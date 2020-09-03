Giyilebilir Teknoloji
TCL; akıllı saat, TWS kulaklık ve 2 yeni Android tabletini tanıttı!
TCL, devam eden IFA 2020 etkinliği gölgesinde yeni ürünlerini duyurdu. Berlin’de düzenlenen etkinlikte şirket, ürün yelpazesine eklediği bir TWS kulaklık, akıllı saat ve iki yeni tabletini tanıttı.
İlginizi çekebilir: Qualcomm, yeni laptop işlemcisi Snapdragon 8cx Gen2’yi duyurdu
TCL’in yeni tanıttığı ürünlerle akıllı saat, kablosuz kulaklık ve Android tablet pazarında rekabeti kızıştırmak istediği anlaşılıyor. Orta seviye özelliklerle uygun fiyat vaat eden tabletler, şirketin NXTVISION ekran teknolojisiyle destekleniyor. TWS kulaklıklar, gürültü engelleme özelliğine sahipken; akıllı saat ise, tüm rakiplerinde yer alan standart aktivite takip özelliklerinin yanı sıra bir de 4G desteğiyle geliyor.
Tanıtılan ürünlerin özellikleri elbette ki bunlarla sınırlı değil. Şimdi detaylı olarak TCL’in yeni ürünlerinden bahsedelim.
TCL 10 TABMAX
TCL 10 TABMAX, LCD panel ile desteklenen 10.36 inç FHD çözünürlüğe sahip ince çerçeveli bir ekran tasarımını bünyesinde barındırıyor. TCL Stylus kalem desteğine de sahip olan bu tablet, arka tarafında LED flaşlı 13 MP; ön tarafında ise 8 MP kamerayla beraber günü kurtarır nitelikte bir fotoğraf deneyimi sunacak.
Depolama tarafında 4GB RAM + 64 GB dahili hafızaya sahip olan TCL 10 TABMAX’ın 8.000 mAh kapasiteli bataryası, güç ihtiyacını ise USB 2.0 destekli Type-C portu üzerinden 18W’lık şarj cihazıyla giderecek. Donanım tarafına baktığımızda ise tabletin MediaTek MT8768T işlemciye sahip olduğunu görüyoruz.
TCL 10 TABMAX teknik özellikleri
Ekran: 10.36 inç, 2000 x 1200 piksel, 224 ppi, IPS LCD
Yazılım: Android 10
CPU: MediaTek MT8768T (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53)
GPU: Mali-G72 MP3
Depolama: 4 GB RAM + 64 GB dahili hafıza
Kamera: 12 MP arka + 8 MP ön / 1080P@30FPS video
TCL 10 TABMID
Adından da anlaşılacağı üzere TABMID, ağırlıklı olarak multimedya tüketimine yönelik tasarlanmış. TCL’in NXTVISION teknolojisine sahip olan bu tablette, diğer modele nazaran daha büyük üst ve alt çerçevelerin yer aldığını belirtelim. Ayrıca TCL 10 TABMID’in 8 inç boyutundaki Full HD ekranı, yine diğer modelde olduğu gibi LCD panelle destekleniyor.
Depolama tarafında 4GB RAM + 32 GB dahili hafızaya sahip olan TCL 10 TABMID’in 5.550 mAh kapasiteli bataryası ise USB 2.0 Type-C portu üzerinden şarj ediliyor. Qualcomm Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alan cihazın diğer özellikleri arasında ise kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcı yer alıyor.
TCL 10 TABMID teknik özellikleri
Ekran: 8 inç, 1920 x 1200 piksel, LCD
Yazılım: Android 10
CPU: Qualcomm Snapdragon 665 (4×2.0 GHz & 4×1.8 GHz)
GPU: Adreno 610
Depolama: 4 GB RAM + 32 GB dahili hafıza
Kamera: 8 MP arka + 5 MP ön
MOVETIME akıllı saat
Uzun süredir akıllı saat pazarında varlığını hissettiren TCL, yeni ürünüyle bu ürün yelpazesini genişletiyor. Yeni akıllı saat, 1.41 inç boyutunda AMOLED temelli bir ekrana sahip. Ayrıca bünyesinde 4G bağlantısı da barındıran cihaz, daha büyük simgeler, kullanışlı saat yüzleri ve yaşlılar için özel hazırlanmış grafik arayüzleri içeren benzersiz bir kullanıcı arayüzü sunuyor.
TCL bu saati düşme algılama, kalp atış hızı izleme, uyku izleme, navigasyon, sesli asistan ve hayatı kolaylaştıran bir sürü özellikle donattığını belirtti. Ek olarak cihaz, kalbindeki 600 mAh bataryasıyla da 2 gün normal kullanım ve 5 gün bekleme süresi vaat ediyor.
MOVETIME teknik özellikleri
Ekran: 1.41 inç, 320 x 260 piksel, AMOLED
Yonga seti: Qualcomm Snapdragon Wear 2500
Suya dayanıklılık sertifikası: IP67
MOVEAUDIO S200 TWS kulaklık
TCL, IFA 2020′deki etkinliğinde bir adet de MOVEAUDIO S200 adlı TWS kulaklığını tanıttı. Bu kulaklık, Elektronik Gürültü Engelleme (ENC) teknolojisi ve 12 mm sürücüleri ile orta seviyeye göz kırptığını açıkça belli ediyor.
Buna ek olarak IP54 toza ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip olan S200′ü Bluetooth 5.0 ile akıllı telefonunuza bağlayarak 3.5 saate kadar keyifle kullanabilirsiniz.
Giyilebilir Teknoloji
OnePlus, akıllı saat dünyasına girmeye hazırlanıyor!
OnePlus, ürettiği yüksek performanslı ve bütçe dostu telefonların yanı sıra şimdi de akıllı saat pazarına girmeye hazırlanıyor. Bugünlerde ortaya çıkan bilgiler, şirketin çok yakında “Watch” ismiyle bir akıllı saat tanıtacağını haber verdi.
İlginizi çekebilir: Sony, PC platformuna daha fazla birinci parti oyun sunmayı planlıyor
OnePlus, akıllı saat pazarına giriyor
Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden OnePlus, görünen o ki ürün yelpazesini giyilebilir akıllı saatlerle genişletmek istiyor. Zira şirketin, Singapur Bilişim Gelişim Otoritesi (IMDA) web sitesinde, sertifikasyon işlemini tamamladığı OnePlus Watch isimli bir akıllı saati ortaya çıktı. Ayrıca IMDA’nın sitesinden anlaşıldığı üzere OnePlus Watch, W301GB model koduyla Wearable Watch (Giyilebilir Saat) olarak işaretlenmiş durumda.
Yalnız akıllı saatin teknik özellikleriyle alakalı herhangi bir bilgi yok. Ancak OnePlus’ın önünde pek bir seçenek de yok; bu nedenle, yüksek ihtimalle Google’ın giyilebilir cihazlar için özel olarak geliştirdiği Android Wear işletim sistemine sahip olacağı düşünülüyor. Buna ek olarak saatin, gücünü ise Qualcomm’un yine akıllı saatlere özel ürettiği Snapdragon Wear 4100 yonga setinden alabileceği ifade ediliyor.
OnePlus’ın yeni akıllı saatini ne zaman piyasaya süreceği ise bilinmiyor. Ancak iş sertifika alma sürecine kadar ilerlediyse, beklenen tarihin çok da uzakta olmadığını söyleyebiliriz. Şirket bu senenin sonlarında “8T” serisini tanıtacak, bu bağlamda yeni telefonlarıyla birlikte akıllı saatini de duyurması bekleniyor.
Giyilebilir Teknoloji
Huawei Watch GT 2 Pro bazı detaylarıyla sızdırıldı!
Akıllı telefonlarının yanı sıra ekosistem ürünleriyle de dikkat çeken Huawei, bugün Watch Fit adlı akıllı saat modelini duyurmuştu. Markanın yeni üst seviye akıllı saat modeli olacak Watch GT 2 Pro ise bazı detaylarıyla sürpriz şekilde ortaya çıktı!
İlginizi çekebilir: Huawei Watch Fit, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Huawei Watch GT 2 Pro sürümü ile güncelleniyor!
Huawei Ailesi adlı bir internet sitesi tarafından sızdırılan Pro sürümü, standart versiyona kıyasla bazı küçük tasarımsal yenilikler barındırıyor. Ekran çerçeveleri biraz daha inceltilen akıllı saatin yan kısmındaki fiziksel butonlarda da güncellemeye gidilmiş. Ayrıca Nebula Gri (klasik) ve Gece Siyahı (spor) olmak üzere iki farklı renk/kordon seçeneği bulunuyor.
Huawei Watch GT 2 Pro modelinin teknik özellik tarafında da radikal değişiklikler bulunmuyor. Sağlık takibi, SpO2 ölçümü ve dahili GPS özellikleri bulunan akıllı saate eklenen 100’den fazla egzersiz modu dikkat çekiyor. 5ATM su direncine dayanıklı saatte görüşme yapabilmek için dahili hoparlör ve mikrofon da bulunacak. Mevcut modelden farklı olarak ise tanıtım görsellerinde kablosuz ters şarj özelliğinin olduğu görülüyor.
Huawei’nin 10 Eylül tarihinde Çin’de bir akıllı saat lansmanı gerçekleştireceği belirtiliyor. Ancak bazı kaynaklar tarafından bu duyurunun Watch Fit modeli ile ilgili olabileceği ifade ediliyor. 2 haftalık uzun pil ömrünü koruyan Pro versiyonun ise markanın sıradaki amiral gemisi serisi Mate 40 ile beraber tanıtılacağı söyleniyor.
Giyilebilir Teknoloji
Apple Watch için Google Maps uygulaması geliyor
Apple Watch için Google Maps uygulaması nihayet sunuluyor. Google’ın açıkladığına göre şirketin harita ve navigasyon uygulaması Google Maps, hem Apple Watch hem de CarPlay gibi farklı Apple ürünlerinde yer alacak.
İlginizi çekebilir: Yeni Oppo Watch ve Enco W51 Türkiye’ye geliyor!
Apple Watch için Google Maps neler sunacak?
Açıklanan bilgilere göre Google Maps‘in iOS sürümüne benzeyecek olan saat uygulaması ile kullanıcılar bisiklet, otobüs, tren, araç veya yürüme seçenekleri ile yol talimatları alabilecek. Ayrıca tabii ki tahmini varış sürelerini görebilecek ve kaydedilen hedefleri kullanırken adım adım talimatlar da alabilecek. Kullanıcılar iPhone gibi bir başka cihazdan başlattıkları navigasyona, direkt olarak Apple Watch’ları üzerinden devam edebilecek.
CarPlay desteğiyle beraber ise kullanıcılar uygulamadan çıkmadan şarkı değişimi, şarkı oynatma veya durdurma gibi özellikleri kullanabilecek. Ayrıca CarPlay ekranında harita talimatları devam ederken podcastleri, sesli kitapları veya takvim randevularında arama yapılabilecek.