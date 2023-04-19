TCL’in dünya genelinde geniş bir üretim ve satış hacmine sahip yenilikçi özelliklere sahip Elite, T-Pro ve C-Fresh serisi klimaları, evin ısısını kontrol etmekle yetinmiyor aynı zamanda dış ortamdan taze hava sağlayarak evin havasını daha sağlıklı kılıyor.

TCL’in üstün performans ve verimlilik sunan TCL Taze Hava Teknolojisi ile ortamın havasını temizleyen ve A+++ enerji verimliliğine sahip C-Fresh klima serisi; FreshIN+ teknolojisi, saatte 60 metreküpe kadar taze hava sağlayan hava motoru, sıcaklık dengeleme özelliği ve yüksek verimli hava temizliği için 4 farklı katmandan oluşan Quadrupuri filtreleri ile akıllı ve sağlıklı hava yönetim sistemi sunuyor. TCL C-Fresh serisi klimaların akıllı invertör bobinleri, üfleme sıcaklığını 30 saniyede 18℃’ye soğutarak ve 60 saniyede 40℃’ye kadar ısıtarak ayarlanan sıcaklığa daha hızlı ulaşılmasını sağlıyor ve sıcaklığın ± 0.5℃ hassasiyetle sabit tutulmasına yardımcı oluyor. Klima böylece yüzde 60’a varan enerji verimliliği sağlarken hareketli alt kanat ile Coanda etkisinde 360° üfleme yaparak havanın odadaki en uzak noktasına kadar ulaşmasına imkan veriyor.

Yenilikçi özelliklere sahip A++ enerji verimliliğine sahip T-Pro serisi klimalar, Hafif Esinti moduyla sert ve direkt gelen soğuk hava üflemesi yerine 1422’ye varan mikro deliklere sahip S şeklindeki kanatları ile daha geniş ve yumuşak bir şekilde havayı dağıtarak daha konforlu soğutma ve ısıtma imkanı tanıyor. TCL Home uygulamasıyla akıllı yönetim ve kontrol imkanı sunan klimalar, modern ve estetik yapıları ile dikkat çekiyor. Sağlık filtreleri ile steril havanın sürekli alınabilmesini sağlayan klimalar, kendi kendini temizleme özelliği ile önce dondurma ve sonra buz çözme yaparak derinlemesine temizlik yapabiliyor.

Diğer serilerde olduğu gibi yüksek sıcaklık ortamında güçlü soğutma imkanı sunan ve fiyat performans ürünü olarak öne çıkan TCL Elite serisi, 50℃ ve -20℃ ortam sıcaklığında performansında düşüş olmadan, yüksek verimlilikle çalışabiliyor. Eko moduyla otomatik olarak en verimli ve enerji tasarruflu şekilde çalışan A++ enerji verimliliğine sahip Elite serisi klimalar, jeneratör modu sayesinde voltaj düşüşlerinde bile sorunsuz bir şekilde çalışıyor. TCL ekosistemiyle entegre çalışan ve TCL TV’lerden de Kontrol edilebilen klimalar, sesli kontrol imkanı da tanıyor.

TCL’in Tescilli Taza Hava Teknolojisi FreshIN+

TCL’in FreshIN+ teknolojisine sahip klimaları, oksijen ve nem seviyelerini artırmaya yardımcı olan güçlü hava motoru sayesinde saatte 60 metreküp taze havayı dış mekandan iç mekana taşıyor.

TCL Taze Hava Teknolojisi, çalıştığı ortamın hava kalitesini bir bir üst seviyeye taşıyor. Tescilli sirkülasyon teknolojisi, sadece dışarıdan taze havayı içerik almıyor, aynı zamanda Hepa filtre dahil olmak üzere 4 kademe filtreleme yaparak temiz ve sağlıklı bir hava sağlıyor.

3 yıl cihaz ve 5 yıl kompresör garantisiyle satışa sunulan son teknolojiye sahip TCL klimaları, güvenli ve konforlu bir kullanım sunuyor. TCL Home ve Google Home ekosistemi ile uyumlu çalışan klimalar, şık ve zarif tasarımıyla akıllı evin bir parçası olarak konumlanıyor.

TCL, 20 yılı aşkın bir süredir, toplam kapasitesi 30 milyon adetten fazla olan yerleşik küresel üretim ağı (Çin, Brezilya ve Endonezya’yı kapsayan 10 üretim üssü) ile yüksek kaliteli klimalar üretiyor ve bu klimalar dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Fresh Air 1.0, Gentle Cool, Elite, Q-Serisi gibi TCL Klima modelleri birçok ülkede hali hazırda kullanılıyor. TCL klimalar sadece iç mekanlarda üst düzey bir temiz hava deneyimi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Red Dot ödüllü tasarımları ile evin dekoruna da hoş bir ambiyans katıyor.