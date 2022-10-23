Hava fotoğrafçılığı şirketi Ot Sky tarafından yayınlanan görüntüler, Suudi Arabistan’daki Neom gelişiminin bir parçası olarak inşa edilen The Line megakentinde çalışmaların başladığını gösteriyor.

Ot Sky tarafından çekilen drone görüntüleri, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısında inşa edilmekte olan lineer şehrin inşaatının devam ettiğini gösteriyor.

Videoda çok sayıda ekskavatörün çölde geniş bir doğrusal hendek kazdığı görülüyor. Hendek içerisinde 170 kilometre uzunluğunda olması planlanan şehrin temellerinin inşa edilmesi bekleniyor.

Çalışmalar aynı zamanda şehrin altına inşa edilmesi planlanan bir yeraltı ulaşım sistemi için hazırlık yapıldığını da gösteriyor olabilir.

Bu yılın başlarında tanıtılan The Line dokuz milyon kişiye ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Bina 500 metre yüksekliğinde ve aynalı bir cepheye sahip olacak.

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Dezeen’e özel bir röportaj veren Neom’un kentsel planlamadan sorumlu genel müdürü Tarek Qaddumi, The Line mega kentinin “mevcut yaşam biçimimizde devrim yaratacağını” ve ömrü boyunca net sıfır olacağını söyledi.

Ancak uzmanlar projenin sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik iddialarını reddetti.

Megakent, ülkenin kuzeybatısında 10 bölgenin geliştirilmesini öngören tartışmalı Neom projesinin bir parçası. ABD’li stüdyo Morphosis tarafından tasarlanan The Line’ın yanı sıra Zaha Hadid Architects, UNStudio, Aedas, LAVA ve Bureau Proberts tarafından tasarlanan bir kayak merkezi de planlanıyor.