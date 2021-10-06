TECNO Amiral Gemisi PHANTOM X Türkiye’de!

Van Gogh’tan esinlenen tasarımla ve kamera teknolojisiyle gelen PHANTOM X, 50 MP Gece kamerası ve 1/1,3 inç büyüklüğündeki sensörüyle fotoğraf kalitesindeki iddiasıyla dikkat çekiyor. Sınırlı sayıda TECNO Buds 1 kablosuz kulaklık hediyesi ile 6.999 TL’den hepsiburada.com’da satışa sunulan PHANTOM X, Teknosa ve VATAN mağazalarından ise 1 yıl ekstra garanti ve yine sınırlı sayıda TECNO Buds 1 kablosuz kulaklık hediyesi ile 7.499 TL’den temin edilebilecek. TECNO Mobile Türkiye Genel Müdürü Hank Li, “Türkiye’deki teknoloji severlere PHANTOM X’i sunmaktan gurur duyuyoruz. TECNO’nun güçlü vizyonunu yansıtan amiral gemimiz ile daha fazlasını isteyen kullanıcılara #eXtrasıvar diyerek sesleniyoruz” dedi.

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Tasarımıyla dikkat çekiyor

PHANTOM X, elde rahat bir tutuş sağlamak için 36,5 derecelik yay tasarımına sahip bir 3D çerçevesiz ekranla geliyor. 6,7 inç ekran, 70 dereceye kadar geniş bükülme açısına sahip. Bu sayede metin ve görüntülerin cihazın kenarlarından bile rahat bir görüntü sunabiliyor. AMOLED ekranı sayesinde görüntüler daha canlı ve keskin. PHANTOM X, endüstrinin ilk kavisli cam yüzey oymalı dokusunu sunuyor. Yenilikçi cam, bir dizi karmaşık test ve üretim prosedürüne dayanıyor. Yumuşak bir dokuya sahip tasarım, elde tutuşu kolaylaştırıyor

PHANTOM X Van Gogh’un Yıldızlı Gece Mavisi rengiyle klasik bir renk yaklaşımıyla sunuluyor. Van Gogh’un Yıldızlı Gecesi, gizemli bir şekilde bulutlu gökyüzünü yıldız görüntüsüyle birleştiriyor. Cesur kaşifler ve yenilikçiler için iyi bir renk seçeneği olarak ortaya çıkıyor.

Kamera Performansı

PHANTOM X’in güçlü kamera sistemi üç arka ve iki ön kameradan oluşuyor. PHANTOM X, 1/1,3 inç Büyük Sensörlü, 50 MP Kamerasıyla net, profesyonel fotoğraflar çekmeyi kolaylaştırıyor. 1/1,3 inç Büyük sensöre sahip 50 MP kamerası, 1/1,5 inç sensörlü 108 MP kameraya sahip telefonlara kıyasla dış ortamda %33 daha fazla ışık alabiliyor. Daha geniş bir ISO aralığı, daha az parazit ve daha iyi pozlamayla kullanıcılar, karmaşık aydınlatma koşullarında bile görüntü kalitesinden ödün vermeden 4’ü 1 arada modda 2,4 μm piksel boyutuyla fotoğraf yakalama keyfini yaşıyor. PHANTOM X’in 48 MP Selfie kamerasıyla daha net cilt dokuları, daha keskin yüz hatları ve daha parlak gülümsemeler gibi her ayrıntıyı yakalayabilen selfie fotoğrafları çekebilirsiniz. AI destekli 105° Geniş açı, hem bireysel hem de grup selfieleri için ideal. TECNO’nun geliştirdiği AI yüz önerisi değiştirme algoritması birden fazla yüz algıladığında, çoklu özçekimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıcılara otomatik olarak ultra geniş çekim moduna geçmelerini öneriyor.

PHANTOM X, portreler çekmek için 50 mm Altın Portre makro lensiyle donatılmış. Kullanıcılar fotoğraf arka planını değiştirmeden yedi farklı portre aydınlatma efekti arasından seçim yapabiliyor. Çok bölgeli estetik ve tüketicilerin talepleri doğrultusunda farklı ten rengi tiplerini barındırmak için seçilebilecek üç portre renk şeması mevcut. PHANTOM X’in Süper Gece Modu ile gece fotoğrafçılığı zor olmaktan çıkıyor. 0,1 lüksten daha karanlık ortamlarda bile PHANTOM X, AI segmentasyonu ve gece koruması kullanarak algoritma özellikli kamerayla çıplak gözle görüldüğünden daha canlı ayrıntıları ekrana taşıyabiliyor. Bu sırada resmin saflığını, odaklama hızını ve geceye özgü renk temsilini optimize ediyor. PHANTOM X, Super Night View 3.0 ile gece şehir manzaralarını yakalamanızı kolaylaştırıyor. Süper Gece Portresi yardımıyla gece manzarasında zarif portreler çekmenizi sağlıyor.

MediaTek’in en güçlülerinden biri

PHANTOM X içerisinde MediaTek Helio G95 işlemcisini barındırıyor. Bu sayede güç gerektiren oyunlarda bile rahat bir performans sunabiliyor. 8GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla birlikte gelen telefonda RAM ve hafıza sorunu da yaşamıyorsunuz. Ayrıca içerisinde bulundurduğu 4700mAh bataryası ile gün boyu rahat bir kullanım sunabiliyor. Pil tam olarak şarj edildiğinde 30 gün beklemeyi, 16 saat video akışını ve 9 saatlik görüntülü görüşmeyi destekliyor. 33W hızlı şarj destekli telefonu 30 dakikalık şarj işlemiyle pili %70, 60 dakikalık şarjla %100 doldurabiliyorsunuz. PHANTOM X, kullanıcı arayüzü tasarımı, akıllı çalışma ve sistem performansında kapsamlı bir şekilde verimlilik ve akıcılık sağlıyor.

Yapay zekanın önemi

PHANTOM X, İngilizce olarak çevrimdışı olduğunuzda bile talimatlarınıza yanıt verebilen yapay zekalı sesli asistana sahip. Kullanıcıların telefon görüşmesi yapması, alarm kurması, müzik çalması, sürüş modunu başlatması ve daha fazlasını yapması gerektiğinde, “Hi Ella” diyerek Ella’yı etkinleştirebiliyorsunuz.

Ek olarak diğer dillere destek için PHANTOM X, 70’den fazla dili kopyalayabilen AI canlı yazıya dönüştürme işlevine sahip ve dünya nüfusunun %80’inden fazlasıyla iletişim kurmanıza olanak tanıyor. Gerçek zamanlı erişilebilir iletişim, geniş kapsamlı bir kitleyle etkileşimli sohbetler için özel olarak tasarlanmış. İş odaklı belgeler için tek tuşla kullanılabilen Belge Fotoğrafı düzeltmesi, hatalı verileri akıllı bir hassasiyetle algılar ve her tür görüntüdeki sözcükleri ayıklar.

Ayrıca PHANTOM X, kullanıcı gizliliğini korumak için bir dizi güvenlik önlemi sağlıyor. Peek Proof ve App şifreleme gizleme gibi işlevler, bilgilerinizin sızdırılmasını önlüyor. Kullanıcıların PHANTOM X’i kaybettiği durumlarda bile, hırsızlık önleme işlevi devreye girer ve cihazınızı uzaktan kumandayla kilitler. Akıllı telefonunuzun kilidini yalnızca siz açabilirsiniz, bu da size kişisel ve hassas bilgilerinizin güvenliği konusunda güven ve garanti veriyor. Ayrıca ekran altı parmak izi, PHANTOM X’in kilidini 0,4 saniyeden daha kısa sürede açmanıza olanak tanıyor.