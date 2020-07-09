Google, Android 11 Beta 2 sürümünü yayınladı!

Geçtiğimiz gün Google, Android 11 Beta 2 güncellemesini bir dizi hata düzeltme ve yenilik ile birlikte geliştiricilerin kullanımına sundu. Yeni Beta sürümünün kullanıcı arayüzünde de bazı değişiklikler yapıldı. Beta güncellemesinin ardından şirket, Android 11’i 8 Eylül’de resmi olarak yayınlayacağını açıkladı.

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Google, Android 11 Beta 2 ile neler sunacak?

Google, Android 11 Beta 2 sürüm notlarını Android Geliştiricileri‘nin kullandığı web sitesi üzerinden paylaştı. Yeni sürümde pek çok hata düzeltmesi bulunuyor. Bunlardan başlıcaları, hareket kontrolünde oluşan algılama sorunları, klavyenin görünüşünün bozulması olarak sıralanıyor. Özellikle klavye sorunları geliştiricilerin oldukça dikkatini çekmişti. Bunların haricinde hoparlörden müzik dinlerken sesin bozulması da düzeltilmiş olacak. Telefon titreşime alındığında ses denetimiyle ilgili olan sorunlar da çözülecek. Bunlar her telefonda kesin olarak ortaya çıkan sorunlar olmasa da bazı kullanıcılar bu sorunları bildirmişti.

Gelecek beta sürümlerinde çözülmesi beklenen bazı hatalar hala mevcut. Wi-Fi bağlantılarındaki problemler, bildirim çekmecesindeki sorunlar hala devam ediyor. Bazı Pixel 4 kullanıcılarının OTA ile Android 10’a dönememesi de önemli sorunlar arasında yer alıyor. Google‘ın bu sorunları gelecek Beta’da çözeceği tahmin ediliyor.

Android 11 çıkış tarihi nasıl görüntülendi?

Youtube‘daki “Hey Google” akıllı ev zirvesi sunumu sırasında Android 11’in çıkış tarihi görüntülendi. Android Police tarafından yakalanan görüntüde Michele Turner‘in söyledikleri ve slayt gösterisi durumu açıklıyor. 8 Eylül tarihinde Android 11’in Pixel telefonlara geleceği bu yayın ile kesinleşmiş oldu.