Genel
HUAWEI MateBook X Pro 2021 Türkiye’de satışta
HUAWEI dizüstü bilgisayarlarının sevilen modellerinden biri olan MateBook X Pro performansı ve yenilikçi özellikleriyle üstün bir kullanıcı deneyimi sunnan yeni model HUAWEI MateBook X Pro 2021’i satışa sundu.
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HUAWEI MateBook X Pro, 3K çözünürlüğü ve izleme deneyimi ile FullView Ekran sunuyor. Akıllı ve yeni bir soğutma sistemiyle birlikte çalışan 11. nesil Intel Core işlemciler daha verimli bir performans sunarken, kullanıcılara hem iş hem de günlük hayattaki kullanım için büyük kolaylık sağlıyor. HUAWEI Share, cihazlar arası etkileşimin önündeki engelleri ortadan kaldırıp, “Tüm Senaryo Sorunsuz Yapay Zeka Deneyimi”nin keyfini çıkarmayı kolaylaştırıyor. HUAWEI Free Touch dokunmatik yüzey, yüksek hassasiyetli çok noktalı dokunmatik ekran, çift mikrofon ve yüksek bölünmüş frekans kurulumuna sahip dört hoparlörü ile HUAWEI MateBook X Pro, kullanıcılarını kolay kullanımlı bir deneyim yolculuğuna çıkartıyor.
Hafiflik ve sadelik
CNC teknolojisi ile üretilen HUAWEI MateBook X Pro’nun ince metal gövdesi, hassasiyetli yüzey kaplama işlemleriyle ince bir şekilde parlatılmış. 14,6 mm inceliğinde ve 1,33 kg olan HUAWEI MateBook X Pro, her yolculuğu konforlu hale getiriyor.
HUAWEI MateBook X Pro, FullView ekranlı dizüstü bilgisayarlar açısından yol göstermeye devam ediyor. 3K LTPS ekran ve yüzde 91 ekran-gövde oranıyla HUAWEI MateBook X Pro, ekrandaki her görsel yolculuğun keyfini çıkarmak için yüksek çözünürlüklü görüntüleme sunuyor. Üretkenlik için tasarlanan ekranın 3:2 en-boy oranı, kullanıcıların içeriklere kolaylıkla göz atmasına ve yeni içerikler oluşturmasına olanak tanıyor. Yüksek hassasiyetli çok noktalı dokunmatik ekran ve üç parmakla kaydırmalı ekran görüntüsü hareketi ise daha akıcı, mobil benzeri bir deneyim sunuyor.
Yaratıcılığınızı serbest bırakmak için hafif ve verimli
HUAWEI MateBook X Pro’nun 16 GB LPDDR4x bellekle birleştirilmiş 11. Nesil Intel Core işlemcisi, iş, yaşam ve eğlence üçgeninde daha akıcı performans ve verimli bir deneyim sunuyor. HUAWEI Shark Fin çift fan tasarımı ve hava soğutmalı ince VC teknolojisinin güçlü kombinasyonu, daha da yüksek performans ve verimlilik seviyelerini ortaya çıkarıyor. Wi-Fi 6 destekleyen HUAWEI MateBook X Pro, geleneksel Wi-Fi 5’in yaklaşık üç katı aktarım hızı sunarak, kalabalık yerlerde bile istikrarlı bağlantı sağlıyor.
İnce ve hafif formuna rağmen HUAWEI MateBook X Pro’nun enerjisi bitmiyor. 56 Wh pil ve HUAWEI’nin akıllı güç yönetimi sistemiyle, her şarjdan sonra uzun pil ömrü sunuyor. Ayrıca, kapatıldığında ters şarjı da destekleyen ürün, kullanıcıların güç konusunda endişelenmeden seyahat edebilmesini sağlıyor. 65 W USB-C cep şarj cihazı yalnızca HUAWEI MateBook’lar için hızlı şarj sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda HUAWEI telefonlar ve tabletler için HUAWEI SuperCharge’ı da destekleyerek, birden fazla cihazı şarj etmek için de kullanılıyor.
Tüm senaryo etkileşiminin tadını çıkarın
HUAWEI Share’deki Çoklu Ekran İş Birliği özelliği, kullanıcıların telefonlarını HUAWEI MateBook X Pro’ları ile kullanmalarını ve dizüstü bilgisayarda aynı anda üç mobil uygulamayı çalıştırmalarını sağlıyor. MateBook X Pro, birden çok cihazı tek bir ekranda bir araya getirerek daha verimli bir şekilde çoklu görev için kullanılabiliyor. Kullanıcılar, dizüstü bilgisayarları ile telefonları arasında dosyaları daha kolay aktarabilir veya dosyaları telefondan doğrudan not defterinde açıp düzenleyebilir.
Yenilikçi teknolojiler ile benzersiz bir deneyim
HUAWEI MateBook X Pro, dokunmatik kontrol deneyimini artırmak için yeni HUAWEI Free Touch’ı sunuyor. Geniş dokunmatik yüzey, tam titreşim geri bildirimi ile yeni bir dokunma deneyimi sunuyor. Dokunmatik yüzeyin altına yerleştirilen HUAWEI Share bağlantı alanı, kullanıcının HUAWEI cep telefonu ile dizüstü bilgisayarının tek bir dokunuşla kolayca birbirine bağlanmasına olanak tanıyor.
HUAWEI MateBook X Pro, çevresel ses sunmak için dört adet yükseltilmiş ve bölünmüş frekans hoparlörü ile ses açısından da iyi işler başarıyor. Gelişmiş ses algoritmaları, dizüstü bilgisayarla ilgili konumları ne olursa olsun, kullanıcının sesin çevreden geliyormuş gibi hissetmesini sağlamaya da yardımcı oluyor. Mikrofon kurulumu ve AEC algoritması, sesi daha uzaktan ve daha doğru bir şekilde algılamaya yardımcı olarak iletişimi daha net ve verimli hale getiriyor.
HUAWEI MateBook X Pro, mahremiyeti de koruyor. Kullanıcının dizüstü bilgisayarını tek bir kolay adımda açmasına olanak tanıyan Parmak İzi Güç Düğmesi, bilgisayarı açmayı hızlı ve güvenli hale getiriyor. Klavye üzerindeki gömme kamera, ekranın daha geniş bir görüntü sunmasını sağlarken gizliliği ve mahremiyeti korumaya da yardımcı oluyor.
HUAWEI MateBook X Pro’nun gri renkli versiyonu 512 GB depolama alanı içerirken, 17.999 TL satış fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Yeşil renkli versiyonu ise 1 TB depolama alanına sahip ve 18.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Her iki versiyonla tüketicilere HUAWEI AF30 Bluetooth Mouse, HUAWEI CD dizüstü bilgisayar çantası ve HUAWEI AX3 çift işlemcili Wi-Fi router hediye ediliyor.
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ASUS
ASUS yeni 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcili sunucularını duyurdu!
ASUS, 3. Nesil Intel® Xeon® Scalable işlemcilere destek veren yeni kapsamlı sunucu serisini duyurdu. Yeni ürünler arasında veri tabanları, HPC, hipervizörler ve yapay zeka uygulamalarındaki belirli iş yüklerine yönelik çift soket, tek soket ve çok düğümlü çözümler yer alıyor. Yeni platformdan en iyi şekilde yararlanacak şekilde tasarlanan modeller Intel Optane™ 200 serisi kalıcı belleklere, PCIe® 4.0’a ve Intel Ethernet 800 serisi ağ adaptörlerine destek veriyor.
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3. nesil Intel Xeon Scalable işlemcilerle donatıldı
3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler arasında çekirdek sayısı 8 ile 40 arasında değişen modeller bulunuyor. Farklı frekanslarda ve güç tüketimi seviyelerinde olan bu modeller, önceki nesillere göre %40 daha yüksek performans sergiliyor. 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler ayrıca çözüme daha hızlı ulaşmak için yerleşik yapay zeka hızlandırma teknolojisine sahip tek veri merkezi işlemcileri olma özelliğini taşıyor. Yerleşik güvenlik özellikleriyle donatılan bu yeni platform; ağ, kurumsal ve bulut sistemleri için geçerli olan standartlara uygun şifreleme, kimlik doğrulama ve veri bütünlüğü gibi güvenlik uygulamalarında olağanüstü performans sunuyor.
3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere sahip yeni ASUS sunucular, müşterilerin birçok farklı uygulamada sonuca daha çabuk ulaşmasına, gelişmiş güvenlik özellikleri eklemesine ve tüm iş yüklerini bulutta, yerinde veya özel bir bulutta yapmasına yardımcı oluyor. RS720, RS700 ve RS720Q-E10 serisi sunucular; bilgi işlem, depolama ve ağ alanlarında lider esneklik ve ölçeklenebilirlik sunarak modern işletmelerin maliyetlerini düşürmesini ve genişlemesini sağlıyor. ESC4000-E10 serisi sunucular yapay zeka, veri bilim, derin öğrenme ve HPC için optimize edildi. ASUS ayrıca gelişmiş sunucu ve altyapı güvenliği için bu yeni seriye güvenilirlik kaynağı (Root of Trust) çözümü olarak PFR FPGA[1] platformunu entegre etti. Bu platform aygıt yazılımının güvenilirliğini sağlarken tehditleri tespit ederek saldırılara karşı koruma ve kurtarma işlevleri de taşıyor.
Memory Failure Prediction teknolojisiyle daha iyi toplam sahip olma maliyeti
Veri merkezlerindeki çökmelerin ardındaki en büyük neden bellek hatalarından kaynaklanan sorunlar oluyor. ASUS aygıt yazılımı iş ortaklarıyla birlikte çalışarak sistemdeki bellek kullanımını daha verimli hale getirmenin yanı sıra 3. Nesil Intel Xeon Scalable platformu tabanlı yönetimi de iyileştirmiş. ASUS ASMB10-iKVM’nin içinde yerleşik olarak bulunan Intel Memory Failure Prediction (MFP) teknolojisi bellek hata oranını düşürmek ve sanal makinelerde kritik iş yüklerini çalıştırırken taşıma işlemini optimize etmek için geliştirilmiş. DDR4 DIMM değişimi ihtiyacını azaltan bu teknoloji, önemli maliyet avantajları sağlıyor.
Intel Seçili Çözümler
ASUS bu lansmanda Intel ve şirketin Intel Seçili Çözümler programıyla yakın çalışmalar yürütmüş. En uygun performans ve kurulum hızı için hazırlanacak çözümlere kılavuzluk sağlayan bu program; HCI, depolama, ağ, sınır ve HPC gibi alanlarda çözümlerin performansına güveni artırıyor. 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere sahip tüm ASUS sunucular, Intel Optane 200 serisi kalıcı bellek desteğiyle sistem verimliliğini artırıyor. 100 Gb veya 25 Gb Intel Ethernet 800 Serisi desteği ise modern veri merkezlerinin yüksek ağ kapasitesi taleplerini karşılıyor.
Bu yeni sunucular, Intel onayından sonra ASUS Intel Seçili Çözümler portföyünün bir parçası olarak sunulacak. Intel Seçili Çözümler, donanım ve yazılım uyumu sağlayarak kurumsal müşteriler ve veri merkezleri için karar alma süreçlerini sadeleştiren performans sunduğu kapsamlı testlerle onaylanan ürünlerden oluşuyor.
Ölçeklenebilir depolama çözümleri
3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere sahip ASUS sunucular, veri merkezlerinde esneklik ve maksimum performans için ölçeklenebilir depolama çözümleri sunuyor. Broadcom Tri-Mode RAID adaptörleri üzerinden sektör standardı SAS/SATA/NVMe® arayüzleriyle geniş bağlantı seçenekleri ve güvenlik özellikleri sağlıyor. Ön paneldeki esnek NVMe sürücü geniş depolama alanı ve yüksek performans sunuyor. Orta ve arka paneldeki depolama yuvaları da kapasiteyi daha da artırma imkanı veriyor.
Uzaktan BT altyapı yönetimi
ASUS bu nesilde yeni ASUS ASMB10-iKVM sunucu yönetimi çözümüyle en son Intel platformlarını destekliyor. 2500 yonga setine göre %39 daha hızlı BMC açılış süresi sunan en yeni AMI MegaRAC SP-X üzerinde çalışan ASPEED 2600 tabanlı ASUS sunucular BMC ağ performansını ileriye taşıyor. Tüm ASUS sunucularında bulunan bu çözüm WebGUI, Intelligent Platform Management Interface (IPMI) ve Redfish® API arayüzleri üzerinden bant dışı sunucu yönetimi olanağı sağlıyor.
Entegre BT yazılımı ASUS Control Center ile uzaktan BIOS güncellemesi yapabiliyor, mobil cihazlar üzerinden birden fazla sistemi izlenebiliyor, tek tıkla yazılım güncellemeleri yapılıp dağıtılabiliyor. Böylece her tür BT altyapısı için daha kolay bir sunucu yönetimi sağlanıyor.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A22 modelinin tasarım detayları ortaya çıktı!
Samsung Galaxy A22 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy A21s‘in devamı niteliğinde piyasaya çıkacak akıllı telefonun tasarım detayları belli oldu. Bir aksesuar üreticisi akıllı telefon için tasarlanmış kılıflar ve kırılmaz cam modellerini ortaya çıktı. Çok büyük bir yeniliğe sahip olması beklenmeyen akıllı telefon, belli açılardan Galaxy M62 modeline benzemekte. Tek fark Galaxy A22 modelinin biraz daha eski nesle kaçan ekran tasarımı.
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Samsung Galaxy A22 modelinin olası tasarımı belli oldu!
Samsung akıllı telefon piyasasına dur durak bilmeden ürün çıkarmaya devam ediyor. Şu ana kadar istisnasız bütün seviyelerde rekabetçi olan akıllı telefon üreticisi, mevcut serilerine de yeni model eklemeleri yapıyor. Uygun fiyatlı Galaxy A serisine yeni bir üye kazandırmak isteyen firma, daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Güney Kore devi Galaxy A22 modeli için geri sayıma geçti. Geliştirmelere başlayan firma, cihazı Galaxy A21s modelinin devamı niteliğinde görüyor. Orta giriş seviyeye konumlandırılan Galaxy A21s, toplamda 19.4 milyonluk birim satış rakamlarına ulaşmıştı. Böylelikle akıllı telefon 2020‘nin en popüler beş telefonu arasına girmeyi başarmıştı. Hal böyle olunca firma da yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor. Bu yıl içerisinde piyasaya çıkacak akıllı telefonun tasarım detaylarına ait de bazı bilgiler ortaya çıktı. Bir internet sitesinde akıllı telefon için üretilmesi planlanan kılıf ve koruyucu cam modelleri dikkat çekti.
Orta giriş seviyede kullanıcılarını karşılayacak Samsung Galaxy A22, büyük yeniliklere sahip olmayacak. Hatta akıllı telefon kimilerine göre oldukça eski nesil bir anlayış ile piyasaya çıkacak. Ortaya çıkan görsellere göre akıllı telefon, damla çentikli ekran tasarımına sahip olacak. Çinli aksesuar üretici Damo, akıllı telefon için kırılmaz cam üretimine çoktan başladı. Firmanın yayınladığı görseller akıllı telefonun ekran tasarımı konusunda net bilgiler sunuyor. Ancak bu bilgilerin tam olarak kesin olduğunu söylemek güç. Öte yandan aksesuar üreticisi, Damo akıllı telefon için kılıf da üretmeye başlıyor gibi gözüküyor. Firma cihaz için planlanan olası şeffaf kılıfların da görsellerini paylaştı. Paylaşılan görseller sayesinde de cihazın olası tasarım detayları ortaya çıktı. Akıllı telefon arka tarafta kare içine alınmış dörtlü kamera sistemi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz, damla çentikli ekran tasarımının yanı sıra biraz kalın çerçeveli olacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte akıllı telefonun parmak iyi okuyucusu da cihazın yan tarafına yerleşmiş. Böylelikle arka tarafta da bir nevi bütünlük sağlanmış.
Samsung Galaxy A22 en ucuz 5G özellikli telefon mu oluyor?
Tasarım detayları aksesuar üreticileri tarafından bir nevi sızdırılan akıllı telefonun, kamera özellikleri de belli oldu. The Elec isimli internet sitesi, akıllı telefonun kamera kurulumlarını paylaştı. Arka tarafta dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak akıllı telefon, ön tarafta da bir adet kameraya sahip olacak. Akıllı telefon arka tarafta 48 MP ana kamera, 8 MP geniş açı ve iki adet 2 MP‘lik kameradan oluşan kurulum ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihazın ön tarafındaki kamera ise 13 MP olacak. Firmanın düşündüğü kamera sistemi aynı şekilde Galaxy A21s modelinde de yer alıyor. Firma görünüşe göre tutan formülü pek de bozma niyetinde değil. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefon için paylaşılan kılıf görsellerinde LED flaşın yer almaması da kafalarda soru işaretlerine neden oldu.
Detaylı teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefonun iki versiyon ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Firma akıllı telefonu hem 4G hem de 5G özellikli olarak piyasaya çıkarmak istiyor. İşlemci kısmında soru işaretleri giderilmeyen cihazın, 5G özellikli versiyonda piyasadaki en ucuz alternatif olacağı iddia ediliyor. Hal böyle olunca da işin 5G kısmında akıllara ilk olarak Snapdragon 480 geliyor. Ancak şu an işlemci konusu dedikodulardan ibaret. Firma Galaxy A32 modeliyle 5G özelliğini ilk kez 370 doların altına getirmeyi başarmıştı. Samsung Galaxy A22 modelinin de 270 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak yine fiyat konusunda da kesinleşen her hangi bir detay yok ne yazık ki. Bununla birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi de henüz belli olmadı. Bakalım Güney Kore devi yeni akıllı telefonu ile 2021‘in en popüler modelleri arasına girmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Apple yarın yapacağı etkinlikte hangi ürünleri tanıtması bekleniyor?
Bildiğiniz üzere Apple son bir kaç senedir yılda 2 lansman yaparak ürünlerini tanıtıyor. Yılın ilk yarısında Nisan ayında ve, yılın ikinci yarısında Eylül ayında bir lansman yapıyor. Bunun dışında da WWDC adı altında geliştiriciler ile yaptığı bir oturum mevcut. Her yeni iOS serisini de burada tanıtırlar.
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Apple genelde yılın ilk yarısında yaptığı lansmanlarla yeni nesil iPadleri, kulaklıklarını, yeni iMac serilerini ve servislerini tanıtıyor. Geçen sene yapılan lansmanda uzun zamandır beklenen iPhone serisi olan iPhone SE 2o2o tanıtılmıştı. Bunun yanında yeni nesil iPad’ler de vardı. Bu sene yeni bir iPhone tanıtımı beklenmese de iPad tarafında yapılan yenilikler. Macbook ve iMaclere gelen yeni özellikler ve yeni işlemcisinden güç alacak yeni modellerin tanıtılması bekleniyor. Apple ürün sızdırmama konusunda en iyi markalardan birisi diyebiliriz. Çünkü neredeyse hiçbir ürününün tanıtımı yapılmadan özellikleri kesinleşti diyemiyoruz. Ancak Apple’a yakın olan kaynaklardan (applehub, appledsign) birkaçı duyum da olsa bilgiler, render fotoğraflar ya da özellik listesi gibi sızdırmaları yapabiliyorlar. Bizde bu duyumlara dayanarak yarın tanıtılacak olan ürünlerin birkaçına göz atalım istedik.
Apple Silicon iMac
Apple’ın elindeki en güçlü kozlardan birisi iMac’ler. Çünkü bu all in one bilgisayarlar birçok sektörde kullanılmakta ve tercih edilmekte. Yeni nesil iMacler’de en çok dikkat çeken nokta ise farklı renk seçenekleri oluyor. Baharın gelişine uygun olarak birçok farklı renk tonunu Apple iMac’te görebiliriz. Bunun yanında 23 inçlik bir ekranda bizlerle birlikte olacak. Ayrıca Apple’ın son zamanlarda kendinden sıkça söz ettirdiği M1 işlemcisinin güncellenmiş ve güçlenmiş hali M1X ile de gelebilir. Ek olarak tasarım kısmında da iPad ve iPhone 12 ailesi gibi köşeli hatları olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.
Yeni nesil Apple iPad Pro
2018 yılıdaki iPad Pro ve geçen seneki iPad Air köşeli tasarımları ve tuşsuz tam ekran formlarıyla dikkat çekmişti. 2020 model iPad Pro’da görece eski diyebileceğimiz A12Z işlemcisi varken iPad Air’de A14 Bionic işlemcisi vardı. Hatta A14 Bionic işlemcisini ilk kullanan cihaz iPad Air olmuştu. Bu sene işlemci kısmında Apple, iPhone ve iPad Air de kullandığı A14 Bionic işlemcisinin güncellenmiş ve güçlendirilmiş hali olan A14X ile karşımıza çıkması bekleniyor. Bunun yanında artık iPad’lerde IPS LCD yerine Mini-LED yer alması olası. ProMotion 120Hz ekran özelliği de devam edecek. ARka taraftaki çift kamera ve Lidar sensöründe bir takım yeniliklerle beraber yerini korumasu bekleniyor. Ek olarak Gümüş ve Kurşun Gri renklerinin yanında iPhone 12 ailesinde olan farklı renkleri de görebiliriz.
Apple AirTags
Apple daha önce görmediğimiz bir ürünle karşımıza çıkabilir. iPhone 12 ailesiyle birlikte gelen MagSafe özelliği ile çalışan ürünlerine yenisini ekleyebilir gibi gözüküyor. Bildiğiniz gibi MagSafe özelliği iPhone’ların arkasına mıknatıslar vasıtasıyla yapışıp çalışan ürünleri kapsıyor. Bunların en iyi örnekleri MagSafe cüzdan ve MagSafe kılıfları. Bunlara ek olarak tanıtılması en olası olanda Apple AirTags. AirTags sayesinde daha doğru konum verisi sağlanabilir. GPS takibi sayesinde konum doğruluğu arttırılacak. Farklı renklerde de olması beklenen AirTags MagSafe kılıfın üzerinden çalışabileceği konuşulanlar arasında.
Yeni Apple iPhone Kılıfları
Apple ek olarak iPhone ailesi için yeni aksesuarlarını tanıtabilir. Bunlardan bazıları deri kılıfları, etkinliğin olacağını gösteren logodaki renklerden oluşan renkli kılıflar olabilir. Ek olarak MagSafe özelliğine sahip şarjlı kılıfta gelmesi olası.
Bunların dışında Apple yeni iOS sürümü olacak olan iOS 15 hakkında da bilgi verebilir. Pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle lansmanlarını katılımcılar ile yapamayan Apple son 3 lansmanını da Youtube ve apple.com üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile gerçekleştiriyor. Biz de her zamanki gibi HWP Youtube kanalımızdan Apple canlı yayınında olacağız ve sizlerle yeni ürünleri ve Apple’ı konuşacağız. Sizce Apple bu senenin ilk yarısında yapacağı lansman ile neleri tanıtacak?
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