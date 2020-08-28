OnePlus Clover, teknik özellikleri ile ortaya çıktı!

OnePlus’ın Nord modelinden daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon hazırlığında olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Markanın en ucuz telefonu olmaya hazırlanan OnePlus Clover, teknik özellikleri ile detaylandı!

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OnePlus Clover resmen geliyor: En ucuz OnePlus modeli!

Yakın döneme kadar “amiral gemisi katili” olarak nitelendirilen telefonları ile karşımıza çıkan OnePlus, artık sadece en üst seviyeyi hedeflemiyor. Bütçe sınıfı olarak adlandırılan giriş ve orta seviye cihazlara da odaklanan marka, son olarak Nord adlı yeni 5G modelini duyurmuştu. OnePlus Nord’un ardından ise Clover kod adlı üçüncü bir serinin geleceği resmen doğrulandı.

Android Central’ın OnePlus’a yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, giriş seviyesi model yakın zaman içerisinde tanıtılacak. Doğrudan düşük fiyat grubuna odaklanan telefon, kullanım deneyimi ile ön plana çıkacak. Teknik detayları da sızdırılan OnePlus Clover, 6.52 inç HD+ IPS ekrana sahip olacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 460 (4G) işlemciden alacağı belirtilen telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama sunulacak.

Kamera tarafında ise 13+2+2 megapiksel çözünürlüklü üçlü arka kameranın bulunduğu ifade ediliyor. OnePlus’ın kamera konusundaki yetenekleri düşünülürse, OnePlus Clover giriş seviyesinin en başarılı kamera performansına sahip cihazı olabilir. 6.000 mAh kapasiteli bataryanın telefona 2 gün gibi iddialı bir kullanım süresi sağlayacağının altı çiziliyor. Ayrıca 18W hızlı şarj desteği de telefonun dev bataryasının kısa sürede dolmasına katkı sağlayacak.

Geçmiş paylaşımlarda Clover kod adlı telefonun önümüzdeki ay içerisinde duyurulacağı belirtiliyordu. Yeni verilere göre telefon dünya genelinde satışa sunulacak ve 200 dolar seviyesindeki fiyat etiketi ile sınıfında ilgi çekmeye çalışacak.