TECNO kısa süre önce ilk katlanabilir telefonu Tecno PHANTOM V Fold 5G’yi bu ayın başında Hindistan’da piyasaya sürdü. Şirket, 22 Nisan’da ön siparişlere başlama sözü verdi ve yoğun talep nedeniyle telefon ilk gün tükendi.

TECNO, Pan India müşterilerinin bu telefonu satın alabilmesi için yakında Noida fabrikasında yerel üretime hız vereceğini duyurdu. Şirket ayrıca Ar-Ge mühendislerinin, müşterilerin en yüksek kalitede ürünü almasını sağlamak için sıkı kalite kontrol önlemleri uyguladığından da bahsetti. Telefon, 28 Nisan’da satışa çıkmadan önce 27 Nisan’a kadar her gün saat 10:00’da Amazon.in üzerinden ön siparişe açık olacak.

PHANTOM V Fold 5G, %90 ekran-gövde oranına sahip 7,85 inç 2K+ katlanabilir 10-120Hz LTPO AMOLED ekrana ve 6,42 inç 1080p ikincil 120Hz 10-120Hz LTPO AMOLED ekrana sahip. Telefon, özel bir sabit eksen döndürme ve kaydırma teknolojisine sahip, havacılık sınıfı yenilikçi, damla şeklinde bir menteşeye sahiptir ve kırışmadan kesintisiz katlamaya olanak tanır. Mikro kavisli ikincil ekran ve arka kısım, kavramayı kolaylaştırıyor.

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PHANTOM V Fold 5G, 12 GB RAM’e sahip bir Dimensity 9000+ yonga seti tarafından destekleniyor. Bölünmüş ekranlar, paralel pencereler ve ekranlar arasında sürükleyip bırakmak için optimize edilmiş HiOS Fold’u çalıştırıyor. Telefonun katlanabilir ekran için 1.000’den fazla özel uygulaması var ve 2.000’den fazla uygulamanın HiOS13 Fold için uyarlandığı söyleniyor.

Telefon 50MP arka kamera, 13MP ultra geniş kamera ve 50MP portre kamerası ile geliyor. Ayrıca dışta 32 MP kamera ve içte 16 MP kamera bulunuyor. Telefonun özellikleri arasında Süper Gece Portresi, Gece Modu ve Süper Gece 4K video yer alıyor.

İçindekiler TECNO PHANTOM V Fold 5G özellikleri

TECNO PHANTOM V Fold 5G özellikleri

7.65 inç büyüklüğünde 2296 x 2000 çözünürlüğünde 10-120Hz LTPO AMOLED katlanabilir ekran

6.42 inç büyüklüğünde 1080 x 2550 çözünürlüğünde 10-120Hz LTPO AMOLED dış ekran

3.2 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 9000+ işlemci

Mali-G710 MC10 GPU

12GB LPDDR5X RAM

256GB UFS 3.1 depolama

HiOS 13 Katlamalı Android 13

Çift SIM (nano + nano)

1/1.3′′ sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram, f/2.2 diyaframlı 13MP ultra-120° geniş kamera, 50MP 2x portre telefoto kamera, 20x dijital zoom

32MP (dış) / 16MP (iç) ön kameralar

Ekran içi parmak izi sensörü

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

45W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya