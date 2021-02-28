Suzuki’nin 91 yaşındaki başkanı, 40 yılının ardından emekli oluyor

Suzuki Motor Şirketleri‘nin başkanı Osamu Suzuki, Haziran ayında görevinden istifa edeceğini açıkladı. Şirketi, oğlu Toshihiro Suzuki‘ye teslim edecek.

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Reuters‘ın haberine göre Baba Suzuki, şirketin elektrikli araçlara geçiş ve Tesla-Apple gibi yeni oyuncularla mücadele etme zorluğunu kolaylaştırmak adına kenara çekildiğini söyledi. Fakat tamamen emekli olmayacağını, şirkete danışmanlık etmeye devam edeceğini de ekledi.

Baba Suzuki, karısının dedesi tarafından kurulan şirkete halen daha fayda sağlamak istediğini söyleyerek, saklanmak veya kaçmak gibi bir şey yapmayacağım dedi. Önceden de “ömür boyu emekli olmayan” olacağım dediği için bu söylemi çok da şaşırtıcı değil.

Karısının dedesi tarafından kurulan şirket kısmı biraz garip gelmiş olabilir. Ona da hemen açıklık getirelim. Asıl adı Osamu Matsuda olan 91 yaşındaki başkan, zamanında eşi Shoko Suzuki ile evlenmiş. Fakat Suzuki ailesinin hiç erkek varisi olmadığı için hanımının soyadını almış. Böylelikle Osamu Suzuki, şirketin yönetimi için soyadını değiştiren dördüncü damat olmuş.

Osamu Suzuki, 1958‘den beri şirkette çalışıyor ve 1978 yılından beri başkanlık koltuğunda. Kendisi Hindistan pazarına girme kararını veren kişi ve Maruti Suzuki India‘nın büyük paylı hissedarıdır aynı zamanda.

Ayrıca Baba Suzuki, şirketin 2016 yılındaki yakıt tüketimi skandalında CEO koltuğundan istifa etmiş fakat başkanlık görevine devam etmişti. Söz konusu skandal Suzuki‘nin 26 ve Mitsubishi‘nin 8 aracının, katalog verilerindeki yakıt tüketimi bilgilerinin hileli olduğuydu. Yakıt tüketimi, gerçek verilere kıyasla %8.8 düşük yazılmıştı.

Japonya’nın dördüncü en büyük otomobil üreticisi olan Suzuki, kısa bir süre önce, önümüzdeki beş yıl içinde büyük oranda elektrik teknolojilerine olacak şekilde yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.

Suzuki tahtının varisi Tosihiro Suzuki, “Sıfır karbon emisyonu artık bizim odak noktamızda. Suzuki, sektörün bu yeni yöneliminde geri kalmamalı.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Reuters, Wikipedia, TRT Haber