Katlanabilir akıllı telefonlar her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor. Samsung ve Huawei’nin başını çektiği pazara sürekli başka oyuncular da dahil oluyor. Son olarak Tecno, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2023’te ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Phantom V Fold modelini tanıttı!

Dimensity 9000+ Yonga Setini Kullanan İlk Katlanabilir Oldu!

Pazara yeni dahil olan oyuncular, cihazlarını öne çıkarmak için sürekli yeni yollar deniyor. Honor cephesi bugün küresel lansmanı gerçekleştirilen Honor Magic Vs modelinin tasarımını öne çıkarırken, Tecno cephesi cihazın donanım özelliklerini öne çıkarmış.

Buna göre, firmanın ilk katlanabilir telefonu olan Phantom V Fold, MediaTek’in son zamanlardaki en güçlü işlemcilerinden biri olan Dimensity 9000+ ile donatılmış. Cihazın bu yönüyle, Dimensity 9000+ yonga setini kullanan ilk katlanabilir telefon olduğunu da söyleyelim.

TSMC’nin 4nm üretim süreciyle üretilen bu yonga seti, Snapdragon 8+ Gen 1 ile Snapdragon 8 Gen 2 arasında yer alıyor. Performansıyla günlük kullanıcıları tatmin etmenin yanında oyunları da çok rahat bir şekilde oynatabilen bu işlemci üst düzey bir performans vadediyor.

Donanım özellikleriyle herkesi şaşırtan cihaz, bununla da yetinmemiş. Tecno, bu cihazda 5G bağlantısından sorumlu iki ayrı özelleştirilmiş çipe yer verildiğini söylüyor. Bu 5G çipleri, cihazın 5G bağlantısının kararlılığını iyileştirmenin yanında, güç tasarrufu da sağlıyor.

Ekran konusunda rakiplerinden geride kalmayan cihazın dış ekranında 6.42 inçlik kavisli bir AMOLED panele yer verilmiş. 120Hz tazeleme hızı desteği sunan bu ekran, FullHD+ çözünürlük sunuyor. Galaxy Z Fold 4 gibi rakiplerine kıyasla daha geniş olan dış ekran, cihaz katlanmış haldeyken geleneksel telefonlara yakın bir deneyim sunuyor.

Phantom V Fold açıldığı vakit, 7.85 inçlik devasa bir iç ekran bizleri karşılıyor. 2296×2000 çözünürlük sunan bu AMOLED panel, 120Hz tazeleme hızı desteğini de bünyesinde barındırıyor.

Menteşe yapısı rakiplerine göre biraz daha gelişmiş olan cihazda katlanma çizgisi oldukça azaltılmış. İç ekranda neredeyse tamamen düz bir yüzey bulunuyor. Dayanıklı olduğu vurgulanan bu menteşe yapısı tam 200.000 kere test edilmiş ve sorunsuz çalıştığı kanıtlanmış.

Cihazın iç ve dış ekranlarında LTPO teknolojili AMOLED panellere yer verildiğini de söyleyelim. Bu sayede her iki ekran da tazeleme hızı ekranda bulunan içeriğe göre düşürerek pil tasarrufu sağlayabiliyor.

Tecno, yazılım konusunda da ciddi bir çalışma yapmış ve Android 13 üzerine kurulu HiOS 13 işletim sistemini bu cihaza özel olarak değiştirmiş. Geçtiğimiz gün Avrupa lansmanı yapılan Honor Magic Vs gibi “Ayrılmış Ekran” özelliğine sahip olan HiOS 13’te, ekranı bölerek farklı ekranlarda eşzamanlı olarak başka uygulamaları kullanabiliyorsunuz.

5.000 mAh bataryasıyla öne çıkan cihaz, Dimensity 9000+ işlemcisi sayesinde pil ömrü konusunda diğer katlanabilir telefonları kıskandırabilir.

Ultra-net olarak nitelendirilen 5 farklı kamera lensine sahip olan cihazda iç ve dış ekranında bulunan iki adet özçekim kamerasına, 3 adet arka kamera eşlik ediyor. Kamera özellikleriyle şaşırtan cihazda 50MP çözünürlüklü ana kameranın yanında, yine 50MP çözünürlüklü 2x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto kamerası ve 13MP çözünürlüklü geniş açı kamerası bulunuyor.

Fiyatıyla sevindiren Tecno Phantom V Fold’un 12 GB dahili bellek ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan baz sürümü 1.099 dolarlık bir fiyata sahipken, 12 GB dahili bellek ve 512 GB dahili depolama kapasitesine sahip sürümün fiyatı 1.222 dolar olarak belirlenmiş.

Dimensity 9000+ yonga setini kullanan ilk katlanabilir telefon olan Phantom V Fold, aynı zamanda MediaTek’in MWC 2023’teki standında da ziyaret edilebiliyor. Cihazın MediaTek standındaki Dimensity 9000+ yonga setine sahip tek telefon olduğunu da belirtelim.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Phantom V Fold’un teknik özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!