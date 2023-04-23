Vivo Y78+ 5G Çin’de sessiz sedasız duyuruldu. Raporların ortaya çıkardığı üzere, bu telefon kavisli bir ekranla donatılmış ilk Y serisi Vivo telefonu oldu. Telefon ayrıca OIS destekli 50 MP çözünürlüklü ana kamera, Snapdragon 695 yonga seti ve 44W hızlı şarj desteği gibi önemli özellikler sunuyor! Orta seviyeye yeni düzen geldi! İşte cihazın tüm özellikleri!

Vivo Y78+ 5G Güçlü Özellikleriyle Dikkat Çekiyor!

Vivo Y78+ 5G, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk uzayı desteği, %105 NTSC renk uzayı desteği, 8000000:1 kontrast oranı ve 1.000 nit parlaklık sunan 6.78 inçlik devasa bir OLED ekrana sahip. Ön tarafta selfie çekmek ve görüntülü görüşme yapmak için 8 megapiksellik bir kamera nokta çentiğe yerleştirilmiş.

Y78+ 5G’nin arka tarafında OIS özellikli 50 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel makro lens ve çift LED flaşa sahip bir ikili kamera modülü bulunuyor. Y78+, OriginOS OS 3 kullanıcı arayüzüne sahip ve en yeni Android 13 işletim sistemi önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Vivo, Y78+ gücünü 5G desteği olan ve orta seviyenin en güçlü yonga setlerinden biri olan Snapdragon 695 işlemcisinden alıyor. 12 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB’a kadar UFS 2.2 depolama alanı ile birlikte gelen cihaz, 44W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh kapasiteli pil ile birlikte geliyor.

Vivo’nun orta seviyedeki yeni canavarı 5G, çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor. Akıllı telefon 162,24 x 74,79 x 7,89 mm boyutlarında ve 177 gram ağırlığında.

Vivo Y78+ 5G üç farklı varyantla geliyor. 8GB RAM + 128GB depolama alanı sunan ilk varyantın fiyatı yaklaşık 232 dolar. 8GB RAM + 256GB depolama alanına sahip ikinci modelin fiyatı yaklaşık 261 dolar. 12GB RAM + 256GB depolama alanı sunan üçüncü modelin fiyatı ise 290 dolar.

Cihaz, Ay Siyahı, Altın Sarısı ve Gökyüzü Mavisi olmak üzere üç farklı renkte satışa sunulacak. Cihazın Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı şu anda belirsiz. Çin’de ise cihaz 26 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak.

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