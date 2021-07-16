Tamamen elektrikli BMW i5, kamuflajlı olarak görüntülendi

Son zamanlarda elektrikli model gamını iX ve i4 gibi modellerle genişleten BMW, yeni nesil 5 Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu üzerinde çalışıyor. Söz konusu elektrikli 5 Serisi’nin bir prototipi, BMW tesisi otoparkındaki bir nakliyat kamyonuna binerken kamuflajlı olarak görüntülendi.

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Alman üretici, yaklaşık bir yıl kadar önce 5 Serisi’nin tamamen elektrikli bir versiyonunu yapacağını duyurmuştu. Son zamanlarda tanıtılan yeni nesil 4 Serisi‘nin, elektrikli versiyonuna i4 denmesinden mütevellit, gelecek nesil 5 Serisi’nin elektrikli modelinin i5 olarak adlandırılması bekleniyor.

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Her ne kadar kamuflaj olsa da aracın oranlarına baktığımızda, BMW i4‘e kıyasla daha oturaklı ve şık bir araçla karşılaşacağız gibi görünüyor. Ön tarafa baktığımızda kendisini biraz olsun belli eden farlarda E60 kodlu 5 Serisi hissiyatı yakalamak mümkün.

Aracın arka kısmında ise güncel 5 Serisi ile ufak benzerlikler dikkat çekiyor. Arka farlar kamuflaj sebebiyle kendini gizlerken, şişkin arka çamurluklar ile kaslı bir görünümle karşılaşacağımızın ipucunu alıyoruz.

BMW, en büyük rakiplerinden olan Mercedes ve Audi’nin, EQE ve A6 e-tron modelleri ile mücadele etmesi gerekecek. Haliyle üst düzey performans ve konforun bir arada sunulacağı ayarları kullanması bekleniyor.

BMW i5’te 70 kWh ve 100 kWh değerlerindeki batarya paketlerinin kullanılması bekleniyor. Yaklaşık 400 km civarında bir menzil sunması beklenen aracın, Tesla Model S karşısında ise işi biraz zor görünüyor. Fakat bu saydığımız teknik detayların resmi ağızlar tarafınca henüz onaylanmadığını da belirtmekte fayda var.

Güncel 5 Serisi, 2016 yılında tanıtıldı ve 2020 yılında bir makyaj geçirdi. Haliyle BMW i5’in 2023 sonu – 2024 başı gibi bir zamanda gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Carscoops

Fotoğraflar: S. Baldauf/SB-Medien