Konu dışı
Tavla Stars, sokak hayvanları yararına tavla turnuvası düzenliyor!
Tavla Stars, sokak havyanları yararına turnuva düzenleyecek. Turnuva kapsamında, mobil cihazlar üzerinden bir rekor denemesine imza atılacak.
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Tavla turnuvasına, Alex de Souza, Fernando Muslera ve Burcu Esmersoy gibi birçok ünlü isim destek verecek. Öte yandan katılımcılar, bu isimlerle tavla da oynama fırsatı yakalayacak. 5.000 yıllık bir geleneği mobil cihazlara taşıyan firma, İstanbul Tavla Turnuvası’ndan kazanılan geliri, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacak.
Dünyanın en büyük tavla turnuvası olarak belirtilen İstanbul Tavla Turnuvası, 18 Temmuz’da başlayacak. Turnuvanın yetkilileri, Dünya Rekoru plaketini birlikte almak için Alex de Souza‘yı da İstanbul’a davet etti.
İstanbul Tavla Turnuvası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Tavla Federasyonu, Vodafone Türkiye, Passo ve Atölye Grup iş birliğiyle gerçekleşecek.
Turnuvaya katılım sağlayanları, ödüller bekliyor!
Turnuvaya tamamen ücretsiz biçimde katılmak için Tavla Stars oyununu iOS ya da Android mobil cihazlardan ya da Apple bilgisayarlardan indirip kayıt olmak yetiyor. İstanbul Tavla Turnuvası, birinciye 10 bin lira ve Melek Hotels Bozburun’da bir hafta tatil, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 3 bin lira ve dördüncüye 2 bin lira ödül vadediyor.
Konu dışı
Noter bilgi mesajları nasıl iptal edilir?
Noter bilgi mesajları, her ne kadar bilgilendirici mesajlar da olsa, bazen sorun yaratabiliyorlar. Özellikle gelen mesajlar, sadece işlemin yapıldığı kimlik sahibine değil, yakın çevresinde bulunan akrabalarına da gidebiliyor.
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Türkiye Noterler Birliği, 2018 yılında, Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) ile, hakkında işlem yapılan T.C. vatandaşlarına, bilgilendirme amaçlı mesaj gönderimi için anlaşmada bulundu. Anlaşma kapsamında; Turkcell, Türk Telekom ve Vodofone olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren cep telefonu operatörleri, bu bilgilendirici mesajları göndermeye başladılar.
Noter bilgi mesajları almak istemiyorum, ne yapmalıyım?
Noterlikten gelen mesajlardan kurtulmak, aslında pek de kolay değil. Çünkü, gönderilen bu mesajlar zorunlu mesajlar kapsamında, cep telefonu operatörleri tarafından gönderiliyor. Bu mesajların iptali konusunda, gönderilen mesaj içerisinde bir bilgi mevcut değil.
Yine de bu mesajlardan kurtulmanın bir yolu mevcut. T.C. Ticaret Bakanlığı’na “Türkiye Noterler Birliği”nin veri havuzundan gönderilen mesajdaki, B ile başlayan SMS kodu, numara ve SMS saati ile şikayet edilebiliyor. Şikayet işleme alınıp size bir daha mesaj ulaştırılmaması adına çalışmalar yürütülüyor.
T.C. Ticaret Bakanlığı Online Şikayet Sistemi: https://tiss.gtb.gov.tr/
Operatörünüzün müşteri hizmetlerini aramayı deneyin!
Noter bilgi hizmetini kendinizin veya herhangi bir aile ferdinizin almasını istemiyorsanız, kullanmış olduğunuz operatörün çağrı merkezini arayarak yardım talep edebilirsiniz. Tüm operatörlerin müşteri hizmetleri için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz:
- Turkcell: 0532 532 00 00
- Türk Telekom (Avea): 444 1 444
- Vodafone: 0542 542 00 00
Dipnot: Cep telefonu operatörlerinin çağrı merkezi numaraları “07.07.2020” tarihi ile haberleştirilmiştir. Numaralar, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
Apple
Apple, 2020’nin ilk çeyreğinde en çok amiral gemisi satan marka oldu
Counterpoint Research isimli şirket tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde en çok amiral gemisi model satışı yapabilen marka, Apple oldu. Bu, Apple için iyi bir haber olsa da; aynı araştırmada belirtilen bir diğer bilgi ise, amiral gemisi model satışlarının dünya çapında %13 oranında azaldığı yönünde.
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2020 yılının 1. çeyreğinde en çok satan 5 amiral gemisi modelinin 4’ü, Apple markasına ait
Amiral gemisi satışlarının %57’lik kısmını kapsayarak 2020 yılının ilk çeyreğinde segmentini domine eden Apple, liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Öte yandan salgın sürecinin de etkilerini hisseden Samsung için ise, haberler pek de iyi gözükmüyor. Amiral gemisi segmentinde pazarın %19’unu yakalayan Samsung; Huawei ile de ciddi bir rekabet içinde. Huawei için ise bu rakam, %12 olarak belirlenmiş durumda. Huawei’nin hemen arkasında arkasında ise, Oppo ve Xiaomi bulunuyor.
İlginç bir şekilde en çok satan 5 amiral gemisi modelinin 4’ü Apple markasına ait. 2020 yılının ilk çeyreğinde açık ara fark ile en çok satış rakamı yakalayan amiral gemisi model ise, iPhone 11. Apple, iPhone 11 modeli ile, en yakın rakibi iPhone 11 Pro Max modeline göre 3 kattan daha fazla satış adedi yakalayabilmiş. Bizce bunun sebebi, 2 model arasında fiyat / performans dengesinin iPhone 11 modelinde daha iyi bir seviyede bulunması. Apple hariç listeye girebilmeyi başaran tek model ise Huawei’ye ait. Huawei Mate 30 Pro 5G, %3’lük pay ile listenin 5. sırasında kendine yer edinmiş durumda.
Counterpoint Research tarafından yayınlanan verilere göre bir diğer dikkat çeken detay ise, Samsung’un bütün pazarlarda 2. sırada konumlanmış olması. Bu, birçokları için bir başarı sayılsa da; aynı zamanda Samsung gibi büyük bir markanın hiçbir pazarda lider konumda bulunamadığını da gösteriyor. Farklı pazarlardaki farklı rekabetleri göz önüne seren bu tabloları görmek, akıllı telefon sektörünün gidişatı ile ilgili yeni fikirler veriyor. Peki siz yayınlanan veriler ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
İnternet
Xiaomi CEO’su Lei Jun’un 5G ropörtajı: 8K, bulut servisler ve dahası
Ulusal Halk Kongresi Başkanı ve Xiaomi CEO’su Lei Jun, Xinhuanet ile 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği 5G ana temalı röportajda dikkat çekici konulara değindi. Röportajdan ilgi çekici notlara ve orijinal metine makalemizin devamından ulaşabilirsiniz.
5G gelişim ve yayılım hızı nasıl arttırılabilir?
Lei Jun verdiği ropörtajda, 5G teknolojisinin gelişim ve yayılımının hızlandırılması konusunda baz istasyonları kurup yalnızca teknolojiyi yaygın hale getirmenin yetersiz olduğuna dikkat çekti. 5G istasyonlarının yayılımı kadar teknolojinin kullanım senaryolarının geliştirilmesine de yatırım yapılması gerektiğini belirten Jun, uygulama senaryoları geliştirilmediği takdirde 5G’nin istenilen seviyeye gelemeyeceğini söyledi. Peki nedir bu kullanım senaryoları?
Lei Jun’a göre 5G’nin önemli kullanım senaryoları
Çin’in Steve Jobs’ı olarak anılan Lei Jun, 5G teknolojisinin yayılımı ile ulaşılacak bağlantı hızlarının 4K ve 8K video konferanslarını popüler hale getireceğini belirtiyor. Bir diğer senaryo, 5G’nin sunduğu yüksek bant genişliği ve düşük gecikme değerleri ile bulut oyunculuk alanında yaratacağı gelişmelerden yararlanılması şeklinde. Son olarak otonom sürüş alanında da 5G ile büyük gelişmeler yaşanacağını belirten Lei Jun, hangi kullanım senaryolarının öncü nitelikte olacağını zaman alan testler ile öğreneceğimizi söylüyor.
5G ve Xiaomi
Lei Jun, içinde bulunduğumuz yılda 5G bağlantı teknolojisi destekli 5 akıllı telefon modeli duyuran Xiaomi’nin, 4G destekli cep telefonu üretimini durduğunu ve tamamen 5G’ye odaklandığını söyledi. Elbette yaşadığımız salgın herşeyi etkilediği gibi Xiaomi’nin 5G stratejilerini de etkilemiş. Şuan için stok depolarının boş olduğunu belirten firma yöneticisi, 5G cep telefonlarını tekrar üretmekte de sıkıntılar yaşadıklarını belirtiyor. Salgının 5G yayılım hızını gerçekten düşürdüğünü söyleyen Jun, stratejilerinin değişim göstermediğini de sözlerine eklemiş. Üretim sorunlarına çözüm olması amacıyla fabrikalarına 250.000 Yuan yatırım yapan Xiaomi, hala 5G’yi ileri taşıma hedefinde.
Bunlara ek olarak Xiaomi markalı cep telefonu ve AIoT cihazlarının 5G temelinde birlikte çalışacağı kullanım senaryoları içeren bir strateji geliştirdiklerini belirten Lei Jun, 5G’nin gelişimi için yapılması gereken üç önemli şey olduğuna inandığını söylüyor. İlk olarak sağlam bir temel oluşturmanın gerekliliğine değinen Jun, alışılmış teknolojilerden farklı düşünmek gerektiğini belirtiyor. İkinci olarak Çin pazarını savunmaya çok önem verdiğini aktaran CEO, son olarak küreselleşmek için her türlü çabayı göstermek gerektiğini söylüyor. Bu üç önemli maddenin, içinde bulunduğumuz liberal ekonomik sistemde her marka ve devletin kalkınma stratejileri arasında olması gerekiyor.
Xiaomi CEO’su sözlerine 5G ve AIoT (Yapay zeka destekli nesnelerin interneti) teknolojilerinin gelişimi ile afet durumlarında birbirine sürekli bağlı olacak olan akıllı cihazların yeni bir ulusal afet uyarı sistemi oluşturulmasında kullanmak istediklerini de ekledi.
Xiaomi’nin 6G hazırlıkları
Lei Jun, Xiaomi’nin 5G’ye ek olarak 6G üzerinde de ön araştırmalar yaptığını belirtti. Ayrıca bu konuda uydu interneti ve akıllı telefonların iş birliği içinde çalışması gerektiğine dikkat çekti. Konunun uydu kısmında direkt olarak yer almayacaklarını belirten Jun, konunun tüm süreçleri hakkında araştırmalar yaptıklarını söyledi. Söz konusu teknolojinin gelişimi için uydu haricinde karada bulunacak terminallere ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti.
Makalemizin konu aldığı Lei Jun ropörtajının orijinal metnine (Çince) link üzerinden ulaşabilirsiniz. Söz konusu röportajın Çince yayımlandığını ve çeviri konusunda Google Translate’den yararlandığımızı belirtelim.