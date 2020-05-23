TCL 10 Pro ve 10L, iki yıl boyunca güncelleme alacak!

Nisan ayında TCL 10 Pro ve 10L modelleri resmi olarak tanıtıldı. Bu ayın başlarında ise bu iki telefon resmi mağazalarda satışa çıktı. Bu telefonların çıkış amacı öncelikle Çin dışında tanınırlığı arttırmaktı. TCL senelerdir BlackBerry ve Alcatel gibi pek çok markayı çatısı altında barındırıyor. Buna rağmen bunu bilen çok fazla kişi olmadığı için batıda kendi bir marka olarak ortaya çıkmayı tercih etti.

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TCL 10 Pro ve 10L kaç sene boyunca Android güncellemesi alacak?

TCL 10 Pro ve 10L amiral gemisi seviyesinde telefonlar değiller. TCL, tıpkı Nokia‘nın çıkardığı orta segment telefonlarla canlanma taktiğini uygulamaya geçirecek gibi görünüyor. Günümüzde orta segment telefonlar için güncelleme sıklığı oldukça önemli bir yer tutuyor. Bunu göz önüne aldığımızda firmanın gelecek büyük Android güncellemesini ve iki ayda bir sunulan güvenlik güncellemesini vereceğini söyleyebiliriz. TCL, Android 11 için net bir tarih vermese de telefonların bu güncellemeyi alacağını belirtti.

TCL, iki cihaz hakkındaki bu güncellemeleri “en azından alacak” şeklinde belirtti. Yani olası bir Android 12 güncellemesini bile bekleyebiliriz. Ancak muhtemelen gelecek bile olsa oldukça uzun vakit alacaktır. Ayrıca TCL‘yi gelecekteki güncelleme planları ve olası durumlar hakkında duyuruda bulunduğu için tebrik etmek gerek. TCL 10L modelinin kutu açılışını Youtube kanalımızda bulabilirsiniz.