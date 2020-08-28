Akıllı Telefonlar
OnePlus Clover, teknik özellikleri ile ortaya çıktı!
OnePlus’ın Nord modelinden daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon hazırlığında olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Markanın en ucuz telefonu olmaya hazırlanan OnePlus Clover, teknik özellikleri ile detaylandı!
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OnePlus Clover resmen geliyor: En ucuz OnePlus modeli!
Yakın döneme kadar “amiral gemisi katili” olarak nitelendirilen telefonları ile karşımıza çıkan OnePlus, artık sadece en üst seviyeyi hedeflemiyor. Bütçe sınıfı olarak adlandırılan giriş ve orta seviye cihazlara da odaklanan marka, son olarak Nord adlı yeni 5G modelini duyurmuştu. OnePlus Nord’un ardından ise Clover kod adlı üçüncü bir serinin geleceği resmen doğrulandı.
Android Central’ın OnePlus’a yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, giriş seviyesi model yakın zaman içerisinde tanıtılacak. Doğrudan düşük fiyat grubuna odaklanan telefon, kullanım deneyimi ile ön plana çıkacak. Teknik detayları da sızdırılan OnePlus Clover, 6.52 inç HD+ IPS ekrana sahip olacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 460 (4G) işlemciden alacağı belirtilen telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama sunulacak.
Kamera tarafında ise 13+2+2 megapiksel çözünürlüklü üçlü arka kameranın bulunduğu ifade ediliyor. OnePlus’ın kamera konusundaki yetenekleri düşünülürse, OnePlus Clover giriş seviyesinin en başarılı kamera performansına sahip cihazı olabilir. 6.000 mAh kapasiteli bataryanın telefona 2 gün gibi iddialı bir kullanım süresi sağlayacağının altı çiziliyor. Ayrıca 18W hızlı şarj desteği de telefonun dev bataryasının kısa sürede dolmasına katkı sağlayacak.
Geçmiş paylaşımlarda Clover kod adlı telefonun önümüzdeki ay içerisinde duyurulacağı belirtiliyordu. Yeni verilere göre telefon dünya genelinde satışa sunulacak ve 200 dolar seviyesindeki fiyat etiketi ile sınıfında ilgi çekmeye çalışacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, ekran altı kamera teknolojisini resmen duyurdu!
Xiaomi, 3. nesil ekran altı kamera teknolojisini resmen duyurdu. Yeni nesil akıllı cihazlarda, çentikli veya Pop-up’lı ekran çözümleri yerine ekran altı kamera teknolojilerini yakın gelecekte görebiliriz.
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Şirket aslında geçtiğimiz sene, ekran altı kamera teknolojisinin prototiplerini göstermişti. Fakat, henüz son kullanıcının kullanımına uygun bir teknoloji olmadığı belirtiliyordu. Xiaomi, resmi bloğunda yayınladığı bugünkü yazısında, 3. nesil ekran altı kamera teknolojisine yer verdi.
Markanın açıklamalarında, kamerayı gizlemek için ekran üzerinde bulunan piksellerin yatay ve dikey alanlarda iki kez gösterildiğini ve kameranın ekranda tamamen gizlendiği belirtildi. Bunun anlamı, kamera modülünün de ekran üzerinde artık gözle seçilemeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca Xiaomi, kullanılan modülün, geleneksel kameralara göre herhangi bir farklılık oluşturmayacağını da söylüyor.
Xiaomi’nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle;
Üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisinde firmamızın kendi geliştirmiş olduğu piksel düzenlemesi kullanıldı. Alt piksellerin boşluklarından ışık geçişine izin veren bu sistem, piksel yoğunluğundan fedakarlık etmeden her bir pikseli, RGB alt piksel alanında muhafaza ediyor.
Market içerisindeki rakiplerimizin benzer çözümleriyle kıyasladığımızda; Xiaomi, ekranda görülen pikselleri hem yatayda hem de dikeyde ikiye katlayarak, ekranın tamamında bulunan piksellerle eş değer kılıyor. Ekran altında bulunan kamera alanı, böylelikle ekranın tamamıyla aynı olan parlaklık, renk gamutu ve renk doğruluğu oranlarına ulaşabiliyor.
Mi Mix 4’te ekran altı kamera teknolojisini görebiliriz!
Ayrıca Xiaomi, kamera modülünde “RGB alt piksel alanında daha fazla kompenenti gizleyen” ve ekran altında ışık geçirgenliğini arttıran özel bir devre sistemi entegre etmiş durumda. Firma, yeni kamera teknolojisini yeni telefon modellerinde kullanmaktan asla çekinmeyecektir. Mi Mix ailesinin yeni ferdinde, ekranda kameranın yer almadığını ve ön kamerada, yeni nesil teknolojinin kullanılacağı konuşuluyor.
Xiaomi, son zamanlarda giderek üst segment cihazlara odaklanmaya başladı. Son duyurulan verilerde deniş aşırı marketlerde yıllık bazda markanın gelirinin, 300 Euro ve altı cihazlar için %99.2 arttırdığı belirtiliyor. Marka şu anda Avrupa’da %16.8 pazar payına ve bölgedeki en büyük üçüncü üretici ünvanına da sahip.
Bakalım, yeni nesil telefonlar nasıl olacak? Xiaomi’nin bu hamlesinden sonra diğer teknoloji devleri neler yapacak? Yakın zamanda, diğer üretici firmalardan da gelişmeler gelmeye başlayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Oppo, kaydırılabilir ekran patenti aldı!
Oppo, yeni bir akıllı telefon patenti aldı. Bu patent kaydırılabilir ekranla birlikte yepyeni bir tasarımı kullanıcılara sunacak. Eskiden kullanılan kapaklı telefonların bir benzeri olan bu tasarım modern dokunmatik ekranla birlikte ilginç bir konsept ortaya çıkaracak.
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Oppo, yeni patenti ile neyi hedefliyor?
Oppo‘nun 27 Şubat‘ta aldığı patent, Galaxy Z Flip gibi katlanarak kapalı duran bir akıllı telefondan farklı tasarıma sahip olacak. Şirketin paylaştığı patent resimleri, kare bir akıllı telefon tasarımı olacağını gösteriyor. Ekran yukarı doğru çekildiğinde uzayacak ve açık bir konuma gelecek. Görsellere göre ekran açıldığında %80 oranında büyüyor. Paylaşılan görseller ve patent çizimleri, LetsGoDigital tarafından kullanıcılara sunuldu.
Telefonun U şeklindeki profili göz önüne alındığında, ekranın alt ucu klasik kaydırılabilen telefonlardan farklı olacak. Cihazın SIM kart girişi telefonun dış tarafının arkasında bulunacak. Üçlü kamera kurulumu ise telefonun üst tarafında her iki durumda da kullanılabilir halde olacak. Ancak SIM kart girişine sadece telefonun kapağı açıkken erişilebilecek. Patentte herhangi bir selfie kamera belirtisi yok. Bu sebeple telefonun ekran altı bir kamera ile birlikte piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.
TCL, geçtiğimiz aylarda bu tarz bir kaydırılabilir ekran patenti almıştı. Fakat o patentte ekran üst tarafa doğru değil yan tarafa doğru kaydırılıyordu. Esnek ekran panelleri geliştirildiği takdirde bu tarz telefonları satışta görmeye başlayabiliriz.
Akıllı Telefonlar
90Hz ekrana sahip Infinix Zero 8 duyuruldu
Yakın dönemde Türkiye’ye de resmi olarak giriş yapan Infinix, orta seviye özelliklere sahip olan Zero 8 modelini duyurdu. Ekran ve kamera yetenekleri ile ön plana çıkan telefon, uygun fiyat etiketiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor!
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Infinix Zero 8 duyuruldu: 90Hz ekran ve 64 megapiksel kamera!
Zero serisinin yeni modeli olan Infinix Zero 8, tasarımı ile oldukça modern ve farklı bir görüntü çiziyor. Ön kısmında ince çerçevelere sahip telefon, delikli ekranında çift ön kamera taşıyor. Modelin arka yüzünde ise eşkenar dörtgen formundaki kamera alanı ve mat/parlak renk geçişi dikkat çekiyor.
Teknik detaylarda 6.85 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefon, 90Hz ekran yenileme ve 180Hz dokunmatik tepki hızı sunuyor. Oyun odaklı MediaTek Helio G90T işlemcinin yanı sıra 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ise güçlü performansı destekliyor. Zero 8, kamera tarafında da dörtlü arka kamera sayesinde başarılı veriler sunuyor.
64 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX686 sensör, EIS desteği ve 4K/30 FPS video kayıt özellikleri ile geliyor. 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel düşük ışık ve 2 megapiksel derinlik sensörleri ise arka kamera paketini tamamlıyor. Ekran içerisindeki delikte de 48+8 megapiksel çözünürlüklü çift sensör konumlanıyor.
4.500 mAh kapasiteli bir bataryanın güç verdiği Infinix Zero 8, 33W SuperCharge özelliği sayesinde hızlı şekilde şarj olabiliyor. Diğer önemli özellikler arasında ise Android 10 işletim sistemi, yana konumlanmış parmak izi okuyucu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. 1 Eylül’de 250 dolarlık uygun fiyatıyla raflarda olacak telefonun bir süre sonra ülkemizde de satışa sunulmasını bekliyoruz.