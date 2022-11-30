Bu videoda Aydoğan ve Eren kendi seçtikleri telefonları her yönüyle savunuyorlar. Birbirlerine denk olamadıkları gibi, biri telefonu överken diğerini yeriyorlar.

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Peki siz POCO X4 GT ve POCO F4 hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz olsanız satın alırken hangisini tercih edersiniz? Sizin için bu telefonlardaki hangi özellik ön plana çıkıyor? Sizler de kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

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POCO F4 Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1300 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

RAM/Depolama: 8GB RAM / 256GB Depolama

Kamera: 64MP+8MP+2MP / 20MP Ön Kamera

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 67W

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, BT 5.2

POCO X4 GT Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.67 inç IPS LCD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 650nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 8100

RAM/Depolama: 8GB RAM/ 128GB Depolama

Kamera: 64MP+8MP+2MP / 16MP Ön Kamera

Batarya: 5080 mAh

Şarj: 67W

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, BT 5.3