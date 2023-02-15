TECNO’nun premium markası PHANTOM, en son katlanabilir telefonu TECNO PHANTOM V Fold modelini 28 Şubat’ta piyasaya sürecek. Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2023’te gerçekleşecek. Telefon ayrıca TECNO’nun sahadaki ilk katlanabilir telefonu olacak.

Ocak ayında TECNO ilk olarak yuvarlanabilir bir akıllı telefon için bir konsept video yayınladı. PHANTOM V Fold’un yuvarlanabilir bir tasarımdan ziyade sol-sağ katlanabilir bir cihaz olacağını zaten biliyor olsak da, benzer özelliklerin hayata geçirildiğini görebiliyordu.

Bugün sızdırılan görüntüde görülen menteşenin konsept videosundakiyle aynı olacağını söylüyor. Yani gerçekten TECNO’nun kendi geliştirdiği tasarımını kullanıyorum. Kaynak ayrıca menteşenin ters geçme yapısının telefonun yapısal stabilitesini iyileştirdiğini bildiriyor. Ve havacılık sınıfı malzemeler, hafif kalırken PHANTOM V Fold’un gücünü sağlıyor. Yani telefon cebinizde bir delik açmayacak.

Sızan görüntü, cihazda üç arka lens bulunan dairesel bir dağıtım kamerası tasarımını da ortaya koyuyor. Kaynağımız, bunun genel olarak 5 lensli bir sistemin parçası olacağını ekliyor. Doğruysa, harika fotoğraflar çekmek için birçok yol sağlamayı vaat ediyor. Ayrıca, sızdırılan görüntüdeki siyah renk yolunun PHANTOM V Fold için mevcut iki renkten biri olacağı söyleniyor.

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Bu canavarın MediaTek’in amiral gemisi Dimensity 9000+ işlemcisi tarafından desteklenen dünyanın ilk sol-sağ katlanabilir akıllı telefonu olacağı zaten doğrulandı. RAM tarafında ise muhtemelen 12 GB RAM ve 16 GB RAM‘li seçenekleri göreceğiz. Bakalım Tecno’nun yeni canavarı karşısında Samsung, Vivo ve Huawei gibi isimler ne yapacak?