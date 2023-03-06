Tecno, kamera odaklı giriş seviye akıllı telefonu Tecno Spark 10 Pro modelini sessiz sedasız satışa sundu. Firmanın internet sitesinde ortaya çıkan cihaz uygun fiyatı, etkileyici tasarımı ve yüksek çözünürlüklü özçekim kamerasıyla dikkat çekti!

Tecno Spark 10 Pro Devasa Ekranıyla Geldi!

Tecno’nun yeni yıldızı, 6.8 inç boyutlu FullHD+ çözünürlüklü bir IPS LCD ekranla geliyor. Nokta çentik yapısına sahip olan bu devasa ekranda 90Hz tazeleme hızı desteğine de yer verilmiş. DCI-P3 renk uzayını büyük oranda destekleyen bu ekran, cihazın seviyesine göre etkileyici özelliklerle donatılmış.

Özçekim kamerasıyla kendini gösteren cihaz, 32MP çözünürlüklü bir ön kameraya sahip. Bu ön kamerada LED flaş da bulunuyor. Cihazın arkasındaysa 50MP çözünürlüklü OIS desteği olmayan bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 16 MP çözünürlükte bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte bir makro kamera eşlik ediyor. Özellikle arka kamerasıyla iPhone Pro modellerini andıran cihaz, köşeli tasarımıyla da yine iPhone Pro modellerini örnek aldığının sinyallerini veriyor. Cam görünümlü plastik bir arka kapağa ve plastik kasa malzemesine sahip cihaz, sınıfındaki diğer modellere kıyasla daha üst seviye bir görünüme sahip.

Tecno Spark 10 Pro, gücünü MediaTek’in Helio G88 yonga setinden alıyor. Giriş seviyedeki diğer telefonlardan aşina olduğumuz bu işlemci, günlük görevler için yeterli olsa da, yüksek grafikli oyunlarda üst seviye cihazların gerisinde kalacağını söylemek mümkün.

Bu yonga setine 4 GB veya 6 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Ayrıca yazılım gücüyle beraber cihaza 8 GB daha sanal bellek eklemesi yapmak mümkün.

5.000 mAh bataryaya sahip olan cihaz, USB-C girişinden 18 Watt gücünde şarj olabiliyor. 18 Watt’ın günümüzde pek de iyi bir değer olmadığını söyleyebiliriz. Yine de giriş seviye işlemci ile 5.000 mAh pil kombinasyonu kullanıcılara iyi bir pil deneyimi sunacaktır.

3.5mm kulaklık girişine sahip olan cihazda, NFC ve çift 4G VoLTE desteği bulunuyor. Ancak Helio G88’in görece eski bir işlemci olması nedeniyle bu cihazda 5G desteğinin bulunmadığını söyleyelim. Fiyatıyla dikkat çeken cihaz, ilk olarak Hindistan pazarında 122 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Tecno Spark 10 Pro’nun sunduğu özelliklere kıyasla uygun bir fiyatı olduğu söylenebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tecno Spark 10 Pro ülkemize de gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!