basına sızdı. Lenovo K12’nin halefi olarak piyasaya sürülecek akıllı telefon mavi ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor. Ayrıca söz konusu cihaz birkaç gün önce Bluetooth SIG tarafından onaylanmıştı.
Lenovo K13 modeli, 6.5 inç büyüklüğünde damla çentikli 1600 × 720 piksel HD+ çözünürlük sunan bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazın önünde bulunan söz konusu çentikte ise 5 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor. Bununla birlikte akıllı telefonun arka panelinde ise; 13 + 5 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi görev yapacak.
Lenovo K13 modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, HD+ (1600 x 720 piksel)
- İşlemci: Henüz belirlenmedi
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB (microSD desteği mevcut)
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 5 MP
- İşletim Sistemi: Android 10
- Batarya: Henüz belirtilmedi
- Ağırlık: 200 gram
Lenovo K13 modeli için 2 GB RAM ve 32 GB’lık depolama alanı sızdırılan detaylar arasında. Ayrıca parmak izi okuyucusunu arka tarafta tutan telefonun pil kapasitesi ve fiyat etiketi konusunda bir bilgi yok. Sonuç olarak tüm özelliklere bakıldığında K13 modeli, bütçe dostu modeller arasında yer alacak.
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Genel
İBB köylere ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi); kırsal mahalle ve köylerde, internete erişim konusunda sorun yaşayan öğrenci ve vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında 9 köyün internet kurulumunu tamamladı.
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Kırsal mahallelerde internete erişim konusunda sorun yaşayan öğrenci ve vatandaşlara destek olmayı hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi; köy meydanı, muhtarlık ve bilgi evlerine İBB WiFi noktaları kuruyor.
İBB kentin internet altyapısını kuvvetlendirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallerdeki internet problemine de el attı. Toplamda 151 lokasyona kurulması planlanan İBB WiFi ücretsiz internet noktaları ile öğrencilerin pandemi nedeniyle artan uzaktan eğitim ihtiyaçlarına ek destek olunmasını amaçlanıyor.
Söz konusu proje, eğitimde fırsat eşitliği sağlamanın önemli bir sosyal belediyecilik sorumluluğu olduğu bilinciyle ilerliyor. Ücretsiz internet hizmetinin amacı; vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, maddi imkansızlıklar içerisinde eğitim gören tüm çocukların yanlarında olmakİstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 köyün internet kurulumunu tamamladı
Yapılan çalışmalar sonucunda; Beykoz’a bağlı, Alibahadır, Poyrazköy, İshaklı; Çatalca’ya bağlı Kestanelik, Çanakça, Dağyenice; Çekmeköy’e bağlı Hüseyinli; Silivri’ye bağlı Akören ve Seymen köylerine internet kurulumu gerçekleşti. İBB projesinin ilk etabında bu sayı bir ay içerisinde 50 köye çıkartılacak.
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Genel
indiBindi ile dolmuşlar dijitalleşiyor
Tüketici ihtiyaçlarına çözümler sunan N Kolay, ulaşıma dijital bir soluk getiriyor. İstanbullular, indiBindi mobil uygulaması aracılığıyla sarı dolmuşta saniyeler içinde ücretini vermiş olacak. Dolmuşa binmek için ana durağa gitmek zorunluluğu da ortadan kalktı.
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Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay, yenilikçi çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Geliştirilen indiBindi mobil uygulaması ile İstanbullular dolmuşlarda artık QR kod ile temassız ödemeyi kullanabilir. Üstelik uygulamadan rezervasyon yapıp, durakta bekleme de tarih oldu.
Teması sıfırlayan uygulama
İstanbul Taksi Dolmuş Hizmetleri Derneği iş birliğiyle geliştirilen uygulama ile dolmuşlarda temas sıfırlanacak. Ödemeler QR üzerinden yapılabilecek. Ayrıca sarı dolmuş olarak bilinen araçlarda İstanbullular rezervasyon da yapabilecek. Böylece ilk durağa ulaşmak zorunda kalmayacak.
Bunun yanı sıra dolmuş sürücüleri de uygulama aracılığıyla ödemeleri anlık takip edebilecek. Ayrıca rezervasyon özelliğini kullanarak ana durakta bekleyerek zaman kaybetmeyecek.
İlk yolculuk hediye
Mastercard’ın Masterpass çözümüyle kart bilgilerinin saklandığı indiBindi, kullanıcılarına ilk dolmuş yolculuğunu hediye ediyor. Ayrıca her yolculukta toplanan puanlarla, biniş hakkı kazanılıyor. İlk adımda İstanbul Kadıköy’de kullanıma açılan indiBindi’nin önümüzdeki dönemde Türkiye’de de yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor.
Toker: Elden ele para uzatma devri kapanıyor
Aktif Bank’ın N Kolay çatısı altında sektörde fark yaratan çalışmalara imza attığını belirten Aktif Bank Perakende, Dijital ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Betügül Toker, “Pandemi ile artan hijyen gerekliliği, temassız uygulamaların hayatımızdaki önemini bir hayli artırdı. Bu süreçte özellikle ‘elden ele ücret ödenen’ ve hala nakit paranın dolaştığı şehir içi ulaşım araçlarında hem yolcular hem de şoförler için risk yükseldi. Bu iç görüden yola çıkarak yeni uygulamamız indiBindi’yi hayata geçirdik ve ihtiyaç duyduğumuz hijyeni, hızı, kolaylığı bu uygulamada buluşturduk. Türkiye’de oldukça yaygın olarak kullanılan ve bizim ulaşım kültürümüzün bir parçası olan dolmuşlara temassız ödeme teknolojisini entegre ederek, hayatı kolaylaştırmak ve riski minimize etmek istedik. Önümüzdeki dönemde uygulamanın sınırlarını genişleterek, bu deneyimi Türkiye’yle paylaşmak istiyoruz” dedi.
Toker, “Eskiden dolmuşa binmek için sıra beklenirdi. Ya da ana merkez durağa gidilmesi gerekirdi. Buna da bir çözüm bulduk. Artık evden çıkmadan önce dolmuş rezervasyonunuzu yaparak, durakta binme rahatlığına kavuşuyorsunuz. Koşturmaya gerek kalmadan, herkes dolmuşuna ücretini de mobil uygulamadan ödeyerek binecek. Üstelik bedava biniş hakkı kazanacak ve nakit taşımak zorunda kalmayacak” sözlerini ekledi.
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