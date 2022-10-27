Meross Akıllı Ev Ürünleri ile Hardware Plus ofisimizdeki stüdyomuzu akıllandırdık. Toplamda 7 farklı Meross ürünü ile stdüyo aydınlatma birimlerimizi akıllandırıp havasını da temizliyoruz. Bir diğer yandan akıllı wi-fi priz ile de kahve ve çay makinemizi uzaktan kontrol edebiliyoruz.

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Not: Bu videodaki Meross markalı ürünler Meross Türkiye tarafından inceleme için gönderilmiştir.

Detaylı bilgi için;

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Meross Markası Bilkom Güvencesi İle Türkiye’de!

2016 yılında Microsoft, Cisco, MediaTek ve TP-Link gibi lider şirketlerden gelen bir grup uzman tarafından kurulan Meross, Bilkom Güvencesi ile artık Türkiye’de. Biz de bu videomuzda 7 farklı Meross ürününü ofisimizde test etmeye ve kullanmaya başladık.

MAP100 – Akıllı Wi-Fi Hava Temizleyici

Kullanımı oldukça kolay olan MAP100 modeli tek tuş ile fan kontrolü yapabileceğiniz bir hava temizleyici olarak dikkat çekiyor. Aktif karbon filtreli 3-aşamalı H13 True HEPA özelliği sayesinde havadaki evcil hayvan tüylerini, saç ve diğer tüyleri, polenleri, kokuları, dumanı, Uçucu Organik Bileşikleri (VOC) ve diğer tehlikeli maddeleri temizleme kapasitesine sahip olduğunu belirtmek gerek. Toplamda 20 m2’ye kadar alanı temizleyebilen Meross MAP100 Akıllı Wi-Fi Hava Temizleyici, uyku modunda 24 dB gürültü seviyesi ile oldukça sesszi çalışabiliyor.

MSS425F – Akıllı Wi-Fi Gerilim Koruyucu Priz

4 Prizi ve 4 USB bağlantı noktası olan akıllı Wi-Fi akım korumalı priz, önemli ürünlerinizin bağlanmasını ve güvenle kullanılmasını sağlayacak. Biz ofiste bu prize özellikle LED stüdyo ışıklarımızı bağlamak için kullandık ve bu sayede hem önemli ürünlerimizi akım korumalı olarak güvende dururken, bir diğer yandan uzaktan erişim imkanı sağlıyor. Evinizde ya da ofisinizde kullanırken 4 USB bağlantı noktası ile birçok ürününüzü kolayca şarj edebileceğiniz MSS425F modeli, aşırı yük koruma mekanizması ile ürüne bağlı tüm elektrikli aletleri korumaya yardım ediyor.

MSS210 – Akıllı Wi-Fi Priz

Ütü, çay ya da kahve makinesi gibi “Acaba fişini çekmiş miydim?” diye merak edeceğiniz herhangi bir ürününüzü güvenle kontrol etmenizi sağlayacak olan Meross MSS210 Akıllı Wi-Fi Priz, açma/kapama saatlerini programlama veya otomatik çalışma zamanını tanımlayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Biz ofiste çay ve kahve makinemizi bu ürüne bağlayarak ofisten çıktığımızda prizi kapatarak olası açık unutma sorununun önüne geçmiş olduk.

MSL420 – Akıllı Wi-Fi Ortam Aydınlatması

Gece lambası ya da çalışma/okuma odasında şık tasarımlı ve çoklu renk desteği olan bir aydınlatma arıyorsanız Meross MSL420 Akıllı Wi-Fi Ortam Aydınlatması tam size göre! Parlaklığı ve ışığı ayarlayabilir olan bu ürün ile çok sayıda RGB renk arasından seçim yapabilirsiniz. 2700 Kelvin ile 6500 Kelvin arasında beyaz ve sarı renk sıcaklığı bulunan üründe renk seçimini kolayca yapabilirsiniz.

MSL120 – Akıllı Wi-Fi LED Ampul

810 Lümen, 60W Eşdeğeri ile piyasadaki en güçlü RGB LED ampullerden biri olan Meross MSL120 Akıllı Wi-Fi LED Ampul, 2700~6500K arası ışık değerine sahip. 180 derece hüzme açısıyla takılı olduğu bölgeyi istediğiniz şiddette aydınlatan bu LED ampul, günde ortalama 3 saatlik kullanım ile 22,8 yıl gibi oldukça uzun bir değer sunabiliyor. 9 Watt elektrik tüketimi ile bütçenize de katkı sağlerken ortamınızda istediğiniz parlaklık ve renkte aydınlatmayı oldukça kolay hale getiriyor.

MSS550 – Akıllı Wi-Fi 2 Yönlü Duvar Anahtarı

Tüm sistemi akıllı hale getirmek için standart iki yollu anahtarınızı akıllı hale getiren Meross MSS550 Akıllı Wi-Fi 2 Yönlü Duvar Anahtarı, değiştirilen bölümdeki aydınlatmaları artık uzaktan kontrol edebilir hale getiriyor. Bu sayede evde olmadığınız günlerde de evinizdeki bazı noktaları aydınlatarak hırsızlığa karşı caydırırıcı bir etmen de elde edebilirsiniz. Tesisatı ve kurulumu kolay olan bu üründe ayrıca bir merkez/hub gerekmiyor. Tek dikkat etmeniz gereken nokta ise evinizde nötr bağlantısının olması.

MTS150H – Akıllı Termostat Vana Başlangıç Kiti

Merkezi ısıtma olan bölgelerde kullanabileceğiniz akıllı termostat kiti, uzaktan erişim ile evinizin ısı değerlerini ayarlayabiliyor. Siz evde/ofiste değilken yarım saat önceden ısınma programını ayarlayabilir, uzaklaştığınızda radyatörü kapatmayı unutma derdini de ortadan kaldırıyor.

Ürünleri satın almak için;

https://www.trendyol.com/magaza/mymeross-turkiye-m-672809?sst=0

https://www.hepsiburada.com/meross

https://www.amazon.com.tr/s?k=meross&ref=bl_dp_s_web_0

https://www.desibela.com/meross

https://www.ciceksepeti.com/tum-urunler?storeid=52444