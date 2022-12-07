Bugün Dubai’de gerçekleştirilen global TECNO lansmanında amiral gemisi Phantom X2 Serisi tanıtıldı. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarları da tanıtılmış oldu. Biz de ilk izlenimlerimizi sizlerle bu videoda paylaştık.
Tecno Phantom X2 Özellikleri:
Tasarım: 164.6 x 72.7 x 8.9 mm
Ekran: 6.8 inç AMOLED 120Hz
İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G
RAM/Depolama: 8GB/256GB Depolama
Kamera: 64MP + 13MP + 2MP / 32MP Ön Kamera
Batarya: 5160 mAh
Şarj: 45W
Fiyat: 719 Dolar
Tecno Phantom X2 Pro Özellikleri:
Tasarım: 164.6 x 72.7 x 8.9 mm
Ekran: 6.8 inç AMOLED 120Hz
İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G
RAM/Depolama: 12GB/256GB
Kamera: 50MP + 50MP + 13MP / 32MP Ön Kamera
Batarya: 5160 mAh
Şarj: 45W
Fiyat: 932 Dolar
Peki yeni TECNO Phantom X2 hakkında sizler neler düşünüyorsunuz, yorumlara bekliyoruz.
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