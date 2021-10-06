TECNO’DAN KAMERA DEVRİMİ! | Tecno Phantom X 

Tecno Phantom X ile karşınızdayız. Kamera odaklı telefonlar üreten Tecno Mobile, Türkiye’de ürettiği Camon 16 ardından markanın amiral gemisi konumunda olan Phantom X modelini de ülkemize getirdi.

İlginizi çekebilir; Türkiye 5G’ye Hazır mı? | 5G Ne Durumda? | Türkiye’ye Ne Zaman Gelir?

Ürün hakkında detaylı bilgi için; https://bit.ly/2YhqIMy

Tecno Phantom X, tasarımsal olarak şık ve büyük görünen bir telefon konumunda. Arkası ve önünde Gorilla Glass koruma sağlayan Phtantom X, tasarımını ünlü ressam Van Gogh’un Yıldızlı Gece eserinden ilham alarak tasarlamış. İpeksi bir dokunuş sunan arka yüzeyde ilk dikkat çeken detay ise kamera. Ancak kutudan çıkan kılıfı bu noktada önemli bir detay sunuyor. Deri kaplama olan kılıf, şimdiye kadar kullandığım en kaliteli ve sürekli kullanmak isteyeceğimiz bir yapıda geliyor.

Donanımsal detaylar

Ekran tarafında da oldukça iddialı olan Phantom X, 6,7 inç FHD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir panel kullanıyor. 90 Hz tazeleme hızı sunan ekranda 70 derece altın kavis de yer alıyor. Geniş ekran ve kavise rağmen tek elle rahat tutulabilen telefon, 3D sonsuz ekran ile fark yaratacak. Boyutlarına geldiğimizde 8,7 mm kalınlığındaki telefon aynı zamanda 201 gram da bir ağırlığa sahip.

Gücünü MediaTek Helio G95’ten alan cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla istediğiniz her şeyi yerine getirebilmeyi başarıyor. MediaTek’in G serisinin zaten iyi olduğunu defalarca görmüştük. Bu nedenle G95’in Tecno tarafında mantıklı bir tercih olduğunu söyleyebiliriz.

En büyük sensörlerden biri

Kamera tarafında Türkiye’de satılan en büyük sensörlerden birine sahip telefon olan Tecno Phantom X, 50 MP değerinde ultra gece kamerasına ek olarak 8 MP 120 derecelik geçiş açı ve 13 MP değerinde bir portre kamerasıyla beraber geliyor. Ana sensör 1/1,3 inç değerinde olan telefonda devasa sensör direkt çöze çarpıyor. LED flaş ve Lazer AF desteği sunan telefonda kamera modlarıyla şahane işler yapmak da mümkün.

Önde çift ön kamera ve yine LED flaş desteği sunan telefonda, 48 MP değerinde özçekim kamerası ve 8 MP değerinde 105 derecelik geniş açı için de ayrı bir lens yer almış. Mod tarafında AI portre restorasyonu, film modu, video portre modu, 960 fps ağır çekim gibi detaylar sunan Tecno Phantom X, bu konuda ülkedeki en donanımlı kameralara sahip telefonlardan biri oluyor.

Gelişmiş kullanım

Android 11 tabanlı HiOS 7,6 ile kutudan çıkan cihaz, dahili ofis yazılımları ile en sık ihtiyaç duyulan uygulamalara sahip iken tek düğme ile telefonunuzu Phantom X’e aktarmanızı da sağlıyor. Kavisli ekranında bulunan Akıllı Panel ile uygulama ve istediğiniz geliştirmelere hızlıca ulaşabilir, kayan sohbet kutusu sayesinde dizi-film izlerken mesajlarınıza kolayca cevap verebilirsiniz.

Genel hatlarıyla baktığımızda, şık ve kamera odaklı bir telefon arayanların tercihi olacak Tecno Phantom X, tercih edenler için mobil fotoğrafçılıkta ayrı bir sayfa açacak gibi görünüyor.