Son zamanlarda akıllı telefonlarıyla sıkça ismini duyuran Tecno, 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2023 etkinliğinde ilk katlanabilir telefonu olan ve dünyanın en büyük panel üreticilerinden biri olan TCL işbirliğiyle geliştirilen Phantom V Fold modelini duyurmaya hazırlanıyor!

Tecno Phantom V Fold Katlanabilir Ekranlarda Yeni Bir Çağ Açıyor!

Tecno ve TCL’in ortaklığıyla beraber kurulan araştırma laboratuvarları, katlanabilir telefon ekranlarında çığır açacak yeni bir teknolojinin doğuşuna sahne olmuş. Müşterilerin katlanabilir telefon ekranlarındaki şikayetlerini göz önünde bulunduran bu laboratuvarlardan çıkan ekranlar, sektörün en iyi görüntüleme deneyimini vadediyor.

Tecno cephesi, ilk katlanabilir telefonunda kullanılacak olan ekranın 120Hz yenileme hızı destekli bir LTPO ekran olacağını söylüyor. Bu ekran, gösterilen içeriğe göre yenileme hızını ayarlayarak pil tasarrufu sağlıyor. Benzer teknolojileri daha önce diğer telefonlarda da görmüştük.

Bu ekranın en yenilikçi yönü ise katlanma çizgisini tamamen sıfırlaması olacak. TCL’in panel konusundaki uzmanlığı ve Tecno’nun özverili çalışmaları, bu konuda meyvesini vermiş gibi görünüyor. Öyle ki, Tecno bu ekran hakkında “Kullanıcıyı içine çeken bir görüntüleme deneyimine sahip ve bir katlanma çizgisi yok.” ifadelerini kullanıyor.

Tecno ve TCL işbirliği, bu üründen sonra da sonlanmayacak. Henüz daha ilk modelin tanıtımı yapılmamışken, iki firma bu modelin yenisi üzerinde çalışmaya başlamış bile.

Katlanabilir cihazlardaki menteşe konusunda Samsung ve Huawei gibi bu işi uzun süredir yapan firmaları kıskandıracak bir teknoloji geliştiren ikili, Phantom V Fold’un bir sonraki modelinde bu menteşe yapısının kullanılabilir olacağını söylüyor.

Geleneksel katlanabilir telefonlara göre %20 daha ince olan ekran yapısı sayesinde, Tecno’nun bir sonraki katlanabilir telefonu çok daha kolay açılıp kapanabilecek.

İki firmanın işbirliğinin bir başka ürünü ise “yuvarlanabilir” ekrana sahip telefonlar olabilir. İkilinin kenarlardan çektikçe uzayan ve sonradan küçültülebilen ekrana sahip bir telefon üzerinde de çalıştığı söyleniyor.

Görünen o ki, Tecno ve TCL geleceğin katlanabilir telefonlarda olduğunu gördü ve çalışmalarını bu yönde ilerletiyor. Bizler de bu ikilinin işbirliğinin ilk meyvesi olan Tecno Phantom V Fold modelini merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tecno’nun ilk katlanabilir telefonu başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!