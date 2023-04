TECNO kısa süre önce ilk katlanabilir telefonu Tecno PHANTOM V Fold 5G’yi bu ayın başında Hindistan’da piyasaya sürdü. Şirket, 22 Nisan’da ön siparişlere başlama sözü verdi ve yoğun talep nedeniyle telefon ilk gün tükendi.

TECNO, Pan India müşterilerinin bu telefonu satın alabilmesi için yakında Noida fabrikasında yerel üretime hız vereceğini duyurdu. Şirket ayrıca Ar-Ge mühendislerinin, müşterilerin en yüksek kalitede ürünü almasını sağlamak için sıkı kalite kontrol önlemleri uyguladığından da bahsetti. Telefon, 28 Nisan’da satışa çıkmadan önce 27 Nisan’a kadar her gün saat 10:00’da Amazon.in üzerinden ön siparişe açık olacak.

PHANTOM V Fold 5G, %90 ekran-gövde oranına sahip 7,85 inç 2K+ katlanabilir 10-120Hz LTPO AMOLED ekrana ve 6,42 inç 1080p ikincil 120Hz 10-120Hz LTPO AMOLED ekrana sahip. Telefon, özel bir sabit eksen döndürme ve kaydırma teknolojisine sahip, havacılık sınıfı yenilikçi, damla şeklinde bir menteşeye sahiptir ve kırışmadan kesintisiz katlamaya olanak tanır. Mikro kavisli ikincil ekran ve arka kısım, kavramayı kolaylaştırıyor.

PHANTOM V Fold 5G, 12 GB RAM’e sahip bir Dimensity 9000+ yonga seti tarafından destekleniyor. Bölünmüş ekranlar, paralel pencereler ve ekranlar arasında sürükleyip bırakmak için optimize edilmiş HiOS Fold’u çalıştırıyor. Telefonun katlanabilir ekran için 1.000’den fazla özel uygulaması var ve 2.000’den fazla uygulamanın HiOS13 Fold için uyarlandığı söyleniyor.

Thank you for your overwhelming love and support !!

Prebooking starts again tomorrow at 10 a.m. on Amazon

Get ready!

To Prebook on Amazon : https://t.co/Dj51xuXcv7#Tecno #PhantomVFold #BeyondTheExtraordinary #5G #mobile #smartphone pic.twitter.com/gaZtekFO8Q

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) April 22, 2023