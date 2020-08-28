TCL 10 Plus kutu açılışı – Tasarımı şahane ama…

TCL 10 Plus modeli elimize ulaştı ve bizde hemen cihazın kutu açılışını gerçekleştirdik. Cihazın tüm detaylarını videomuzda bulabilirsiniz.

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TCL 10 Plus neler sunuyor?

TCL 10 Plus modelinde, 6.47 inç boyutlarında AMOLED panel bulunuyor. Kavisli ekranla birlikte NXTVISION adı verilen özel bir görüntü motoruna sahip cihazda FHD+ çözünürlük kullanılıyor. NXTVISION, aynı zamanda Netflix ve Youtube tarafından desteklenen HDR10 teknolojisini kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Ön tarafta çentikli özçekim kamerası yer alırken, arka tarafta metal yüzey ve çerçeve yapısı dikkat çekiyor. Cihazda, rakiplerinden farklı olarak akıllı buton adı verilen özel bir tuş bulunuyor ve bu tuşla birlikte kısayollarınıza daha kolay erişebiliyorsunuz.

TCL 10 Plus teknik özellikleri neler?

Orta seviye cihazlarda görmekten aşina olduğumuz Snapdragon 665 işlemcisini kullanan 10 Plus modeli, grafik tarafında gücünü Adreno 610’dan alıyor. 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunan cihazımızda 18W hızlı şarj desteği de mevcut. Bağlantı tarafında ise NFC, Bluetooth 5.0 ile aptX gibi seçenekleri de bünyesinde barındırıyor.

TCL 10 Plus’ın kamera özellikleri

Arka kamera:

48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), PDAF destekli

8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra geniş), 1.12µm

2 MP, f/2.4, (makro)

2 MP, f/2.4, (derinlik)

Ön kamera: 16 MP, f/2.2, 26mm (geniş), 1/3.1″, 1.0µm

TCL 10 Plus’ı kaç paraya satın alabiliriz?

6 GB RAM ve 64 GB depolama desteğini barındıran cihaz, henüz satışa sunulmadı. Cihazın mavi renk seçeneği ve Bilcom güvencesiyle 1 Eylül tarihinden itibaren 3.999 TL’ye raflardaki yerini alması bekleniyor.

İyi seyirler…