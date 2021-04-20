HUAWEI MateBook X Pro 2021 Türkiye’de satışta

reklam

HUAWEI dizüstü bilgisayarlarının sevilen modellerinden biri olan MateBook X Pro performansı ve yenilikçi özellikleriyle üstün bir kullanıcı deneyimi sunnan yeni model HUAWEI MateBook X Pro 2021’i satışa sundu.

Bakmakta fayda var: Huawei MateBook X Pro incelemesi! | Kusursuz taşınabilir bilgisayar

reklam

HUAWEI MateBook X Pro, 3K çözünürlüğü ve izleme deneyimi ile FullView Ekran sunuyor. Akıllı ve yeni bir soğutma sistemiyle birlikte çalışan 11. nesil Intel Core işlemciler daha verimli bir performans sunarken, kullanıcılara hem iş hem de günlük hayattaki kullanım için büyük kolaylık sağlıyor. HUAWEI Share, cihazlar arası etkileşimin önündeki engelleri ortadan kaldırıp, “Tüm Senaryo Sorunsuz Yapay Zeka Deneyimi”nin keyfini çıkarmayı kolaylaştırıyor. HUAWEI Free Touch dokunmatik yüzey, yüksek hassasiyetli çok noktalı dokunmatik ekran, çift mikrofon ve yüksek bölünmüş frekans kurulumuna sahip dört hoparlörü ile HUAWEI MateBook X Pro, kullanıcılarını kolay kullanımlı bir deneyim yolculuğuna çıkartıyor.

Hafiflik ve sadelik

reklam

CNC teknolojisi ile üretilen HUAWEI MateBook X Pro’nun ince metal gövdesi, hassasiyetli yüzey kaplama işlemleriyle ince bir şekilde parlatılmış. 14,6 mm inceliğinde ve 1,33 kg olan HUAWEI MateBook X Pro, her yolculuğu konforlu hale getiriyor.

HUAWEI MateBook X Pro, FullView ekranlı dizüstü bilgisayarlar açısından yol göstermeye devam ediyor. 3K LTPS ekran ve yüzde 91 ekran-gövde oranıyla HUAWEI MateBook X Pro, ekrandaki her görsel yolculuğun keyfini çıkarmak için yüksek çözünürlüklü görüntüleme sunuyor. Üretkenlik için tasarlanan ekranın 3:2 en-boy oranı, kullanıcıların içeriklere kolaylıkla göz atmasına ve yeni içerikler oluşturmasına olanak tanıyor. Yüksek hassasiyetli çok noktalı dokunmatik ekran ve üç parmakla kaydırmalı ekran görüntüsü hareketi ise daha akıcı, mobil benzeri bir deneyim sunuyor.

Yaratıcılığınızı serbest bırakmak için hafif ve verimli

HUAWEI MateBook X Pro’nun 16 GB LPDDR4x bellekle birleştirilmiş 11. Nesil Intel Core işlemcisi, iş, yaşam ve eğlence üçgeninde daha akıcı performans ve verimli bir deneyim sunuyor. HUAWEI Shark Fin çift fan tasarımı ve hava soğutmalı ince VC teknolojisinin güçlü kombinasyonu, daha da yüksek performans ve verimlilik seviyelerini ortaya çıkarıyor. Wi-Fi 6 destekleyen HUAWEI MateBook X Pro, geleneksel Wi-Fi 5’in yaklaşık üç katı aktarım hızı sunarak, kalabalık yerlerde bile istikrarlı bağlantı sağlıyor.

İnce ve hafif formuna rağmen HUAWEI MateBook X Pro’nun enerjisi bitmiyor. 56 Wh pil ve HUAWEI’nin akıllı güç yönetimi sistemiyle, her şarjdan sonra uzun pil ömrü sunuyor. Ayrıca, kapatıldığında ters şarjı da destekleyen ürün, kullanıcıların güç konusunda endişelenmeden seyahat edebilmesini sağlıyor. 65 W USB-C cep şarj cihazı yalnızca HUAWEI MateBook’lar için hızlı şarj sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda HUAWEI telefonlar ve tabletler için HUAWEI SuperCharge’ı da destekleyerek, birden fazla cihazı şarj etmek için de kullanılıyor.

Tüm senaryo etkileşiminin tadını çıkarın

HUAWEI Share’deki Çoklu Ekran İş Birliği özelliği, kullanıcıların telefonlarını HUAWEI MateBook X Pro’ları ile kullanmalarını ve dizüstü bilgisayarda aynı anda üç mobil uygulamayı çalıştırmalarını sağlıyor. MateBook X Pro, birden çok cihazı tek bir ekranda bir araya getirerek daha verimli bir şekilde çoklu görev için kullanılabiliyor. Kullanıcılar, dizüstü bilgisayarları ile telefonları arasında dosyaları daha kolay aktarabilir veya dosyaları telefondan doğrudan not defterinde açıp düzenleyebilir.

Yenilikçi teknolojiler ile benzersiz bir deneyim

HUAWEI MateBook X Pro, dokunmatik kontrol deneyimini artırmak için yeni HUAWEI Free Touch’ı sunuyor. Geniş dokunmatik yüzey, tam titreşim geri bildirimi ile yeni bir dokunma deneyimi sunuyor. Dokunmatik yüzeyin altına yerleştirilen HUAWEI Share bağlantı alanı, kullanıcının HUAWEI cep telefonu ile dizüstü bilgisayarının tek bir dokunuşla kolayca birbirine bağlanmasına olanak tanıyor.

HUAWEI MateBook X Pro, çevresel ses sunmak için dört adet yükseltilmiş ve bölünmüş frekans hoparlörü ile ses açısından da iyi işler başarıyor. Gelişmiş ses algoritmaları, dizüstü bilgisayarla ilgili konumları ne olursa olsun, kullanıcının sesin çevreden geliyormuş gibi hissetmesini sağlamaya da yardımcı oluyor. Mikrofon kurulumu ve AEC algoritması, sesi daha uzaktan ve daha doğru bir şekilde algılamaya yardımcı olarak iletişimi daha net ve verimli hale getiriyor.

HUAWEI MateBook X Pro, mahremiyeti de koruyor. Kullanıcının dizüstü bilgisayarını tek bir kolay adımda açmasına olanak tanıyan Parmak İzi Güç Düğmesi, bilgisayarı açmayı hızlı ve güvenli hale getiriyor. Klavye üzerindeki gömme kamera, ekranın daha geniş bir görüntü sunmasını sağlarken gizliliği ve mahremiyeti korumaya da yardımcı oluyor.

HUAWEI MateBook X Pro’nun gri renkli versiyonu 512 GB depolama alanı içerirken, 17.999 TL satış fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Yeşil renkli versiyonu ise 1 TB depolama alanına sahip ve 18.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Her iki versiyonla tüketicilere HUAWEI AF30 Bluetooth Mouse, HUAWEI CD dizüstü bilgisayar çantası ve HUAWEI AX3 çift işlemcili Wi-Fi router hediye ediliyor.