En yenilikçi ürünlerini Bilkom güvencesi ile Türk kullanıcılarıyla buluşturan dünyanın en büyük TV üreticilerinden TCL, CES 2023 İnovasyon Ödülleri’nde yenilikçi tasarım ve mühendislik özellikleri ile öne çıkan TV’leri ile “En İyi İnovasyon” ödülü kazandı. Üstün Mini LED teknolojisine sahip 75C935 ve 75C835 modelleriyle ödüle ulaşan TCL, C serisi ürünleriyle TV pazarındaki liderliğini taçlandırdı.

Üstün görüntü ve ses teknolojilerini süper ince ve zarif bir tasarımda bir araya getiren TCL 75C935 üstün ses ve görüntü performansıyla “Home Sound & Video” kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül alan diğer TCL ürünü Mini LED 4K TV 75C835, Quantum Dot teknolojisi ile derin renk doygunluğu ve daha fazla parlaklık için Dolby Vision IQ® özellikli HDR Pro Pack ile görsellere daha canlı renkler ve keskin ayrıntılar katan üst düzey özellikleri ile öne çıkıyor. Google TV özellikleri ile ve sahip olduğu akıllı arayüz ile etkin bir eğlence aracına dönüşen TCL C835, EISA Awards’da da 65 inçlik versiyonu ile ödüle ulaşmıştı.

TCL’in yenilikçi teknolojileri, ADG tarafından ödüllerle onurlandırıldı

TCL, görüntü teknolojileri pazarının gelişimine yaptığı katkılardan ve elde ettiği başarılardan dolayı CES’te düzenlenen 2022-2023 Küresel En İyi Markalar Ödülleri kapsamında ADG tarafından da ödüllendirildi. TCL 4K Mini LED TV C845, Ekran Teknolojileri İnovasyonu kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi olurken, Yılın Göz Koruma Teknolojileri İnovasyonu Ödülü TCL NXTPAPER 12 Pro’nun oldu.

TCL, yenilikçi teknolojiler dünyasındaki son gelişmeleri CES’te paylaştı

TCL, sürükleyici bir ev sineması deneyimi için yeni nesil Mini LED ve QLED TV’lerini ve bu alandaki en yenilikçi teknolojilerini CES 2023’te sergiledi. Fuarda ses ve görüntü sistemlerindeki öncü teknolojilere ek olarak TCL’in 144Hz VRR ve Game Master gibi özellikleriyle üstün oyun performansı sunan ürünleri de hazırlanan özel oyun alanında sergilendi.

TCL ayrıca, akıllı ev aletleri teknolojisindeki evrimin sembolü olarak erişilebilir 5G teknolojisiyle hayatımıza yeni girecek teknolojileri de sergiledi. Artırılmış gerçeklik ve tam ekran kişisel görüntüleme deneyimlerinin sezgisel olarak entegre olduğu akıllı bir ekosistem olarak insan hayatını kolaylaştıran teknolojilerini tanıttı.

TCL Electronics Başkanı Juan Du, “TCL olarak, daha büyük kitlelere, yerel topluluklara ve sürekli değişen çevreye anlamlı katkılarda bulunmaya devam ediyoruz. Çevre dostu üretimi desteklemek için yeni teknolojileri benimsiyor ve küresel #TCL Yeşil kampanyamızla, çevreyi koruma ve sürdürülebilir bir yaşam inşa etme konusunda daha fazla insanı bize katılmaya teşvik etmek istiyoruz. Ayrıca #TCL for Her gibi küresel kampanyalar ile genç nesiller için cinsiyet ve eğitimde fırsat eşitliğini destekliyoruz” dedi.

Yenilikçi teknolojiler, ev sineması deneyimleri, akıllı yaşam çözümleri ve daha fazlası

CES’te, TCL’nin en yeni ses ve görüntü teknolojilerinin yanı sıra artırılmış gerçeklik (AR) ve yeni kişisel tam ekran görüntüleme teknolojileri de boy gösterdi. Bu yılki etkinlikte ziyaretçiler ilk kez, TCL Yeşil alanında markanın sürdürülebilirlik vizyonu hakkında daha fazla bilgi sahibi oldular. Ziyaretçiler, akıllı ev yaşam tarzı sergi alanında, taze havanın dışarıdan içeriye taşınmasına yardımcı olan tescilli FreshIN Plus temiz hava sistemine sahip 2023 FreshIN AC Teknolojisini deneyimledi.