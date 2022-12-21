TECNO CAMON 19 Neo incelemesi ile karşınızdayız. Markanın Spark, POVA, PHANTOM modellerine ek olarak kamera odaklı versiyon olarak dikkat çeken CAMON ailesine yeni üye CAMON 19 Neo da ofise geldi. Bir haftalık deneyimin ardından Aydoğan CAMON 19 Neo için detayları aktarıyor.
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İçindekiler
YERLİ ÜRETİM TASARIM ÖDÜLLÜ TELEFON! | TECNO CAMON 19 Neo İncelemesi
Not: Bu videoda kullanılan Tecno Camon 19 Neo modeli inceleme örneği olarak Tecno Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.
TECNO CAMON 19 Neo özellikleri
Boyut: 168,84 x 76,94 x 8,47 mm
Ağırlık: 200,7 gram
Ekran: 6,8 inç FHD+ IPS LCD Ekran
İşlemci: Mediatek Helio G85
Grafik: Mali-G52 MC2
Bellek: 6 GB (+5 GB Sanal RAM Arttırma)
Depolama: 128 GB (+MicroSD Kart)
Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + AI Kamera
Ön Kamera: 32 MP
Video: QHD/2K
Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, 4G LTE, NFC, FM Radyo
Batarya: 5.000 mAh Batarya
Hızlı Şarj: 18 Watt