OPPO, MWC’de Son Teknolojilerini ve Yeni Ürünlerini Tanıtacak

OPPO, 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022’ye ‘Shape the Future/Geleceği Şekillendir’ temasıyla katılıyor. Yeni bağlantı çözümünü, mobil teknolojilerini, artırılmış gerçeklik ve 5G alanlarında kaydettiği Ar-Ge çözümleri ve amiral gemisi yeni ürünlerini tanıtacak olan OPPO, fuarda ‘Marka’, ‘Amiral Gemisi’, ‘Akıllı Telefon Teknolojileri’, ‘5G’ ve ‘Artırılmış Gerçeklik Ekosistemi’ olmak üzere beş ana sergi alanıyla yer alacak.

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OPPO Mobil Dünya Kongresi’nde dünyanın dört bir yanındaki teknoloji meraklıları için sanal oyun alanı oluşturacak. Böylece, etkinliğe fiziksel olarak katılamayanlar da OPPO’nun MWC 2022’de sunduğu yenilikleri her zaman ve her yerden akıllı cihazları aracılığıyla deneyimleme şansına sahip olacak.

Geçtiğimiz yıl global pazardaki istikrarlı büyümesini sürdüren ve %22’lik yıllık büyümeyle dünyada 4’üncü sırada yer alan OPPO, Batı Avrupa ve Latin Amerika’nın yeni pazarlarında da büyüme yakaladı. 2019’da Avrupa’nın ilk ticari 5G akıllı telefonunu piyasaya süren OPPO, Avrupa’nın ticari 5G SA ağını destekleyen ilk akıllı telefonunu da geçen yıl piyasaya sunmuştu.

Sürdürülebilir geleceğe atılan adımlar

Araştırmalara ve teknolojiye kesintisiz yatırım yapmanın yanı sıra toplum için fark yaratma konusunda da aynı tutkuya sahip olan OPPO, geçtiğimiz yıl Avrupa pazarında plastik azaltımı ve hafif ambalaj kullanımını teşvik ederek cep telefonu ambalajlarındaki plastik kullanımını %95 oranında azaltmış. OPPO, sürdürülebilirlik konusundaki çabalarını da MWC etkinliği kapsamında katılımcılarla paylaşacak. OPPO’nun #3M10, Hall 3, Fira Gran Via, Barselona’daki standı 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında ziyaret edebilecek. OPPO’nun standı ve şirketin resmi YouTube kanalındaki canlı yayını herkese açık olacak.