Not: Bu ürün Xiaomi Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.
Bu videoda POCO’nun giriş seviyesine konumlandırdığı M serisinin yeni üyesi M5s modelini kutudan çıkarıyoruz ve teknik özelliklerine yakından bakıyoruz.
POCO M5s Teknik Özellikleri:
Ekran: 6,43 AMOLED FHD+ 1100 nit
İşlemci: Mediatek Helio G95
RAM/Depolama: 6GB/128 GB
Kamera: 64MP+8MP+2MP+2MP/ 13MP Ön Kamera
Batarya: 5000MAH
Şarj: 33W Pro
Fiyat:7699 TL
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