TECNO CAMON 19 Neo incelemesi ile karşınızdayız. Markanın Spark, POVA, PHANTOM modellerine ek olarak kamera odaklı versiyon olarak dikkat çeken CAMON ailesine yeni üye CAMON 19 Neo da ofise geldi. Bir haftalık deneyimin ardından Aydoğan CAMON 19 Neo için detayları aktarıyor.

İlginizi çekebilir; POCO M5s OFİSE GELDİ! | M Serisinin En Yenisi

Not: Bu videoda kullanılan Tecno Camon 19 Neo modeli inceleme örneği olarak Tecno Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

TECNO CAMON 19 Neo özellikleri

Boyut: 168,84 x 76,94 x 8,47 mm

Ağırlık: 200,7 gram

Ekran: 6,8 inç FHD+ IPS LCD Ekran

İşlemci: Mediatek Helio G85

Grafik: Mali-G52 MC2

Bellek: 6 GB (+5 GB Sanal RAM Arttırma)

Depolama: 128 GB (+MicroSD Kart)

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + AI Kamera

Ön Kamera: 32 MP

Video: QHD/2K

Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, 4G LTE, NFC, FM Radyo

Batarya: 5.000 mAh Batarya

Hızlı Şarj: 18 Watt