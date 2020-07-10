TCL 10 Plus ve TCL 10 SE resmi olarak tanıtıldı!

TCL‘nin 10 serisi, TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ile birlikte tamamlandı. Orta segment olan telefonlar Rusya’da resmi olarak tanıtıldı. Her iki telefonun da teknik özellikleri açıklansa da fiyatlandırmaları henüz belli değil. Hangi pazarlarda satışa çıkacağı ise yakın zamanda ortaya çıkacak.

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TCL 10 Plus hangi teknik özelliklere sahip olacak?

TCL 10 Plus, geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürülen TCL 10L ile benzer özelliklere sahip olacak. İki cihazın arasındaki en önemli farklar, ekranın su damlası çentik tasarıma sahip olması ve AMOLED bir panel kullanılması. Telefonun 6.53 inçlik 1080×2340 piksel çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor. Ön tarafta 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü mevcut.

TCL 10 Plus, Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun 6/8 GB RAM ve 64/128/256 GB genişletilebilir depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Cihazın 4.500 mAh değerinde Quick Charge 3.0 destekli bataryası mevcut. Kullanıcılar açısından önemli diğer özellikler ise 3.5 mm kulaklık jakının ve NFC desteğinin bulunması olarak sıralanabilir.

TCL 10 SE hangi teknik özelliklere sahip olacak?

TCL 10 SE, 6.52 inçlik HD+ çözünürlüklü su damlası çentik tasarımına sahip LCD bir ekran ile gelecek. Ön tarafta 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü mevcut. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusu da arka tarafta bulunmakta.

TCL 10 SE, Helio P22 yonga setinden gücünü alıyor. Cihazın 4 GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolama alanı bulunuyor. Telefonun 4.000 mAh değerinde 15W hızlı şarj destekli bataryası mevcut. TCL 10 SE, tıpkı Plus modelde olduğu gibi 3.5 mm kulaklık jakı ve NFC desteğine sahip olacak.