TCL; akıllı saat, TWS kulaklık ve 2 yeni Android tabletini tanıttı!

TCL, devam eden IFA 2020 etkinliği gölgesinde yeni ürünlerini duyurdu. Berlin’de düzenlenen etkinlikte şirket, ürün yelpazesine eklediği bir TWS kulaklık, akıllı saat ve iki yeni tabletini tanıttı.

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TCL’in yeni tanıttığı ürünlerle akıllı saat, kablosuz kulaklık ve Android tablet pazarında rekabeti kızıştırmak istediği anlaşılıyor. Orta seviye özelliklerle uygun fiyat vaat eden tabletler, şirketin NXTVISION ekran teknolojisiyle destekleniyor. TWS kulaklıklar, gürültü engelleme özelliğine sahipken; akıllı saat ise, tüm rakiplerinde yer alan standart aktivite takip özelliklerinin yanı sıra bir de 4G desteğiyle geliyor.

Tanıtılan ürünlerin özellikleri elbette ki bunlarla sınırlı değil. Şimdi detaylı olarak TCL’in yeni ürünlerinden bahsedelim.

TCL 10 TABMAX

TCL 10 TABMAX, LCD panel ile desteklenen 10.36 inç FHD çözünürlüğe sahip ince çerçeveli bir ekran tasarımını bünyesinde barındırıyor. TCL Stylus kalem desteğine de sahip olan bu tablet, arka tarafında LED flaşlı 13 MP; ön tarafında ise 8 MP kamerayla beraber günü kurtarır nitelikte bir fotoğraf deneyimi sunacak.

Depolama tarafında 4GB RAM + 64 GB dahili hafızaya sahip olan TCL 10 TABMAX’ın 8.000 mAh kapasiteli bataryası, güç ihtiyacını ise USB 2.0 destekli Type-C portu üzerinden 18W’lık şarj cihazıyla giderecek. Donanım tarafına baktığımızda ise tabletin MediaTek MT8768T işlemciye sahip olduğunu görüyoruz.

TCL 10 TABMAX teknik özellikleri

Ekran: 10.36 inç, 2000 x 1200 piksel, 224 ppi, IPS LCD

Yazılım: Android 10

CPU: MediaTek MT8768T (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53)

GPU: Mali-G72 MP3

Depolama: 4 GB RAM + 64 GB dahili hafıza

Kamera: 12 MP arka + 8 MP ön / 1080P@30FPS video

TCL 10 TABMID

Adından da anlaşılacağı üzere TABMID, ağırlıklı olarak multimedya tüketimine yönelik tasarlanmış. TCL’in NXTVISION teknolojisine sahip olan bu tablette, diğer modele nazaran daha büyük üst ve alt çerçevelerin yer aldığını belirtelim. Ayrıca TCL 10 TABMID’in 8 inç boyutundaki Full HD ekranı, yine diğer modelde olduğu gibi LCD panelle destekleniyor.

Depolama tarafında 4GB RAM + 32 GB dahili hafızaya sahip olan TCL 10 TABMID’in 5.550 mAh kapasiteli bataryası ise USB 2.0 Type-C portu üzerinden şarj ediliyor. Qualcomm Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alan cihazın diğer özellikleri arasında ise kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcı yer alıyor.

TCL 10 TABMID teknik özellikleri

Ekran: 8 inç, 1920 x 1200 piksel, LCD

Yazılım: Android 10

CPU: Qualcomm Snapdragon 665 (4×2.0 GHz & 4×1.8 GHz)

GPU: Adreno 610

Depolama: 4 GB RAM + 32 GB dahili hafıza

Kamera: 8 MP arka + 5 MP ön

MOVETIME akıllı saat

Uzun süredir akıllı saat pazarında varlığını hissettiren TCL, yeni ürünüyle bu ürün yelpazesini genişletiyor. Yeni akıllı saat, 1.41 inç boyutunda AMOLED temelli bir ekrana sahip. Ayrıca bünyesinde 4G bağlantısı da barındıran cihaz, daha büyük simgeler, kullanışlı saat yüzleri ve yaşlılar için özel hazırlanmış grafik arayüzleri içeren benzersiz bir kullanıcı arayüzü sunuyor.

TCL bu saati düşme algılama, kalp atış hızı izleme, uyku izleme, navigasyon, sesli asistan ve hayatı kolaylaştıran bir sürü özellikle donattığını belirtti. Ek olarak cihaz, kalbindeki 600 mAh bataryasıyla da 2 gün normal kullanım ve 5 gün bekleme süresi vaat ediyor.

MOVETIME teknik özellikleri

Ekran: 1.41 inç, 320 x 260 piksel, AMOLED

Yonga seti: Qualcomm Snapdragon Wear 2500

Suya dayanıklılık sertifikası: IP67

MOVEAUDIO S200 TWS kulaklık

TCL, IFA 2020′deki etkinliğinde bir adet de MOVEAUDIO S200 adlı TWS kulaklığını tanıttı. Bu kulaklık, Elektronik Gürültü Engelleme (ENC) teknolojisi ve 12 mm sürücüleri ile orta seviyeye göz kırptığını açıkça belli ediyor.

Buna ek olarak IP54 toza ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip olan S200′ü Bluetooth 5.0 ile akıllı telefonunuza bağlayarak 3.5 saate kadar keyifle kullanabilirsiniz.