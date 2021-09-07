Tayland SEC, Huobi’nin Lisansını İptal Etmek İçin Harekete Geçti!

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ticaret platformunun ülkenin menkul kıymetler yasalarında tanımlanan gerekli gereklilikleri yerine getirmediğini gerekçe göstererek Huobi ‘den ülkedeki hizmet operasyonlarını durdurmasını istedi.

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Düzenleyici tarafından açıklandığına göre, soruşturmalar, Huobi’nin yönetim yapısında ve çalışma sisteminde belirlenen kurallara uymamasına dayanarak Tayland’daki işini yürütmeye uygun olmadığını ortaya koydu.

Bir süredir komisyon ve Huobi arasında çok fazla ileri geri hareket oldu. Regülatör, borsadan lisansı verilene kadar faaliyetlerini geçici olarak askıya almasını istedi. Ancak, ticaret firması sık sık uzatma talep etti.

Huobi’nin kendisinden istenilenleri ve gerekli şartları sağlaması gerekiyor. Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu artık son tarih uzatmalarına yer göstermiyor gibi görünüyor.

“SEC, Maliye Bakanı’na, şimdi DSDAQ (Tayland) Co., Ltd. olarak yeniden adlandırılan Huobi (Tayland) Co., Ltd.’nin (Huobi) işletme lisansını iptal etmeyi düşünmesini tavsiye etme kararına sahiptir. Bu arada, SEC, Giving Huobi’nin işletme lisansı iptal edilene kadar dijital varlık ticaret merkezi olarak hizmetlerini geçici olarak askıya almasını onayladı. Ve bu tür hizmetlerin askıya alınması sırasında, Huobi, SEC’in sipariş vermek için bir kararı aldığı tarihten itibaren üç ay içinde tüm varlıkları müşterilere iade etmelidir.”

Kripto para borsaları son zamanlarda ülkelerde bulunan çeşitli finansal düzenleyicilerin radarına takılıyor. Huobi’ye yöneltilen faaliyet durdurma bildirimi haziran ayında Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından Binance borsasına verilmişti. Düzenleyicilerin temel amaçları ise borsalarda KYC (Müşterinizi Tanıyın) prosedürlerini uygulamak. Bu noktada borsalar ise genellikle direnç göstermekte.

2021 yılının başından itibaren Tayland SEC tarafından yapılan araştırmalara göre, ülke genelinde kripto para kullanımı %600 oranında bir artış kaydetmiş durumda. Ayrıca bununla birlikte Tayland Merkez Bankası tarafından açıklandığına göre ülkede bir CBDC ihracı için de çalışmalar yürütülüyor.