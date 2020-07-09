Google, Android 11 Beta 2 sürümünü yayınladı!
Geçtiğimiz gün Google, Android 11 Beta 2 güncellemesini bir dizi hata düzeltme ve yenilik ile birlikte geliştiricilerin kullanımına sundu. Yeni Beta sürümünün kullanıcı arayüzünde de bazı değişiklikler yapıldı. Beta güncellemesinin ardından şirket, Android 11’i 8 Eylül’de resmi olarak yayınlayacağını açıkladı.
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Google, Android 11 Beta 2 ile neler sunacak?
Google, Android 11 Beta 2 sürüm notlarını Android Geliştiricileri‘nin kullandığı web sitesi üzerinden paylaştı. Yeni sürümde pek çok hata düzeltmesi bulunuyor. Bunlardan başlıcaları, hareket kontrolünde oluşan algılama sorunları, klavyenin görünüşünün bozulması olarak sıralanıyor. Özellikle klavye sorunları geliştiricilerin oldukça dikkatini çekmişti. Bunların haricinde hoparlörden müzik dinlerken sesin bozulması da düzeltilmiş olacak. Telefon titreşime alındığında ses denetimiyle ilgili olan sorunlar da çözülecek. Bunlar her telefonda kesin olarak ortaya çıkan sorunlar olmasa da bazı kullanıcılar bu sorunları bildirmişti.
Gelecek beta sürümlerinde çözülmesi beklenen bazı hatalar hala mevcut. Wi-Fi bağlantılarındaki problemler, bildirim çekmecesindeki sorunlar hala devam ediyor. Bazı Pixel 4 kullanıcılarının OTA ile Android 10’a dönememesi de önemli sorunlar arasında yer alıyor. Google‘ın bu sorunları gelecek Beta’da çözeceği tahmin ediliyor.
Android 11 çıkış tarihi nasıl görüntülendi?
Youtube‘daki “Hey Google” akıllı ev zirvesi sunumu sırasında Android 11’in çıkış tarihi görüntülendi. Android Police tarafından yakalanan görüntüde Michele Turner‘in söyledikleri ve slayt gösterisi durumu açıklıyor. 8 Eylül tarihinde Android 11’in Pixel telefonlara geleceği bu yayın ile kesinleşmiş oldu.
Google Chrome 64-bit, Android cihazlar için sonunda geliyor!
Google Chrome 64-bit sonunda mobil cihazlar için geliyor. Yeni sürümün Android cihazlar için çok yakın bir zamanda geleceği öğrenildi.
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Google Chrome 64 bit olmaya başladı!
Google, mobil Android uygulamaları 64-bite geçirmeye devam ediyor. Firma bu işe tahmin edebileceğiniz üzere kendi uygulamalarından başladı. Android Police isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Chrome Beta uygulaması bazı cihazlarda 64-bit oldu. Tarayıcıya girilen “chrome://version” kodu üzerinden ortaya çıkan bu durum karşısında kullanıcılar 32-bit ve 64-bit olarak çalışan tarayıcıları Octane 2.0 üzerinden teste soktular. Test sonucunda ise 64-bitlik sürümün daha performanslı çalıştığı ortaya çıktı. Versiyon kısmında yapı numarası 83 ve 84 ile başlayan sürümlerin 32-bit olduğu gözlemlenirken, 85 ve 86 ile başlayan sürümlerin 64-bit olduğu ortaya çıktı.
64-bite geçiş ile birlikte performans ve güvenlik konularında daha sağlam bir tarayıcı olacağı belli olan Google Chrome, ağustos ayı içerisinde Android 10 kullanan neredeyse bütün cihazlara gelecek. Hali hazırda dünya üzerinde yer alan Android cihazların sadece %8′lik bir bölümü Android 10 sürümünü kullanmakta. Bununla birlikte firma yine Ağustos 2021 tarihine kadar diğer Android uygulamalarına da 64-bite geçişi bitirmeleri yönünde talimatta bulundu. Apple iOS tarafının 2017 yılından bu yana 32-bit desteğini sonlandırmasının ardından, Google da Android için böyle bir yol izleyerek performans ve güvenlik konusunda önemli adımlar atmak istiyor. Eğer sizlerde Google Chrome Beta uygulamasına sahipseniz URL kısmına “chrome://version” yazarak kullandığınız tarayıcının sürümünü öğrenebilirsiniz.
Google Fotoğraflar mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri durdurdu!
COVID-19 salgını sonrasında Netflix, YouTube ve TikTok gibi uygulamaların bant genişliğinden tasarruf etmek için çeşitli önlemler aldıklarını görmüştük. Google Fotoğraflar uygulaması bant genişliğinden tasarruf etmek için mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri geçici olarak kapatarak salgın sonrası hizmetlerinde değişikliğe giden şirketler arasına katıldı.
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Google Fotoğraflar mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri geçici olarak durdurdu!
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca tüm dünya COVID-19 salgınına ve hayatımıza getirdiği sonuçlara alışmak zorunda kaldı. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulandığını gördük. Bu uygulamalar ile birlikte daha fazla insanın evde kaldığını ve internet üzerindeki veri akışının oldukça arttığını söyleyebiliriz. Salgın süresince en çok kullanılan uygulamalar listesinde en üstlerde mesajlaşma uygulamaları yer alıyor. İnsanların mümkün olduğunca evde kalmayı tercih ettiği bu günlerde mesajlaşma uygulamaları yakın çevreniz ile iletişim kurmanın tek yolu olduğu gibi evde çalışan insanlar için de bir numaralı iletişim kaynağı oldu. Google geçtiğimiz aylarda yüksek oranda artan bu veri trafiği karşısında Google Fotoğraflar uygulamasında sadece önemli dosyaların yedeklendiğinden emin olmak istiyor. Bu yüzden Google Fotoğraflar uygulaması mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri geçici olarak durdurdu.
Teknoloji devi kullanım açısından yoğun olan kaynaklarını aldığı bu karar ile rahatlatmak istiyor. Bu şekilde tüm kullanıcılarına kaliteli bir hizmet vermeye devam edebilmeyi hedefliyor. Kullanıcılar güncelleme ile birlikte Google Fotoğraflar uygulamasına bir sonraki girişlerinde yapılan değişiklik hakkında bilgilendirme mesajı alacaklar. Şirketin yaptığı bu güncelleme ile kullanıcıları değişikliğe zorlamadığını belirtmemiz gerekir. İstediğiniz takdirde mesajlaşma uygulamaları için yedekleme ve senkronizasyonu yeniden etkinleştirebilirsiniz. Görünüşe göre Google kullanıcılarına kibar bir istekte bulunuyor diyebiliriz. XDA-Developers’a göre bu değişiklikten etkilenecek uygulamaların listesi şu şekilde:
- Messenger
- Helio
- Line
- Messages
- Snapchat
- Viber
Akıllı Ev
Google ilk “Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni” 8 Temmuz’da düzenliyor!
COVID-19 salgını sonrasında teknoloji dünyasındaki birçok etkinlik iptal edilmiş veya sanal olarak gerçekleştirilmişti. Bu günlerde iptal edilen etkinliklerin yerini alan yeni sanal etkinlikler ile tanışmaya devam ediyoruz. Son olarak Google, 8 Temmuz’da Akıllı Ev Sanal Zirvesi etkinliğini gerçekleştireceğini açıkladı.
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Google ilk “Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni” 8 Temmuz’da düzenliyor!
Google önümüzdeki hafta akıllı ev geliştiricileri ve kullanıcıları için yeni özelliklerin paylaşılacağı Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni düzenleyeceğini duyurdu. Google’ın önemli etkinliklerinden olan I/O etkinliği bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. Bu nedenle 8 Temmuz’da gerçekleşecek etkinlik aynı zamanda şirkete geliştiriciler ve kullanıcılar ile etkileşime geçme fırsatı sunacak.
Google Akıllı Ev Ekosistemi Ürün Yönetimi Direktörü Michele Turner, 8 Temmuz saat 13.00’da başlayacak olan açılış konuşmasında şirketin akıllı ev girişimlerini paylaşacak. Ayrıca Turner, Google Asistan ile birlikte proje geliştirilmesini kolaylaştıran bir takım araçları da tanıtacak.
Google etkinlik dahilinde akıllı ev sektöründe lider işletmelerin COVID-19 salgını sonrasında endüstrinin nasıl etkilendiği ve genel durum hakkında konuşacağı “Hey Google” isimli ortak bir panele de ev sahipliği yapacak.
Google bu ayın başında yaptığı açıklamasında akıllı ekranlar yakında daha fazla web içeriğine erişebilecek demişti. Bu açıklamaya paralel olarak 2020 yılı içerisinde Google Asistan’ın akıllı ekranlar için daha fazla web içeriği etkinleştirmesi bekleniyor. Asistan aynı zamanda birden çok kullanıcı için oturum bilgilerini tek bir cihazda kaydetme yeteneğini kazandı ve bu sayede kullanıcılar Podcast’leri ve videoları uyumlu cihazlarında karışıklık yaşamadan oynatmaya devam edebilecek.