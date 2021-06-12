Tayland meme token ve NFT’ler için yasaklama kararı getirdi!

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yayımlanan duyuru ile meme tokenlara yönelik bir yasaklama geldi. Yayımlanan duyuruya göre artık Dogecoin, Shiba Inu gibi meme tokenlara yasak getirildi. Bunların yanında NFT şeklindeki tokenlar da artık yasak. Ayrıca Tayland meme token ve NFT’lerin yanında borsaların çıkarmış olduğu tokenları da yasakladı.

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Şaka amacı ile geliştirilip piyasaya sürülen ve hiçbir projesi olmayan meme token Dogecoin (DOGE), piyasada Elon Musk’ın da etkisi ile yaşadığı fiyat dalgalanmaları nedeniyle uzun zamandır popülaritesini korumaktaydı. Piyasanın bir kısmı DOGE gibi meme tokenlara oldukça tepkiliyken bir kısmı da bu tokenlara ılımlı yaklaşmaktaydı. Ancak Tayland, yayımlamış olduğu duyuru ile artık DOGE gibi meme token ve NFT’lerin önünü kesme kararı verdi.

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, meme tokenları, NFT tokenları ve sosyal tokenları yasaklama kararı aldı. Bugün duyurulan yasak ile birlikte artık kripto para borsaları bu tarz tokenları listeleyemeyecek. Listelerinde bu tokenlar olan borsaların da delist için 29 günleri var.

Dogecoin gibi şaka amaçlı ve bir özelliği olmayan kripto paralar Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu için bir değeri bulunmayan ve sosyal medyadaki popülaritesi ile fiyatlanan tokenlar. Çok yüksek dalgalanmaları nedeniyle ciddi kayıplara yol açabilen bu tokenlar, Tayland’ın radarına girmiş gibi görünüyor.

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, DOGE ve NFT’lerin yanında taraftar token olarak bilinen sosyal tokenları da yasakladı. Ayrıca borsaların çıkarmış olduğu tokenlar da artık yasak. Binance Coin (BNB), OKEx Token, Huobi Token gibi komisyon ödemeleri için kullanılmakta olan borsa tokenları da bundan böyle kullanılamayacak. Tayland Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu “Dijital tokenların ihracı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yetkilendirilmeli ve denetlenmelidir.”şeklinde açıklama yaptı.