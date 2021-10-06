Tecno Camon 18 Premier, 120 Hz Ekran Yenileme ve Gimbal Kameraya Sahip Olacak.

Son zamanlarda ülkemizde üretime başlaması ve çeşitli reklam kampanyalarıyla ön planda olan Tecno, Camon 16 ve Camon 16 Premier’den sonra bugüne kadar en zengin özelliklere sahip olan telefonu Tecno Camon 18 Premier’i Nijerya’da tanıttı.

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Ekran ve Kasa Özellikleri;

Tecno’nun şimdiye kadar ki en iddialı telefonu olan Camon 18 Premier, 120 Hz Ekran yenileme hızına sahip. 550 nite ulaşan parlaklık değerinin yanında 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

32 MP ön kamerası delikli çentik içerisine yerleştirilen Camon 18 Premier, şık ve düz tasarımını keskin kare köşelerle beraber tamamlıyor.

Kutup Gecesi ve Engin Gökyüzü diye isimlendirilen iki renk seçeneğine sahip olan akıllı telefonun düz tasarımına sağ üst köşesine konumlandırılan kamera çıkıntısı eşlik ediyor. Yine sağ tarafta bulunan parmak izi okuyucu sensörlü güç tuşu ve 3,5 mm’lik kulaklık girişi de kasada sunulan detaylar arasında yer alıyor.

Kamera Özellikleri;

Üçlü kamera dizilimiyle şık bir görüntü sunmayı başaran Camon 18 Premier, 64 MP ana kamera sensörü haricinde optik olarak stabilize edilen 12 MP ultra geniş açılı, gimbal modülüne sahip. Ayrıca 5x optik ve 60x hibrit zoomlu 8MP periskop lense sahip olan akıllı telefonun gece portre video modu, portre video bokeh modu ve karanlıkta çekim yapmak için özel bir süper gece modu da var.

Ön kamerada ise 32 MP çözünürlüğe sahip sensör ile net ve kaliteli selfieler çekebiliyorsunuz.

Video tarafında ise 4K 30 FPS çekim yapabilen Camon 18 Premier EIS(Elektronik Görüntü Sabitleyici) sensörede sahip.

Yazılım ve Donanım Özellikleri;

Gücünü MediaTek Helio G96 işlemciyle karşılayan Camon 18 Premier, 8 GB RAM ve 256 GB Depolama seçeneğiyle beraber satışa sunulacak.

Tecno’nun Hi OS 8.0 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle beraber kullanılacak olan akıllı telefon 4750 mAh pil kapasitesine sahip olacak. Ayrıca 33W hızlı şarj özelliği ile sunulacak Camon 18 Premier’in satış fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.