Amerika Birleşik Devletleri’nin San Jose kentinde düzenlenen SID 2024 fuarında katlanabilir telefon dünyasında büyük bir yenilik tanıtıldı. Çinli teknoloji devi TCL, etkinlikte dünyanın ilk 7.85 inçlik üçe katlanabilir akıllı telefonunu görücüye çıkardı. Bu yenilik, katlanabilir ekran teknolojisinin gelişiminde önemli bir adımı temsil ediyor ve kullanıcılara tamamen yeni bir mobil deneyim sunmayı hedefliyor. TCL harita gibi katlanabilir telefon tanıttı.

İçindekiler TCL Dünyadaki İlk Üç Katlanabilir Telefon Modelini Tanıttı

TCL Dünyadaki İlk Üç Katlanabilir Telefon Modelini Tanıttı

TCL’in “Serbest tip” olarak adlandırdığı üç katlanabilir ekran, TCL Huaxing’in kendi geliştirdiği bir teknoloji olup, hem “G-şekilli” hem de “Z-şekilli” katlama konfigürasyonlarını destekliyor. Yani ekranı istediğiniz gibi katlayabiliyorsunuz. Bu esneklik, ekranın tamamen düzleştirilebilmesine olanak tanırken, mevcut tablet ekran oranına çok benzer bir oran sunuyor. Ekranın farklı katlanma şekillerine uyum sağlama kabiliyeti, kullanıcılara benzersiz ve çok yönlü bir mobil deneyim sağlıyor.

Üç katlanabilir ekran, Tandem, LTPO ve PLP gibi düşük güç teknolojilerini barındırıyor. Bu yenilikler, yüksek parlaklık sağlamanın yanı sıra, düşük güç tüketimi ve uzun ömür avantajları sunarak kullanıcıların pil ömrü konusunda endişe duymadan mobil cihazlarını kullanmalarını mümkün kılıyor. Böylece, sürükleyici bir mobil deneyim sağlanmış oluyor.

TCL’in üçe katlanabilir ekranı, sadece 472 mikron kalınlığında ve 0,5 mm’den daha az kademeli görünüm tasarımıyla oldukça ince bir profil sunuyor. Cihazın toplam kalınlığı da 17 mm ile sınırlandırılarak kullanıcılar için kompakt ve taşınabilir bir seçenek haline getiriliyor. Son derece dar çerçeve tasarımı, geniş ekranın engelsiz bir şekilde görülmesini sağlayarak kullanıcı deneyimini daha da artırıyor.

TCL Huaxing, üçe katlanabilir telefon modeline ek olarak dünyanın ilk 7.85 inç ekran altı yüz kimlik doğrulama esnek ekranını da tanıttı. Bu teknoloji, kesintisiz ve güvenli bir biyometrik kimlik doğrulama deneyimi sağlayan SUP (Panel altı sensör) tasarımını kullanıyor. Ekran altı yüz doğrulama teknolojisi, 3D yüz tanıma ile uyumlu olup, yuvalara veya çentiklere ihtiyaç duymadan ekran bütünlüğünü koruyor. Bu, kullanıcılar için ek bir güvenlik katmanı sağlıyor ve cihazlarının kilidini hızlı ve güvenli bir şekilde açmalarını mümkün kılıyor.

Ekran altı (SUP alanı) ve normal ekran 420PPI piksel yoğunluğuna sahip olup, cihazın tüm ekranlarında görüntü tutarlılığı sağlıyor. Bu, kullanıcıların ekran kalitesinde herhangi bir farklılık yaşamadan tüm ekranda eşit bir görsel deneyim yaşamalarını mümkün kılıyor. Katlanabilir telefon modellerindeki büyük bir eksiklik de bu model sayesinde giderilmiş olacak.

Ekran altı yüz kimlik doğrulama esnek ekranı, 120Hz’e kadar yenileme hızını destekleyen TCL CSOT’un LTPO teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, daha akıcı ve duyarlı bir kullanıcı arayüzü sağlayarak oyun, video akışı ve diğer grafik yoğun uygulamalar için ideal hale geliyor.

Dünyanın ilk üçe katlanabilir akıllı telefonunun tanıtılması, mobil teknoloji dünyasında önemli bir değişimi işaret ediyor. Kullanıcılara, kompakt bir telefon ile daha büyük tablet benzeri bir cihaz arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapma olanağı sunarak yeni bir esneklik ve rahatlık düzeyi getiriyor. Ekran altı yüz kimlik doğrulama teknolojisi de ekstra bir güvenlik ve kolaylık katmanı ekleyerek kullanıcılar için cazip bir özellik haline geliyor.

Katlanabilir telefon sektöründe yaşanan bu gelişmeler, önümüzdeki yıllarda daha da ileri taşınacak gibi görünüyor. Bu teknolojinin potansiyel uygulamaları, gelişmiş oyun deneyimlerinden daha iyi üretkenlik ve yaratıcılığa kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Katlanabilir cihaz denince aklan gelen ilk markalardan olan Samsung cephesi bakalım bu hamleye nasıl yanıt verecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TCL cephesinin bu adımına başka firmalar nasıl karşılık verecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!