Ofiste Huawei ekosistemi kullanan Aydoğan ve Eren, Huawei ürünleri ve sunduğu deneyimler ile alakalı düşüncelerini aktarıyor. Tamamen Huawei cihazları ile neler yapılır? Huawei ürünleri kullanmak ne kadar mantıklı? Cevabı videoda!

Aydoğan’ın Kullandığı Huawei Ürünleri;

– Huawei Mate 50 Pro

– Huawei MateBook X Pro (2022)

– Huawei MatePad Pro (2022)

– Huawei MatePad Paper

– Huawei Watch GT 3 Pro

– Huawei FreeBuds Studio

– Huawei Sound Joy

Eren’in Kullandığı Huawei Ürünleri;

– Huawei P50 Pro

– Huawei FreeBuds Pro 2

– Huawei MateBook 16s

– Huawei Watch 3 Pro

-Huawei MateBook 14s