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TCL 10 Plus kutu açılışı – Tasarımı şahane ama…
TCL 10 Plus modeli elimize ulaştı ve bizde hemen cihazın kutu açılışını gerçekleştirdik. Cihazın tüm detaylarını videomuzda bulabilirsiniz.
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TCL 10 Plus neler sunuyor?
TCL 10 Plus modelinde, 6.47 inç boyutlarında AMOLED panel bulunuyor. Kavisli ekranla birlikte NXTVISION adı verilen özel bir görüntü motoruna sahip cihazda FHD+ çözünürlük kullanılıyor. NXTVISION, aynı zamanda Netflix ve Youtube tarafından desteklenen HDR10 teknolojisini kullanıcıların beğenisine sunuyor.
Ön tarafta çentikli özçekim kamerası yer alırken, arka tarafta metal yüzey ve çerçeve yapısı dikkat çekiyor. Cihazda, rakiplerinden farklı olarak akıllı buton adı verilen özel bir tuş bulunuyor ve bu tuşla birlikte kısayollarınıza daha kolay erişebiliyorsunuz.
TCL 10 Plus teknik özellikleri neler?
Orta seviye cihazlarda görmekten aşina olduğumuz Snapdragon 665 işlemcisini kullanan 10 Plus modeli, grafik tarafında gücünü Adreno 610’dan alıyor. 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunan cihazımızda 18W hızlı şarj desteği de mevcut. Bağlantı tarafında ise NFC, Bluetooth 5.0 ile aptX gibi seçenekleri de bünyesinde barındırıyor.
TCL 10 Plus’ın kamera özellikleri
Arka kamera:
48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), PDAF destekli
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra geniş), 1.12µm
2 MP, f/2.4, (makro)
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Ön kamera: 16 MP, f/2.2, 26mm (geniş), 1/3.1″, 1.0µm
TCL 10 Plus’ı kaç paraya satın alabiliriz?
6 GB RAM ve 64 GB depolama desteğini barındıran cihaz, henüz satışa sunulmadı. Cihazın mavi renk seçeneği ve Bilcom güvencesiyle 1 Eylül tarihinden itibaren 3.999 TL’ye raflardaki yerini alması bekleniyor.
İyi seyirler…
Rehber
LED vs. OLED | Farkları nelerdir? Hangisi daha iyi?
LED vs OLED TV’lerin farklarını anlattığımız bu videomuzda son dönemde ilginin fazlasıyla arttığı panellerin artı ve eksi yönlerine göz atıyoruz.
İlginizi çekebilir; Ofis kullanıcıları için şık, ince ve güçlü AIO PC: MSI Pro 24X 10M
LED vs OLED | Farkları nelerdir? Hangisi daha iyi?
MediaMarkt desteğiyle hazırladığımız videomuzda LED, OLED ve QLED televizyonların temel farklılıklarına göz atıyoruz.
LED, yani ışık yayan diyot adına sahip olan televizyonlar, özellikle fiyat avantajı ile dikkat çekiyor. Ancak bir diğer yandan OLED televizyonlarda sunduğu görüntü kalitesi ve enerji verimliliği noktasında ön plana çıksalar da fiyat olarak yüksek kalıyorlar.
Videmuzda tüm detayları görebilirsiniz. İyi seyirler….
All-in-one
Ofis kullanıcıları için şık, ince ve güçlü AIO PC: MSI Pro 24X 10M
MSI PRO 24X 10M incelemsiyle karşınızdayız. MSI’ın ofis kullanımlarına özel geliştirdiği All In One bilgisayarı PRO 24X 10M, şık, ince ve bir o kadar da performanslı yapsıyıla göz olduruyor.
Satış linki; http://hwp.to/MSIPRO24X10M
MSI PRO 24X 10M özellikleri
Özellikle şık ve ince yapsııyla dikkat çeken MSI PRO 20X 10MM, 23,8 inç Full HD IPS ekranıyla geliyor. Intel Core i5-10210U işlemcisi ve Intel HD Graphics grafik işlem birimiyle tüm işlerinizi ve temel oyun ihtiyacınızı karşılayabilir.
Bizdeki modelde 16 GB bellek ve 256 GB M.2 SSD depolama birimiyle geliyor. Ancak depolama alanını genişletmek için cihazın sol tarafında bulunan genişletme yuvasından kolayca bir HDD eklemeniz mümkün. 2 x 2,5 W değerindeki hoparlörleri de ekstra bir hoparlöre gerek kalmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Üzerinde yeteri kadar bağlantı girişleri olan PRO 24X 10M, 2 RJ45 LAN bağlantısı ile ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilir. Biri internet diğeri de Intranet için kullanabilir olan LAN portu hem internet hem de ofis ağına bağlanmanızda kolaylık sağlıyor.
Detayları videomuzdan görebilrisiniz. İyi seyirler…
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General Mobile GM 20 kutusundan çıkıyor! 1799 TL’ye neler sunuyor?
General Mobile GM 20 modelini satışa çıkar çıkmaz satın aldık ve bu videoda kutusundan çıkartıyoruz. Önümüzdeki günlerde cihazın inceleme ve kıyaslama gibi farklı videoları da YouTube kanalımızda olacak.
General Mobile GM 20 kutusundan neler çıkıyor?
- Siyah şeffaf kılıf
- USB Type-C kablosu
- 7.5W şarj aleti
- Kulakiçi kulaklık
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Telefonun öne çıkan özellikleri ne?
Parlak Siyah, Okyanus Mavisi ve Yeşim Yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefon yekpare plastik kasa ile geliyor. Cihazın ön tarafında damla çentik tasarımı, arka tarafında ise üçlü bir arka kamera kurulumu ve parmak izi sensörünü görüyoruz. Telefon USB Type-C yuvası barındırıyor ve ayrıca 3.5 mm’lik kulaklık girişi de yine alt tarafta bulunuyor.
6.088 inç boyutlu ekranda IPS LCD ekran ve 720p HD+ çözünürlük tercih edilmiş. Telefon gücünü MediaTek Helio A25 işlemcisinden alırken, bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını 256 GB’a kadar microSD kart desteğiyle birlikte arttırabilmek mümkün. Kameraya baktığımızda arka tarafta 13 MP ana kamera, 2 MP + 2 MP olmak üzere yardımcı kameralar olmak üzere toplamda 3 adet arka kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Son olarak telefonda Android 10 işletim sistemi, 4000 mAh pil ve 7.5 W’lık bir şarj desteğinin olduğunu belirtelim.