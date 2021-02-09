İBB köylere ücretsiz internet hizmeti sağlıyor

Tüketici ihtiyaçlarına çözümler sunan N Kolay, ulaşıma dijital bir soluk getiriyor. İstanbullular, indiBindi mobil uygulaması aracılığıyla sarı dolmuşta saniyeler içinde ücretini vermiş olacak. Dolmuşa binmek için ana durağa gitmek zorunluluğu da ortadan kalktı.

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Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay, yenilikçi çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Geliştirilen indiBindi mobil uygulaması ile İstanbullular dolmuşlarda artık QR kod ile temassız ödemeyi kullanabilir. Üstelik uygulamadan rezervasyon yapıp, durakta bekleme de tarih oldu.

Teması sıfırlayan uygulama

İstanbul Taksi Dolmuş Hizmetleri Derneği iş birliğiyle geliştirilen uygulama ile dolmuşlarda temas sıfırlanacak. Ödemeler QR üzerinden yapılabilecek. Ayrıca sarı dolmuş olarak bilinen araçlarda İstanbullular rezervasyon da yapabilecek. Böylece ilk durağa ulaşmak zorunda kalmayacak.

Bunun yanı sıra dolmuş sürücüleri de uygulama aracılığıyla ödemeleri anlık takip edebilecek. Ayrıca rezervasyon özelliğini kullanarak ana durakta bekleyerek zaman kaybetmeyecek.

İlk yolculuk hediye

Mastercard’ın Masterpass çözümüyle kart bilgilerinin saklandığı indiBindi, kullanıcılarına ilk dolmuş yolculuğunu hediye ediyor. Ayrıca her yolculukta toplanan puanlarla, biniş hakkı kazanılıyor. İlk adımda İstanbul Kadıköy’de kullanıma açılan indiBindi’nin önümüzdeki dönemde Türkiye’de de yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor.

Toker: Elden ele para uzatma devri kapanıyor

Aktif Bank’ın N Kolay çatısı altında sektörde fark yaratan çalışmalara imza attığını belirten Aktif Bank Perakende, Dijital ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Betügül Toker, “Pandemi ile artan hijyen gerekliliği, temassız uygulamaların hayatımızdaki önemini bir hayli artırdı. Bu süreçte özellikle ‘elden ele ücret ödenen’ ve hala nakit paranın dolaştığı şehir içi ulaşım araçlarında hem yolcular hem de şoförler için risk yükseldi. Bu iç görüden yola çıkarak yeni uygulamamız indiBindi’yi hayata geçirdik ve ihtiyaç duyduğumuz hijyeni, hızı, kolaylığı bu uygulamada buluşturduk. Türkiye’de oldukça yaygın olarak kullanılan ve bizim ulaşım kültürümüzün bir parçası olan dolmuşlara temassız ödeme teknolojisini entegre ederek, hayatı kolaylaştırmak ve riski minimize etmek istedik. Önümüzdeki dönemde uygulamanın sınırlarını genişleterek, bu deneyimi Türkiye’yle paylaşmak istiyoruz” dedi.

Toker, “Eskiden dolmuşa binmek için sıra beklenirdi. Ya da ana merkez durağa gidilmesi gerekirdi. Buna da bir çözüm bulduk. Artık evden çıkmadan önce dolmuş rezervasyonunuzu yaparak, durakta binme rahatlığına kavuşuyorsunuz. Koşturmaya gerek kalmadan, herkes dolmuşuna ücretini de mobil uygulamadan ödeyerek binecek. Üstelik bedava biniş hakkı kazanacak ve nakit taşımak zorunda kalmayacak” sözlerini ekledi.