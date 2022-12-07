Bugün Dubai’de gerçekleştirilen global TECNO lansmanında amiral gemisi Phantom X2 Serisi tanıtıldı. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarları da tanıtılmış oldu. Biz de ilk izlenimlerimizi sizlerle bu videoda paylaştık.

Tecno Phantom X2 Özellikleri:

Tasarım: 164.6 x 72.7 x 8.9 mm

Ekran: 6.8 inç AMOLED 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G

RAM/Depolama: 8GB/256GB Depolama

Kamera: 64MP + 13MP + 2MP / 32MP Ön Kamera

Batarya: 5160 mAh

Şarj: 45W

Fiyat: 719 Dolar

Tecno Phantom X2 Pro Özellikleri:

Tasarım: 164.6 x 72.7 x 8.9 mm

Ekran: 6.8 inç AMOLED 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G

RAM/Depolama: 12GB/256GB

Kamera: 50MP + 50MP + 13MP / 32MP Ön Kamera

Batarya: 5160 mAh

Şarj: 45W

Fiyat: 932 Dolar

Peki yeni TECNO Phantom X2 hakkında sizler neler düşünüyorsunuz, yorumlara bekliyoruz.

#TECNO #TECNOPhantomX2Series #TECNOPhantomX2Pro