Genel
İBB köylere ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi); kırsal mahalle ve köylerde, internete erişim konusunda sorun yaşayan öğrenci ve vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında 9 köyün internet kurulumunu tamamladı.
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Kırsal mahallelerde internete erişim konusunda sorun yaşayan öğrenci ve vatandaşlara destek olmayı hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi; köy meydanı, muhtarlık ve bilgi evlerine İBB WiFi noktaları kuruyor.
İBB kentin internet altyapısını kuvvetlendirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallerdeki internet problemine de el attı. Toplamda 151 lokasyona kurulması planlanan İBB WiFi ücretsiz internet noktaları ile öğrencilerin pandemi nedeniyle artan uzaktan eğitim ihtiyaçlarına ek destek olunmasını amaçlanıyor.
Söz konusu proje, eğitimde fırsat eşitliği sağlamanın önemli bir sosyal belediyecilik sorumluluğu olduğu bilinciyle ilerliyor. Ücretsiz internet hizmetinin amacı; vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, maddi imkansızlıklar içerisinde eğitim gören tüm çocukların yanlarında olmakİstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 köyün internet kurulumunu tamamladı
Yapılan çalışmalar sonucunda; Beykoz’a bağlı, Alibahadır, Poyrazköy, İshaklı; Çatalca’ya bağlı Kestanelik, Çanakça, Dağyenice; Çekmeköy’e bağlı Hüseyinli; Silivri’ye bağlı Akören ve Seymen köylerine internet kurulumu gerçekleşti. İBB projesinin ilk etabında bu sayı bir ay içerisinde 50 köye çıkartılacak.
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Genel
indiBindi ile dolmuşlar dijitalleşiyor
Tüketici ihtiyaçlarına çözümler sunan N Kolay, ulaşıma dijital bir soluk getiriyor. İstanbullular, indiBindi mobil uygulaması aracılığıyla sarı dolmuşta saniyeler içinde ücretini vermiş olacak. Dolmuşa binmek için ana durağa gitmek zorunluluğu da ortadan kalktı.
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Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay, yenilikçi çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Geliştirilen indiBindi mobil uygulaması ile İstanbullular dolmuşlarda artık QR kod ile temassız ödemeyi kullanabilir. Üstelik uygulamadan rezervasyon yapıp, durakta bekleme de tarih oldu.
Teması sıfırlayan uygulama
İstanbul Taksi Dolmuş Hizmetleri Derneği iş birliğiyle geliştirilen uygulama ile dolmuşlarda temas sıfırlanacak. Ödemeler QR üzerinden yapılabilecek. Ayrıca sarı dolmuş olarak bilinen araçlarda İstanbullular rezervasyon da yapabilecek. Böylece ilk durağa ulaşmak zorunda kalmayacak.
Bunun yanı sıra dolmuş sürücüleri de uygulama aracılığıyla ödemeleri anlık takip edebilecek. Ayrıca rezervasyon özelliğini kullanarak ana durakta bekleyerek zaman kaybetmeyecek.
İlk yolculuk hediye
Mastercard’ın Masterpass çözümüyle kart bilgilerinin saklandığı indiBindi, kullanıcılarına ilk dolmuş yolculuğunu hediye ediyor. Ayrıca her yolculukta toplanan puanlarla, biniş hakkı kazanılıyor. İlk adımda İstanbul Kadıköy’de kullanıma açılan indiBindi’nin önümüzdeki dönemde Türkiye’de de yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor.
Toker: Elden ele para uzatma devri kapanıyor
Aktif Bank’ın N Kolay çatısı altında sektörde fark yaratan çalışmalara imza attığını belirten Aktif Bank Perakende, Dijital ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Betügül Toker, “Pandemi ile artan hijyen gerekliliği, temassız uygulamaların hayatımızdaki önemini bir hayli artırdı. Bu süreçte özellikle ‘elden ele ücret ödenen’ ve hala nakit paranın dolaştığı şehir içi ulaşım araçlarında hem yolcular hem de şoförler için risk yükseldi. Bu iç görüden yola çıkarak yeni uygulamamız indiBindi’yi hayata geçirdik ve ihtiyaç duyduğumuz hijyeni, hızı, kolaylığı bu uygulamada buluşturduk. Türkiye’de oldukça yaygın olarak kullanılan ve bizim ulaşım kültürümüzün bir parçası olan dolmuşlara temassız ödeme teknolojisini entegre ederek, hayatı kolaylaştırmak ve riski minimize etmek istedik. Önümüzdeki dönemde uygulamanın sınırlarını genişleterek, bu deneyimi Türkiye’yle paylaşmak istiyoruz” dedi.
Toker, “Eskiden dolmuşa binmek için sıra beklenirdi. Ya da ana merkez durağa gidilmesi gerekirdi. Buna da bir çözüm bulduk. Artık evden çıkmadan önce dolmuş rezervasyonunuzu yaparak, durakta binme rahatlığına kavuşuyorsunuz. Koşturmaya gerek kalmadan, herkes dolmuşuna ücretini de mobil uygulamadan ödeyerek binecek. Üstelik bedava biniş hakkı kazanacak ve nakit taşımak zorunda kalmayacak” sözlerini ekledi.
Genel
GTA V 140 milyondan fazla kopya satmayı başardı!
GTA V adından söz ettirmeye devam ediyor. Neredeyse 10 yıl önce çıkan oyun toplam satış sayısında 140 milyonu geride bıraktı.
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GTA V büyümeye devam ediyor!
Oyun dünyasının en önemli markalarından biri kuşkusuz GTA V. 2013 yılında çıkan ve popülaritesi artarak devam eden oyun, rekorları da alt üst etmeye devam ediyor. Çıkışının üzerinden 8 yıl geçen oyun, hala satın alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla alakalı bir rapor duyuran Take Two, oyunun 140 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. Böylelikle sevilen oyun bu alanda yeni rekorun da sahibi olmayı başardı.
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Çıkışının bu yana üçüncü kez nesil değiştirmeye hazırlanan oyun, çok oyunculu modda da tercih ediliyor. Oyun içi satın alımlarda %28‘lik bir artış yakalayan oyun, bir süre daha oyun dünyasının tepesinden inmeyecek gibi gözüküyor. Rockstar‘ın yapımcılığını yaptığı oyun, piyasada yeni bir akımı da beraberinde getirmişti. Çoğu firmanın denediği “GTA modeli” bu kadar başarılı olamamıştı. Ayrıca oyunun bu başarısı GTA VI‘nın da çıkışını etkiledi. Normal şartlarda çıkış yapması beklenen oyun ile alakalı resmi bir detay hala ortaya çıkmadı. Tüm bunlarla birlikte Rockstar‘ın bir diğer önemli markası Red Dead Redemption 2. Sevilen oyun 36 milyon kopya satmayı başardı. Bakalım Rockstar önümüzdeki yıllarda başarısını katlayarak sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3080 stok sorunu kötüye gidiyor, fiyatları artabilir
Avrupalı bir satış platformuna göre Nvidia RTX 3000 serisi stok azlığının daha da kötüleşmesi mümkün. Bu kartların başında ise RTX 3080 geliyor.
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Nvidia firmasının son nesil ekran kartlarındaki stok azlığı devamlı bir durum haline geldi. Buna neden olarak ise GDDR6 hafızaların dünya üzerinde az bulunması gösteriliyor. Aynı zamanda COVID-19 aşısı dağıtımının da bunda etkisi var.
Dolayısıyla bu durum yakın zamanda değişecek gibi de gözükmüyor. Ayrıca Almanya, Hollanda ve Belçika satış platformu Alternate’e üreticilerden ve Nvidia’dan gelen bilgilere göre ise; Nvidia RTX 3000 serisi kartlarının ulaşılabilirliği ilk çeyrekte daha da kötüye gidecek. Hammadde ve Nvidia çiplerinin azlığının yanı sıra; Çin Yeni Yılı dolayısıyla birçok yerin kapalı olması bu durumda başrol oynuyor.
Alternate aynı zamanda RTX 3080 ve 3060 Ti kartlarının en zor ulaşılan kartlar olacağını da söylüyor. Bu da kartları ön sipariş edenlerin bile aylarca bekleyebilecekleri anlamına geliyor. Üstelik ön sipariş verenler için fiyatlar aynı kalacak olsa da RTX 3000 serisi kartları yeni sipariş edecekler için fiyatların artma ihtimalinin yüksek olduğunun da iletildiğini hatırlatmakta fayda var.
RTX 3070 ve 3090 ekran kartlarında ise durumun biraz daha hafif olması muhtemel. Çünkü satış platformu bu kartlardan da az miktar üretim beklese de; bu seriler diğer kartlar kadar popüler olmamalarından dolayı daha kısa bekleme listelerine sahipler.
AMD firmasını da etkileyen stok sorunlarının ne zaman çözüleceğini bekleyip görmek gerekecek. Ancak yakın zamanda bu durum pek mümkün gözükmüyor. En yakın tarih Nisan olarak gösteriliyor olsa bile tedarik zincirinin ivme yakalaması için birkaç ay daha gerekebilir.
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İBB köylere ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
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