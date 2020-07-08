Tavla Stars, sokak hayvanları yararına tavla turnuvası düzenliyor!

Tavla Stars, sokak havyanları yararına turnuva düzenleyecek. Turnuva kapsamında, mobil cihazlar üzerinden bir rekor denemesine imza atılacak.

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Tavla turnuvasına, Alex de Souza, Fernando Muslera ve Burcu Esmersoy gibi birçok ünlü isim destek verecek. Öte yandan katılımcılar, bu isimlerle tavla da oynama fırsatı yakalayacak. 5.000 yıllık bir geleneği mobil cihazlara taşıyan firma, İstanbul Tavla Turnuvası’ndan kazanılan geliri, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacak.

Dünyanın en büyük tavla turnuvası olarak belirtilen İstanbul Tavla Turnuvası, 18 Temmuz’da başlayacak. Turnuvanın yetkilileri, Dünya Rekoru plaketini birlikte almak için Alex de Souza‘yı da İstanbul’a davet etti.

İstanbul Tavla Turnuvası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Tavla Federasyonu, Vodafone Türkiye, Passo ve Atölye Grup iş birliğiyle gerçekleşecek.

Turnuvaya katılım sağlayanları, ödüller bekliyor!

Turnuvaya tamamen ücretsiz biçimde katılmak için Tavla Stars oyununu iOS ya da Android mobil cihazlardan ya da Apple bilgisayarlardan indirip kayıt olmak yetiyor. İstanbul Tavla Turnuvası, birinciye 10 bin lira ve Melek Hotels Bozburun’da bir hafta tatil, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 3 bin lira ve dördüncüye 2 bin lira ödül vadediyor.