TCL, CES 2023‘te bir dizi yeni ürününü kullanıcıların beğenisine sundu. Akıllı telefonlar, tablet-bilgisayarlar ve üst düzey televizyonlardan sonra şirket, yeni bir Android tableti piyasaya sürmesiyle tekrardan gündemde. TCL Tab 8 LE isimli yeni Android tabletin bu hafta ABD’de çeşitli online mağazalar ve kuruluş aracılığıyla satışa sunulması bekleniyor.

Dev teknoloji şirketi, CES 2023 fuarı ile beraber Amerika başta olmak üzere çoğu ülkede popülerliğini arttırdı. Bunun sonucunda çalışmalarını hızlandıran firma, ilerleyen günlerde küresel pazara da giriş yapabilecek yeni bir Android tableti ABD’de piyasaya sürdü. Yeni uygun fiyatlı cihaz, rakiplerine kıyasla uygun fiyatlı ve etkileyici özelliklerle raflarda yerini aldı.

İçindekiler TCL Tab 8 LE Özellikleri

TCL Tab 8 LE Özellikleri

Yeni Tab 8 LE, 1280 x 800 piksel çözünürlüğe sahip 8 inçlik bir LCD ekrana sahip. Piyasadaki çoğu tabletle karşılaştırıldığında cihaz 197x125x9mm boyutlarıyla nispeten kompakt ve 310 gram ağırlığında.

Yeni tablet performans konusunda da beklenenleri karşılıyor. Cihaz, 3GB RAM ile desteklenen MediaTek MT8766 dört çekirdekli işlemciden güç alıyor. Bellek kapasitesine de değinecek olursak Tab 8 LE, MicroSD kart aracılığıyla 512GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili bir depolama alanı kullanıyor.

Android tabletlerin etkileyici kameralara sahip olduğunu söyleyemeyiz. Bu durum yeni Tab 8 LE için de farklı değil. Cihaz arka tarafta tek bir 5MP kameraya sahip. Tablet, ekran boyutuna göre oldukça mütevazi bir 4080mAh pil ile USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor.

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Cihaz tek bir nano-SIM yuvasına ev sahipliği yapıyor. Tablet ayrıca 3,5 mm kulaklık bağlantı noktasıyla birlikte geliyor ve WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS ve 4G LTE ağlarını destekliyor. Fiyatına gelecek olursak, TCL Tab 8 LE’nin fiyatı sadece 159 dolar ve bu da mevcut piyasa için oldukça cep dostu bir değer.

Cihaz şimdilik ABD’de T-Mobile ve Metro’da satışa sunulacak ancak ABD dışında satışa sunulup sunulmayacağına dair henüz bir bilgi yok. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.