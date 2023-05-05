Türkiye’de varlığını güçlendiren TECNO cephesi, amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Phantom X2 serisinin giriş modeli olan Phantom X2’yi geçtiğimiz aylarda satışa sunmuştu. Firma, şimdi de serinin tepe modeli olan Phantom X2 Pro‘yu Türkiye pazarında satışa sundu. Kamera özellikleriyle sektörde ilke imza atan ve tasarımıyla can yakan TECNO Phantom X2 Pro pazarı sallamaya geldi. İşte TECNO Phantom X2 Pro’nun özellikleri ve Türkiye fiyatı!

TECNO Phantom X2 Pro Kamerasıyla Rakiplerine Gözdağı Veriyor!

TECNO’nun yeni canavarı, 6,8 inç büyüklüğünde devasa bir AMOLED ekranla geliyor. Bu ekran, 120Hz ekran tazeleme hızı ve FHD+ çözünürlük sunuyor. Ortaya yerleştirilmiş nokta çentikle bizleri karşılayan bu ekranda 32 MP çözünürlüklü bir ön kamera de yer alıyor. Yapay zeka desteği gibi gelişmiş teknolojiler sayesinde bu ön kamera etkileyici fotoğraflar çekebiliyor.

TECNO Phantom X2 Pro’da MediaTek’in halihazırdaki en güçlü işlemcilerinden biri olan Dimensity 9000 yonga setine yer verilmiş. Snapdragon 8 Gen 1 ile direkt olarak rekabet eden bu yonga setine 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor.

TECNO’nun yazılım sihri sayesinde sanal olarak 12 GB bellek kapasitesini 5 GB daha artırarak toplamda 17 GB belleğe ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede bir uygulamayı bellekten çağırdığınızda uygulamayı yeniden başlatma gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

TECNO’nun yeni canavarında 5.160 mAh boyutlu büyük sayılabilecek bir bataryaya ve 45 Watt hızlı şarj desteğine yer verilmiş. iPhone 14 Pro ve Galaxy S23 Ultra gibi yüksek fiyatlı rakiplerin 25 Watt’ı geçemediği düşünüldüğünde TECNO’nun pil konusunda da rakiplerini kıskandırdığını söylemek mümkün.

Telefonun alameti farikası ise kamerası olmuş. Telefonun üst yarısının neredeyse tamamını kaplayan oldukça şık bir kamera tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Kamera modülünün bu denli büyük olmasının nedeni ise içerisinde bulundurduğu devasa kamera sensörleri.

Genel kamera özelliklerine baktığımızda dünyada bir ilke imza atarak kullanıcılarla teleskopik portre lensini buluşturan canavar, 50 MP çözünürlüklü Samsung ISOCELL 3.0 teknolojisine sahip ana kamera, 50 MP çözünürlüklü teleskopik portre lens ve 13 MP çözünürlüklü geniş açı kamerasıyla etkileyici bir kamera deneyimi vadediyor.

Cihazda bulunan F/1.85 7P lens yapısı sayesinde geniş diyafram açıklığı ile kamera daha fazla ışık alabiliyor ve kötü ışık koşullarında beri aydınlık fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. TECNO’nun yapay zeka eklemeleri sayesinde bu cihaz ile gece vakti fotoğraf çekmek eğlenceli bir hale geliyor.

TECNO Phantom X2 Pro, ülkemizde 24 bin 999 TL fiyat etiketi ile satışa başlamış durumda. Ancak ülkemizde her gün bir şeylerin fiyatının değişmesi nedeniyle bu fiyatın ilerde değişmesi de muhtemel. Bu cihazın kardeşi olan Phantom X2 ise 19.999 TL’lik fiyatıyla satışa sunulmuştu.

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