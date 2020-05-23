Akıllı Telefonlar
TCL 10 Pro ve 10L, iki yıl boyunca güncelleme alacak!
Nisan ayında TCL 10 Pro ve 10L modelleri resmi olarak tanıtıldı. Bu ayın başlarında ise bu iki telefon resmi mağazalarda satışa çıktı. Bu telefonların çıkış amacı öncelikle Çin dışında tanınırlığı arttırmaktı. TCL senelerdir BlackBerry ve Alcatel gibi pek çok markayı çatısı altında barındırıyor. Buna rağmen bunu bilen çok fazla kişi olmadığı için batıda kendi bir marka olarak ortaya çıkmayı tercih etti.
İlginizi çekebilir: Xiaomi, yeni bir telefon patenti aldı!
TCL 10 Pro ve 10L kaç sene boyunca Android güncellemesi alacak?
TCL 10 Pro ve 10L amiral gemisi seviyesinde telefonlar değiller. TCL, tıpkı Nokia‘nın çıkardığı orta segment telefonlarla canlanma taktiğini uygulamaya geçirecek gibi görünüyor. Günümüzde orta segment telefonlar için güncelleme sıklığı oldukça önemli bir yer tutuyor. Bunu göz önüne aldığımızda firmanın gelecek büyük Android güncellemesini ve iki ayda bir sunulan güvenlik güncellemesini vereceğini söyleyebiliriz. TCL, Android 11 için net bir tarih vermese de telefonların bu güncellemeyi alacağını belirtti.
TCL, iki cihaz hakkındaki bu güncellemeleri “en azından alacak” şeklinde belirtti. Yani olası bir Android 12 güncellemesini bile bekleyebiliriz. Ancak muhtemelen gelecek bile olsa oldukça uzun vakit alacaktır. Ayrıca TCL‘yi gelecekteki güncelleme planları ve olası durumlar hakkında duyuruda bulunduğu için tebrik etmek gerek. TCL 10L modelinin kutu açılışını Youtube kanalımızda bulabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Android’de AirDrop benzeri Peer to Peer platformuna yeni markalar katıldı!
OnePlus, Black Shark, Realme ve Meizu da daha önce Xiaomi, Oppo ve Vivo tarafından başlatılan Peer to Peer Transmission Alliance’a katıldığını duyurdu. Topluluk, Apple’ın AirDrop sisteminin benzerini Android’e getirmeyi hedefliyor.
Markalar arası ortak dosya paylaşım topluluğu, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında duyuruldu ve çok kısa bir zamanda sistemi bünyesine katan telefonları gördük. Duyuruyu yaparken tüm markaları katılıma davet eden Xiaomi, aylar sonra OnePlus, Black Shark, Realme ve Meizu markalarından davete cevap aldı. Topluluğa yeni katılan markalar dün itibarıyla, Weibo üzerinden birliğe üyelik ile ilgili koordineli olarak duyurular gerçekleştirdi. Topluluğun kurucuları arasında yer alan Xiaomi ve Oppo çatısı altındaki Black Shark, OnePlus ve Realme’nin platforma katılması şaşırtıcı olmadı. Fakat Meizu, topluluğa kurucular dışında katılan ilk marka olma özelliğini taşıyor.
İlginizi çekebilir: Firefox Send ile güvenli dosya paylaşımı yapılabiliyor!
XDA Developers’a göre, topluluk tarafından kullanılan Peer to Peer dosya paylaşım protokolü 20 MBps’ye kadar dosya aktarım hızı sunabiliyor. Uzun zamandır Android tarafından beklenen cihazlar arası kablosuz dosya paylaşımı özelliği ne yazık ki sunulamadı. Özelliği cihazlarına entegre eden markaların artması ile bir gün Android’li cihazlarda da kablosuz dosya paylaşımı kolay ve hızlı bir hal alabilir.
Akıllı Telefonlar
Realme X3 Superzoom bazı teknik özellikleri onaylandı!
Realme yeni akıllı telefonu X3 Superzoom cihazını çıkarmaya hazırlanıyor. Kamerasıyla adından söz ettirmek isteyen cihazın bazı teknik özellikleri onaylandı.
İlginizi çekebilir; Realme X3 Superzoom, fotoğraf örnekleri paylaşıldı!
Realme X3 Superzoom, Snapdragon 855+ ile geliyor.
Realme X2‘nin devamı olarak bizleri karşılayan X3 Superzoom, 26 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Hal böyle olunca ortaya çıkış tarihine yakın firma cihaz hakkında yeni yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Twitter‘dan paylaşılan video sayesinde bazı beklenen özelliklerin onaylandığı görüldü. Bunlardan ilk işlemci kısmı. Cihaz beklendiği üzere Snapdragon 855+ işlemcisi ile geliyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ile gelecek cihazın hız konusunda çok iddialı olduğu öğrenildi. Videoda tasarım detayları da ortaya çıkan cihaz, ön tarafta delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılayacak. Ön kamera özellikleri henüz bilinmeyen cihaz ön tarata iki adet kameraya yer veriyor. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusu ekran altı yerine yan panele yerleştirilmiş.
Soon you will be able to know all the details of the #realmeX3SuperZoom.
Don't miss our next Launch: 26/05 at 10:30 CEST pic.twitter.com/P8wZ0XUFed
— realme Europe (@realmeeurope) May 22, 2020
Arka tarafta dörtlü kamera kurulumu dikkat çekerken, kameralar arka panelin sol üst tarafına yerleştirilmiş. 60X yakınlaştırma özelliğine vurgu yapan firma, Realme X2‘de olduğu gibi ana kamerayı sarı çerçeve içerisine almış bulunmakta. Daha önce fotoğraf örnekleri paylaşılan cihaz kamerasından söz ettirmek istiyor. Snapdragon 855+ işlemci ile gelen ve amiral gemisi cihaz performansı vadeden cihaz, 26 Mayıs tarihinde firma tarafından düzenlenecek lansman ile tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak. An itibariyle belli olmayan diğer tüm teknik özellikleri de lansman günü öğrenebileceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, yeni bir telefon patenti aldı!
Xiaomi tarafından ortaya çıkan yeni patentte, oldukça ilginç bir kamera tasarımı bulunan yeni bir akıllı telefonun çeşitli çizimlerini görüyoruz. Katlanan akıllı telefonların son bir sene içindeki geri dönüşü ile birlikte firmalar bu alanda çeşitli innovasyonlar yapmaya çalışıyor. Xiaomi’nin de bu patent ile yarışa katılacağını söyleyebiliriz.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!
Xiaomi bu patent ile neyi amaçlıyor?
Xiaomi, bu hamle ile Moto Razr ve Samsung Galaxy Z Flip gibi katlanabilir kapaklı telefonlara rakip olmak istiyor. Kapaklı telefonun üst tarafında arka tarafa bakan kameraları selfie çekimler için ön tarafa döndürebilmeyi mümkün kılan çubuk bulunuyor. Dönebilen çubuk şeklindeki bu kamera sistemi oldukça ilgi çekicek gibi görünüyor. Bu kamera ve telefonun patent görüntüleri, CNIPA tarafından yayınlanan çizimlere dayanarak Let’s Go Digital tarafından oluşturulmuştur. Cihazın üst yarısında sağ tarafta güç ve ses tuşları bulunuyor. Bunun haricinde dönen çubuğun hemen altında duran bir hoparlör ızgarası mevcut.
Xiaomi‘nin bu patenti alması bu cihazı üretime geçireceği ya da satacağı anlamına gelmiyor. Genellikle telefon üreticileri bu tarz patentleri fikir olarak patentliyorlar. Fakat eğer pazar için ideal bir model tasarlanırsa bu tarz bir telefonu piyasada görebiliriz.
Xiaomi, ileride kullanabileceğini düşündüğü bu tarz patentleri çokça alıyor. Bu dönen kamera sistemi ise eğer uygulanabilirse oldukça ilgi çekecektir.