Türkiye’deki yatırımları ve hamleleri ile büyük beğeni toplayan Tecno Mobile, katlandığında cebe sığan, ancak açıldığında tabletlerin yerini alabilen katlanır telefon Tecno Phantom Vision V konseptini tanıttı. Daha önce şirket, ilk geri çekilebilir portre kamerasına sahip bir telefon tanıtmıştı. Görünüşe göre Tecno telefon alanında rakiplerine bu yıl içerisinde büyük bir göz dağı verecek.

Tecno Phantom Vision V katlandığında, normal bir katlanır akıllı telefona benziyor. Telefonda önde bir ekran, arkada üçlü kamera ve bildirimleri ve zamanı görüntüleyen küçük bir ek ekran yer alıyor. İç bölümde ise ana ekran var. Telefon sadece ilk bakışta Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Xiaomi Mix Fold 2‘ye benziyor. Ancak açıldığında fark ortaya çıkıyor.

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Konsepte göre ekran açıldığında 10,1 inç büyüklüğe çıkabiliyor. İç ve dış ekranların bir bütün olduğu söyleniyor. Yani telefon katlandığında bir kısmı dışarda kalıyor. Ekran, esneklik ve dayanıklılık sağlayan 11 işlevsel katmandan oluşuyor. Gövde ise havacılık sınıfı titanyumdan yapılmış. Bu nedenle telefon çok dayanıklı ve hafif olacak.

Tecno, şimdi Tecno Phantom Vision V’in satışta olup olmayacağını veya bir konsept olarak kalıp kalmayacağını bildirmedi. Ancak firmanın son dönemdeki atılımlarını göz önünde bulundurursak bu modelin gerçeğe dönüşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça şık ve kullanışlı görünen bu konsept hayata geçerse tablet alanında satışlar bir anda düşebilir. Hem telefon hem tablet görevi görecek olan bu telefon umarız yakında gerçeğe dönüşe bir proje olur.