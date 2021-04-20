TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?

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TaoTronics LED masa lambası çeşitlerini inceliyoruz. Biraz farklı bir ürün grubu olarak satın aldığımız bu masa lambalarının kullanışlı yönleri ve detaylarını paylaştık.

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TaoTronics markalı masa lambalarına ulaşmak için; https://app.hps.im/d7ct/cd615284

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Fiyat performans odaklı kulaklıkları ile dikkat çeken TaoTronics markasının 4 farklı masa lambasını inceliyoruz. LED ışık veren, sıcaklık ve parlaklık değerlerini de ayarlayabileceğiniz bu ürünler, ofiste hem detay çekimlerinde kullanılması hem de ofiste gerektiğinde kullanabilmek adına satın aldık.

TaoTronics TT-DL01

TaoTronics TT-DL01 beyaz versiyonu ile karşımızda. 5 parlaklık ayarı ve 4 farklı sıcaklık moduna sahip olan modelde dahili 5V / 1A USB çıkışı mevcut. Bu sayede masanızda ya da yatağınızın başında telefon vb. ürünleri şarj edebileceğiniz bir port ortaya çıkıyor. Çok açılı ayarlamalar yapılabilen üründe farklı modlar ve 1 saatlik zamanlayıcı kolaylığı da yer alıyor.

TaoTronics TT-DL13

TaoTronics TT-DL13 ise 2700 ile 6700 kelvin arası sıcaklık değerleri ve 7 farklı parlaklık seviyesi sunuyor. Bunu standındaki dokunmatik panel üzerinden kontrol edebilirsiniz. Yine DL01 modelinde olduğu gibi USB portu bulunan üründe cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

TaoTronics TT-DL064

TaoTronics TT-DL064 modeli 3 renk modu (beyaz, sıcak beyaz ve doğal beyaz) ile 5 parlaklık seviyesi sunuyor. A sınıfı enerji tasarruflu 12W LED ampul kullanan ürün normal kullanımda 50.000 saate kadar dayabiliyor. Maksimum 1000 lüx parlaklığa çıkabilen ürün 3000 ile 6000 kelvin arasında sıcaklık değeri sağlıyor.

TaoTronics TT-DL072

TaoTronics TT-DL072 modeli ise neredeyse Ersin kadar uzun ve oynar başlığı olan bir model. 4 renk ve 4 parlaklık seviyesiyle gelen ürün, 21.6 x 4.6 cm aydınlatma alanı ile sadece bir bölgeyi değil, odayı aydınlatmak için bile kullanılabilir. Yine diğer modellerde olduğu gibi 3000 ile 6000 kelvin arasında parlaklık sunan model, koltuğun başına koyularak istediğiniz şekilde kullanım imkanı sağlıyor.