Otomotiv
Yeni nesil Opel Astra tanıtıldı!
Tamamen yenilenen Opel Astra, L kod adlı altıncı nesliyle karşımızda. Eski nesliyle kıyasladığımızda aracın baştan yaratıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Gündemden diğer bir başlık: Yeni nesil Nissan GT-R, güncel modelden pek farklı görünmeyebilir
Bilindiği üzere Opel, PSA tarafından satın alınmıştı. PSA‘da FCA ile birleşerek Stellantis adında bir şirket oldu. Opel Astra L, Yeni Peugeot 308‘in de dahil olduğu diğer Stellantis modellerinde de kullanılan EMP2 mimarisini kullanıyor. Aracın motor seçeneklerinde ise eski nesline kıyasla daha geniş bir yelpaze bulunuyor. Bunlar benzinli ve dizel ünitelere ek olarak gelen iki yeni plug-in hibrit seçenek olacak.
İçindekiler
Opel Astra L’nin motor seçenekleri
Yeni Astra, az önce de söylediğimiz gibi benzinli, dizel ve plug-in hibrit seçenekler sunacak. Benzinli seçenekler 110 ve 130 beygirlik, üç silindirli 1.2 litrelik turbo destekli motorlar. Dizel seçenek ise 130 beygirlik, dört silindirli turbo dizel bir motor. Ayrıca vites seçeneklerinde bu motorlar altı ileri manuel veya sekiz ileri otomatik şanzımanla alınabilecek.
Şimdi ise Astra’da ilk defa gördüğümüz güç aktarma sistemi olan plug-in hibritlere gelelim. İki farklı plug-in hibritten ilki 150 beygir güce sahip, dört silindirli 1.6 litrelik turbolu motor ve 110 beygirlik elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Bu ikilinin oluşturduğu seçenek toplamda 180 beygirlik bir güce sahip. Diğer seçenek ise ilk seçenekte yer alan 150 beygirlik içten yanmalı motorun 180 beygirlik versiyonu ve 110 beygirlik bir elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Bu seçenek ise toplamda 224 beygirlik bir güce sahip. Her iki plug-in hibrit ünite de 12.4 kWh değerinde bir lityum iyon bataryadan gücünü alıyor ve 50 km‘ye yakın seviyede tam elektrikli sürüşe olanak tanıyor.
Yeni Opel Astra’nın boyutları ve tasarımı
Astra L, 4374mm uzunluğa, 1860mm genişliğe ve 1470mm yüksekliğe sahip. Bu değerlere baktığımızda araç, eski nesline kıyasla 4mm daha uzun, 51mm daha geniş ve 15mm daha alçak bir hale gelmiş. Aracın aks mesafesi ise 13mm uzayarak 2675mm olmuş. Bu artan boyutların bagaj hacmine de etkisi olmuş ve eskiden 370 litre olan yükleme alanı 422 litreye yükselmiş.
Yeni Astra, markanın yeni imza yüzü olan Vizor tasarımına sahip diğer bir model oldu. Ön tarafta parlak siyah bir panel ile birbirine bağlanan martiks LED farları ile araç, eski neslini adeta unutturuyor. Ayrıca ön tamponun yanlarına yerleştirilen sis farlarını da unutmadan ekleyelim.
Araca yan taraftan baktığımızda ise siyah renkli tavanı ve gövde renginde bırakılan C sütunu dikkat çekiyor. Aracın gövdesini ise 235/40 boyutunda 18 inçlik jantlar taşıyor. Tabi ki donanım seviyesine göre jantların boyutlarının ve tasarımının değişebileceğini de dipnot olarak verelim.
Aracın kabininde ise 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı göze çarpan en büyük değişikliklerden. Tek bir alanda toplanan bu iki ekran, eski nesildeki geleneksel tasarıma sahip ön konsoldan bir hayli farklı görünüyor. Üç kollu direksiyon simidi ve parmaksı vites kolu ise değişen diğer öğeler arasında. Ayrıca araçta head-up display ve 360 derece kamera gibi donanımlar da yer alıyor.
Ayrıca Opel, haberimize konu olan Astra L‘nin, içten yanmalı motor taşıyan son Astra olacağını söylüyor. Üretici, 2028 yılına kadar bütün modellerini %100 elektrikli modellerden oluşturmayı hedefliyor.
2022 Astra’nın fiyatı ve satış tarihi
Bu yılın 3. çeyreğinde ön siparişleri alınacak olan Astra L’nin teslimatları ise 2022’nin ilk aylarında olacak. İlerleyen zamanlarda station wagon bir modelin de Astra L ailesine katılacağı da belirtildi.
Kaynak: Carscoops, Motor1 TR
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Otomotiv
Yeni nesil Nissan GT-R, güncel modelden pek farklı görünmeyebilir
2007‘den beri aramızda olan Nissan GT-R R35, birtakım güncellemeler almış olsa da biraz yaşını hissettiriyor. Alınan bazı duyumlara göre Japon üretici, GT-R’ın yeni neslinde çok büyük değişikliklere gitmeyecek. Tabi bu bahsettiğimiz “pek değişmeyecek” kısımlar kozmetik olan kısımlarda.
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GT-R R35’in aldığı en son makyaj 2016 yılında oldu. Efsaneleşmiş Japon otomobillerinin kimisi bu süre zarfında MX-5 gibi yeni nesillerine kavuştu kimisi ise Supra gibi küllerinden yeniden doğdu. Nissan ise emektar R35’in yeni tasarımına henüz daha zaman var diyor. Bu sebepten dolayı çalışmaların büyük kısmının aracın mekaniği üzerine olacağı düşünülüyor. Tabi dış görünüşe hiç dokunulmayacağını ben şahsen düşünmüyorum. İllaki kayda değer değişiklikler görürüz.
Yeni GT-R hafif hibrit mi olacak?
Best Car‘ın Japonya biriminin aldığı duyumlara göre yeni GT-R’da yeni bir altyapı kullanacak. Yeni bileşenler ve yeni süspansiyonlar ile genel bir güncelleme geçirmiş R35 gibi olacak R36. Ayrıca iddialara göre giderek katılaşan emisyon ve gürültü kurallarına rağmen mevcut VR38DETT motor üzerinden R36’nın geliştirileceği söyleniyor. Yani R36’daki motorun, R35 NISMO‘daki 592 beygir güç ve 652 Nm tork üreten motora benzer bir performans sunması bekleniyor. Tabi yine dört çeker sistem ve otomatik şanzıman ile birlikte eşleneceğinin söylentisini de ekleyelim.
Gelelim başlıktaki hibrit konusuna. Hafif hibrit GT-R fikrini ortaya atan kişi Kazutoshi Mizuno, yani R35 GT-R’ın yaratıcısı olan kişi. Fakat Mizuno’nun Nissan’dan emekli oluşunun ardından bu plan 2022’ye ertelendiği söylenirken son sızıntılarda aracın tamamen benzinli motorla geliştirilecek olması biraz ters köşe yaptı.
Nissan’ın, birçok üreticinin içten yanmalı performans modellerini elektrikli hale getirdiği veya tamamen devre dışı bıraktığı şu zamanda kurallara nasıl uyacağı biraz merak konusu. Kurallara uymak adına düşük CO2 ayak izine sahip olan hibrit veya tamamen elektrikli yeni bir model ailesi planına girebileceği de söyleniyor. Fakat yine de GT-R’ın her halükarda, içten yanmalı motora sahip araba satışının yasaklandığı Avrupa ülkelerine satılması hakkında endişeler de mevcut.
Yeni Nissan GT-R R36 ne zaman tanıtılacak?
Söz konusu hafif hibrit GT-R motorunun, emisyon kurallarına son çare olarak kullanılacağı düşünülüyor. Yani tamamen elektrikli bir GT-R çağına gelmeden önceki son basamak olacak bu hibrit seçenek. Son GT-R R35‘in ise 2022 sonbaharında banttan ineceği söyleniyor. 2023 yılının başlarında ise R36‘nın görücüye çıkacağı belirtiliyor. Tabi bunların resmi kaynaklara dayanmayan söylentiler olduğunu da hatırlatalım.
Kaynak: Best Car Japonya, Carscoops
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Otomotiv
SEAT Leon’a yeni motor ve yeni donanım seçenekleri
Avrupa’nın en prestijli ödülllerinden biri olan AutoBest ödüllünün sahibi Yeni SEAT Leon’a, 1.5 eTSI 150 HP DSG motor seçeneği ile Xcellence ve FR donanımları eklendi.
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Ocak ayında Türkiye’de yeni jenerasyonuyla satışa sunulan SEAT’ın amiral gemisi Leon, yeni motor ve donanım seçeneklerine kavuştu. Leon’un yeni 1.5 eTSI ACT DSG otomatik vites seçeneği 150 HP güç üretiyor. Leon’un DSG seçenekleri 48V hafif-hibrit (mHEV) teknolojisine sahip. Yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde iyileşme sağlayan eTSI olarak adlandırılan bu sistem, araca kalkış esnasında destek sağlamak amacıyla devreye giriyor. 1.5 litrelik motorlar, en iyi verimliliği sunmak ve yakıt tasarrufu sağlamak için Aktif Silindir Yönetimi (ACT) özelliğine de sahip. Bazı sürüş koşullarında motor, yakıt tüketimini azaltmak için yalnızca iki silindir ile çalışıyor.
Yeni SEAT Leon’a iki farklı donanım seçeneği
Yeni Leon 1.5 eTSI 150 HP DSG motor seçeneği, yeni donanım seviyeleri Xcellence ve FR ile alınabiliyor. Xcellence donanım seviyesinde daha konforlu öğeler yer alırken, FR donanım seviyesinde ise, sportif öğeler göze çarpıyor. İki donanım seviyesinde de 17” alüminyum alaşımlı jantlar, ‘Infinite LED’ Arka Farlar, Üç Bölgeli Otomatik Klima, 10.25” Dijital Gösterge Paneli, 10” Multimedya Sistemi, LED Ambiyans Aydınlatması gibi özellikler standart olarak sunuluyor.
Güncellenen EuroNCAP testinden 5 yıldız almayı başaran Leon, Sürücü ve Yolcu Ön, Yan ve Perde Hava Yastıklarının yanı sıra orta bölümde bulunan Merkezi Hava Yastığı da tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuyor. Şehir içi acil frenleme fonksiyonlu Ön Bölge Asistanı (Front Assist), Acil Durum Çağrı Sistemi (e-Call), Şerit Takip Asistanı (LKS) gibi güvenlik teknolojileri ile de segmentinin en güvenli otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor.
Yeni Leon 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG modeli Xcellence donanım seviyesinde 375 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla SEAT Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu. FR donanım seviyesi ise Temmuz ayının son haftası SEAT Yetkili Satıcılarında olacak. Yeni SEAT Leon, Avrupa ülkelerini temsil eden, 31 deneyimli gazeteciden oluşan AutoBest jürisi tarafından “Avrupa’da 2021 Yılının Satın Alınabilecek En İyi Otomobili – Best Buy Car of Europe 2021” ödülüne layık görülmüştü.
Yeni Leon hakkında daha detaylı bilgiye buradaki adresten de ulaşılabilirsiniz.
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Otomotiv
Yeni nesil BMW 2 Serisi Coupe tanıtıldı!
Yeni BMW 2 Serisi, Goodwood Hız Festivali‘ndeki ilk gösteriminden önce resmi olarak internet ortamında tanıtıldı. Önceki nesliyle oldukça sevilen araç, yeni 4 Serisi’ndeki gibi garip böbrek tasarımına sahip değil. Bu açıdan içimizi ferahlatsa da tasarımının başka noktalarında gariplikle mücadele verdiğini söyleyebiliriz.
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Yeni 2 Serisi’nin dış ve iç tasarım detayları
Aracın ön kısmında baktığımızda, önceki nesline kıyasla daha köşeli hatlara sahip bir far ve ön tampondaki yan havalandırmalar dikkat çekiyor. Böbrekler yani ön ızgara ise Yeni 4 Serisi‘ndeki ilginç şekil yerine daha alışık olduğumuz bir çizgide.
Yan tarafta ise şişkin çamurluklar aracın duruşunu güçlendirirken, ön fardan arka farın köşesine uzanan omuz çizgisi dikkat çekiyor. Ayrıca günümüzün yeni tasarım detaylarından olan gövdeye gömülü kapı kolları da araçta yer almış.
Arka tarafa geldiğimizde ise bagaj kapağına yerleşik bir spoyler görüyoruz. Eski L şekilli farların yerini ise oval şekilli farlar almış. Arka tamponda ise daha agresif çizgilere yer verilmiş.
M240i modeli, standart modelden farklı olarak gri renkli ızgarası ve yan ayna kapaklarıyla kendini ayırıyor. Tabi Shadow Line adı altındaki karartılmış farlar, özel egzoz çıkışları ve bagaj üstü lip spoyler de diğer ayırt edici unsurlar arasında.
Yeni 2 Serisi Coupe 4547mm uzunluğa, 1839mm genişliğe, 1392mm yüksekliğe ve 2741mm aks aralığına sahip. Böylelikle eski nesline kıyasla 109mm daha uzun, 66mm daha geniş ve 25mm daha alçak hale gelmiş. Ayrıca 51 mm uzayan aks mesafesinin arka koltuktaki yolcuları biraz daha rahat ettireceğini söyleyelim.
Eski 2 Serisi Coupe’de en çok şikayet edilen noktalardan biri ise kabiniydi. Düşük kalitesi ve demode tasarımıyla aracın kabini, BMW logolu bir coupe olarak oldukça garip bir haldeydi. Fakat yeni nesilde iç tasarımda Yeni 3 Serisi‘nin beğenilen yüzü kullanılmış. Haliyle aracın kalite algısı oldukça yükselmiş.
Analog göstergeler ve 8.8 inçlik bilgi-eğlence ekranı standart olarak geliyor. Opsiyonel olarak ise 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik bilgi-eğlence ekranı alınabiliyor. Fakat hem standart hem de opsiyonel ekranlarda, elektrikli SUV iX‘te yer alan iDrive 8 yerine, iDrive 7 sistemi bulunuyor. Fakat bu kötü bir durum değil tabi. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto‘nun yer aldığı iDrive 7, gündelik konuşma dilini daha iyi algılayan ve otoparka geldiğinizde sürücü camını otomatik indirme gibi rutin hareketlerinizi öğrenen Akıllı Kişisel Asistan da bu sistemde yer alıyor.
Sürüş destek sistemleri kısmında ise araç, Ön Çarpışma Uyarısı, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Arka-Çapraz Trafik Uyarısı, Aktif Kör Nokta Uyarısı ve Trafik Levhası Tanıma gibi özelliklere sahip. Opsiyon listesinde ise Start&Stop Özellikli Aktif Hız Sabitleyici ve 40 saniyelik kamera kaydı alabilen Seyahat Kaydedicisi gibi donanımlar yer alıyor.
Yeni 2 Serisi’nin motor seçenekleri ve fiyatı
Yeni 2 Serisi, Avrupa pazarı için üç farklı motor seçeneğine sahip olacak. Giriş seviyesi modelde bulunan dört silindirli 2.0 litrelik motor, 182 beygir güç ve 300 Nm tork sunuyor. 220i olarak adlandırılan bu seçeneğin 0-100 km/s hızlanması 7.5 saniye ve maksimum hızı ise 236 km/s.
Diğer bir seçenek ise dizel tarafında. 220d adındaki bu seçenekte hafif hibrit teknolojisi bulunuyor. Dört silindirli 2.0 litrelik bu motor, 187 beygir güç ve 400 Nm tork sunuyor. 0–100 km/s hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlayan 220d’nin maksimum hızı ise 237 km/s.
Son motor seçeneği ise M240i xDrive. 369 beygir güç ve 500 Nm tork sunan bu ünite, 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlayabiliyor. Maksimum hızı ise 250 km/s.
2 Serisi, ilk başlarda bu üç ünite ile donatılacak olsa da ilerleyen zamanlarda küçük hacimli motor seçeneklerinin de geleceği söyleniyor. Yeni 2 Serisi’nin fiyatları ise bir önceki nesilden bir tık daha pahalı seviyeden, 39 bin €’dan başlıyor. Tabi bu araç 220i versiyonu ve fiyat ise Almanya‘daki satış fiyatı. Ülkemiz fiyatları ise henüz belli değil.
Kaynak: Carscoops
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