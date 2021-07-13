Yeni nesil Opel Astra tanıtıldı!

Tamamen yenilenen Opel Astra, L kod adlı altıncı nesliyle karşımızda. Eski nesliyle kıyasladığımızda aracın baştan yaratıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Bilindiği üzere Opel, PSA tarafından satın alınmıştı. PSA‘da FCA ile birleşerek Stellantis adında bir şirket oldu. Opel Astra L, Yeni Peugeot 308‘in de dahil olduğu diğer Stellantis modellerinde de kullanılan EMP2 mimarisini kullanıyor. Aracın motor seçeneklerinde ise eski nesline kıyasla daha geniş bir yelpaze bulunuyor. Bunlar benzinli ve dizel ünitelere ek olarak gelen iki yeni plug-in hibrit seçenek olacak.

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Opel Astra L’nin motor seçenekleri

Yeni Astra, az önce de söylediğimiz gibi benzinli, dizel ve plug-in hibrit seçenekler sunacak. Benzinli seçenekler 110 ve 130 beygirlik, üç silindirli 1.2 litrelik turbo destekli motorlar. Dizel seçenek ise 130 beygirlik, dört silindirli turbo dizel bir motor. Ayrıca vites seçeneklerinde bu motorlar altı ileri manuel veya sekiz ileri otomatik şanzımanla alınabilecek.

Şimdi ise Astra’da ilk defa gördüğümüz güç aktarma sistemi olan plug-in hibritlere gelelim. İki farklı plug-in hibritten ilki 150 beygir güce sahip, dört silindirli 1.6 litrelik turbolu motor ve 110 beygirlik elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Bu ikilinin oluşturduğu seçenek toplamda 180 beygirlik bir güce sahip. Diğer seçenek ise ilk seçenekte yer alan 150 beygirlik içten yanmalı motorun 180 beygirlik versiyonu ve 110 beygirlik bir elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Bu seçenek ise toplamda 224 beygirlik bir güce sahip. Her iki plug-in hibrit ünite de 12.4 kWh değerinde bir lityum iyon bataryadan gücünü alıyor ve 50 km‘ye yakın seviyede tam elektrikli sürüşe olanak tanıyor.

Yeni Opel Astra’nın boyutları ve tasarımı

Astra L, 4374mm uzunluğa, 1860mm genişliğe ve 1470mm yüksekliğe sahip. Bu değerlere baktığımızda araç, eski nesline kıyasla 4mm daha uzun, 51mm daha geniş ve 15mm daha alçak bir hale gelmiş. Aracın aks mesafesi ise 13mm uzayarak 2675mm olmuş. Bu artan boyutların bagaj hacmine de etkisi olmuş ve eskiden 370 litre olan yükleme alanı 422 litreye yükselmiş.

Yeni Astra, markanın yeni imza yüzü olan Vizor tasarımına sahip diğer bir model oldu. Ön tarafta parlak siyah bir panel ile birbirine bağlanan martiks LED farları ile araç, eski neslini adeta unutturuyor. Ayrıca ön tamponun yanlarına yerleştirilen sis farlarını da unutmadan ekleyelim.

Araca yan taraftan baktığımızda ise siyah renkli tavanı ve gövde renginde bırakılan C sütunu dikkat çekiyor. Aracın gövdesini ise 235/40 boyutunda 18 inçlik jantlar taşıyor. Tabi ki donanım seviyesine göre jantların boyutlarının ve tasarımının değişebileceğini de dipnot olarak verelim.

Aracın kabininde ise 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı göze çarpan en büyük değişikliklerden. Tek bir alanda toplanan bu iki ekran, eski nesildeki geleneksel tasarıma sahip ön konsoldan bir hayli farklı görünüyor. Üç kollu direksiyon simidi ve parmaksı vites kolu ise değişen diğer öğeler arasında. Ayrıca araçta head-up display ve 360 derece kamera gibi donanımlar da yer alıyor.

Ayrıca Opel, haberimize konu olan Astra L‘nin, içten yanmalı motor taşıyan son Astra olacağını söylüyor. Üretici, 2028 yılına kadar bütün modellerini %100 elektrikli modellerden oluşturmayı hedefliyor.

2022 Astra’nın fiyatı ve satış tarihi

Bu yılın 3. çeyreğinde ön siparişleri alınacak olan Astra L’nin teslimatları ise 2022’nin ilk aylarında olacak. İlerleyen zamanlarda station wagon bir modelin de Astra L ailesine katılacağı da belirtildi.

Kaynak: Carscoops, Motor1 TR