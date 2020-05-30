TCL 10L kutusundan çıkıyor | Teknik servis hizmeti?

TCL 10L modeli geçtiğimiz günlerde ofisimize gönderilmişti. Biz de sizlerle birlikte kutusunu açmak istedik. Bakalım cihazımızın kutusundan neler çıkıyor?

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TCL 10L kutusundan neler çıkıyor?

Cihazın, beyaz ve siyah olmak üzere iki rengi bulunuyor. Cihazımızın kutusunun içerisinden 5 volt 2 amper bir adet adaptör, Type-C kablomuz ve üzerinde firmanın sloganının yer aldığı kılıfımız çıkıyor.

TCL 10L özellikleri neler?

Firmanın 10 ailesinin en küçük üyesinde; 6.53 inç ekran, Snapdragon 665 işlemci, 6GB RAM ve 128GB ROM gibi temel özellikler yer alıyor. Aynı zamanda, ekran tarafında görsel iyileştirme modu sunan NXTVISION ile birlikte HDR-SDR modumuz da mevcut.

Rakiplerine oranla kamera özellikleri nasıl?

Ön tarafta, 16MP çözünürlüğe sahip, f/2.2 diyafram bulunan geniş açı destekli bir kameramız bulunuyor. Arka tarafta ise sırasıyla; 48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.25″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra-geniş), 1/4.0″, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (makro) ve 2 MP, f/2.4, (derinlik) olmak üzere dört kamerımız var.

Kaç TL’ye satılacak?

Şu an için sadece Turkcell’de satışını gördüğümüz cihazın fiyatının 3.099TL olarak belirlendiğini görüyoruz. İleriki tarihlerde farklı satış noktalarında da TCL 10L’nin satışını görebiliriz.