TCL 10 Pro ve 10L, iki yıl boyunca güncelleme alacak!

Realme yeni akıllı telefonu X3 Superzoom cihazını çıkarmaya hazırlanıyor. Kamerasıyla adından söz ettirmek isteyen cihazın bazı teknik özellikleri onaylandı.

Realme X2‘nin devamı olarak bizleri karşılayan X3 Superzoom, 26 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Hal böyle olunca ortaya çıkış tarihine yakın firma cihaz hakkında yeni yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Twitter‘dan paylaşılan video sayesinde bazı beklenen özelliklerin onaylandığı görüldü. Bunlardan ilk işlemci kısmı. Cihaz beklendiği üzere Snapdragon 855+ işlemcisi ile geliyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ile gelecek cihazın hız konusunda çok iddialı olduğu öğrenildi. Videoda tasarım detayları da ortaya çıkan cihaz, ön tarafta delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılayacak. Ön kamera özellikleri henüz bilinmeyen cihaz ön tarata iki adet kameraya yer veriyor. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusu ekran altı yerine yan panele yerleştirilmiş.

Soon you will be able to know all the details of the #realmeX3SuperZoom.

Don't miss our next Launch: 26/05 at 10:30 CEST pic.twitter.com/P8wZ0XUFed

— realme Europe (@realmeeurope) May 22, 2020