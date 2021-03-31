TCL Mobile, 14 Nisan’da global bir etkinlik planlıyor!

2021 yılının mart ayı, pek çok yeni akıllı cihazın piyasaya sürüldüğü bir ay oldu. Şirketler, yeni nesil amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Oppo, OnePlus, Realme ve iQOO başta olmak üzere çoğu üretici yeni nesil teknolojik cihazlarını bu ayda tanıttı. Bu ayı, Xiaomi‘nin düzenlediği teknoloji fırtanısı ile bitirdik. Firma, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi Mix Fold başta olmak üzere pek çok akıllı cihazı piyasaya sürdü. Nisan ayı ise görünüşe göre mart ayını aratmayacak şekilde dolu dolu geçecek. Önümüzdeki ay, heyecan verici yeni ürünler tanıtmasını beklediğimiz firmalardan biri de TCL olacak.

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TCL Mobile, global lansmanını ne zaman ve nerede düzenleyecek?

Bugün, TCL Mobile’ın iletişim müdürü Brad Mole, TCL’in 14 Nisan’da küresel bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Etkinlikte şirket, yeni nesil mobil cihazlarını piyasaya sürecek. Youtube üzerinden çevrimiçi gerçekleşecek olan etkinlik, 11:00 EST/ 16:00 GT / 17:00 CEST saatlerinde başlayacak. Tweet, kendi ürünleri tanıtılacağı hakkında bir bilgi vermiyor. Ancak bazı söylentiler, şirketin yeni TCL 20 akıllı telefon serisini tanıtacağını öne sürüyor. Ocak ayında TCL, TCL 20 serisini duyurmuştu. Ancak serideki beş telefondan yalnızca TCL 20 5G ve TCL 20 SE piyasaya çıktı. TCL 20 Pro 5G, TCL 20L ve TCL 20S adlı telefonların ise yılın ilerleyen zamanlarında tanıtılması planlandı.Şimdi ise bu cihazların önümüzdeki Nisan ayında gerçekleşecek olan etkinlikte tanıtılacağı düşünülmekte.

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TCL 20 Pro 5G, 14 Nisan’da gerçekleşecek olan etkinlikte tanıtılabilir!

Yaklaşmakta olan TCL 20 serisi hakkında henüz net bir bilgi yok. Cihazların teknik özellikleri kıyaslama platformları üzerinde henüz görüntülenemedi. Ancak tahminlere göre TCL 20 Pro 5G, Snapdragon 888 veya Snapdragon 870 yonga setiyle gelecek. TCL Mobile, akıllı telefon pazarına yaptığı yatırımlar ile son zamanlarda kendinden çokça söz ettiriyor. Bu yüzden şirketten, gerçekten güçlü donanıma sahip yeni bir amiral gemisi akıllı telefon bekliyoruz.

TCL 20 5G, orta sınıf bir 5G akıllı telefondur. Henüz yaygın olarak kullanılmayan Snapdragon 690 yonga seti bu cihazda bulunmakta. Ayrıca 6 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri de mevcut. Telefon, 4500 mAh değerinde bataryaya sahip. Ayrıca kamera tarafında da 48 MP + 8 MP + 2 MP dizilimi ile geliyor. Bu dizilim, yapay zeka tarafından da destekleniyor. Bu nedenle, TCL 20 Pro 5G’nin de yapay zeka desteği ile gelmesi muhtemel gözüküyor.

14 Nisan’da gerçeklemesini beklediğimiz etkinliğe henüz çok zaman var. Bu nedenle, önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Özellikle TCL’nin yeni nesil mobil cihazları ile ilgili yeni sızıntıların paylaşılması muhtemel.

TCL 20 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç FULL HD+ HDR10 destekli IPS LCD

6,67 inç FULL HD+ HDR10 destekli IPS LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 690

Qualcomm Snapdragon 690 Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB RAM: 6 GB

6 GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro sensör

48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro sensör Batarya: 18W hızlı şarj destekli 4500 mAh

18W hızlı şarj destekli 4500 mAh Özellikler: 5G, Bluetooth 5.1, NFC

5G, Bluetooth 5.1, NFC İşletim Sistemi: Android 11

Android 11 Fiyat: 299 Euro

TCL 20 SE teknik özellikleri