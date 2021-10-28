Tayland Perakende Devi “C-Coin” Üzerinde Çalışıyor! C-Coin Nedir?

Tayland’ın en büyük alışveriş merkezi geliştiricisi, çalışanlar arasında dijital bir para birimi tanıtmayı planlıyor. Bloomberg tarafından bildirildiğine göre Taylanlı perakende devi Central Retail Corp, C-Coin üzerinde çalışıyor.

Şu anda Central Retail Corp (CRC), dünya çapında 80.000 çalışanına “C-Coin” dağıtıyor. Dijital para birimi, blok zinciri teknolojisine dayanıyor ve çalışanların düzenli maaşlarının üzerine liyakate göre dağıtılıyor. Şu anda test aşamasında bulunan kripto varlık, mağazalarda nakit yerine kabul edilebilecek. Şirket, kripto para biriminin restoranlarda nakit yerine kullanılabileceğini veya bununla merkezin altındaki ortaklardan ürün ve hizmet satın alınabileceğini söylüyor.

Central Tech‘in yenilikçi baş sorumlusu Kowin Kulruchakorn’a göre, tüm çalışanlar kripto parayı benimseyip performansına göre değerlendirdiğinde, kamu üyeleri de C-Coin ile tanışacak.

“Ağımız içinde kullandıktan sonra C-Coin’i geliştirmeye çalışacağız. Çalışanlarımız C-Coin’i kullanabiliyorsa, müşterilerimizin bununla bir sorunu olmamalı.”

Central Tech, C-Coin’i icat eden ve CRC’nin tüm Omni-channel ve e-ticaret platformlarını yöneten perakende devinin bir birimi. C-Coin’in halka dağıtılma şekli, bunların listelenip listelenmeyeceği veya ticarete hazır olup olmayacağı ise Central Tech tarafından henüz daha fazla detaylandırılmış değil.

Şirketin yaklaşık %70’ini elinde tutan Chirathivat ailesi, Central Retail’i kontrol ediyor. Central Group, Central ve Central Embassy markaları altında alışveriş merkezlerinin yanı sıra özel mağazalar işletmektedir. Tayland dışında, aynı zamanda İtalyan mağaza La Rinascente, Danimarkalı perakendeci Illum ve Vietnam’daki Big C hipermarket zincirinin de sahibidir.