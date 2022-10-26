Tulpar T7 V20.5 FIRSATLARI
Monster Tulpar T7 V20.5 incelemesiyle karşınızdayız. Şimdiye kadar incelediğimiz birçok Monster ürünü gibi fiyat/performans tarafına odaklanan ancak güçten de ödün vermeyen bir oyuncu dizüstü bilgisayarı incelemesi yapıyoruz. Özellikle Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı ile gelen modelde iş, okul, oyun ve birçok işlerinizde kolayca kullanabileceğiniz bir yapı sunuyor.
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İçindekiler
HEM OYUN HEM İŞ HEM EĞLENCE! | Monster Tulpar T7 V20.5 İncelemesi
Not: Bu videodaki oyun bilgisayarı inceleme örneği olarak Monster Bilgisayar tarafından temin edilmiştir.
Ürünün güncel fiyatı ve detaylı bilgi için; https://www.monsternotebook.com.tr/tulpar/monster-tulpar-t7-v20-5/
Monster Tulpar T7 V20.5 özellikleri
- Boyut: 395,7 x 263 x 30,05 mm
- Ağırlık: 2,5 kg
- Ekran: 17,3″ FHD 1920×1080 144Hz IPS Mat LED Ekran
- İşlemci: Intel Core i7-12700H
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX3060 Max-Performance
- Bellek: 16GB (2x8GB) DDR4 1.2V 3200MHz SODIMM
- Depolama: 500GB PCIe M.2 2280 3.0 x4 (Okuma: 2050 MB/s – Yazma: 940 MB/s)
- Bağlantılar: 2x USB 3.1 Gen1 Tip-A, 1x USB 3.1 Gen2 Tip-A, 1x USB 3.1 Gen2 Tip – C, 1x HDMI 2.1, 1x Ses Jakı
- Kablosuz: Intel Wi-Fi 6 AX201, 2×2 AX + Bluetooth 5.2 M.2 2230 (2,4 Gbps)
- Hoparlör: 2x 2W Hoparlör (Sound Blaster Cinema 6 Plus)
- Kamera: HD 720p
- Klavye: RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q)
- Batarya: 3 Hücreli 46.74 Whr
#RTXON #Okula Dönüş #BacktoSchool
İnceleme
Tulpar T7 V20.5
Monster Tulpar T7 V20.5 modeli öğrenciler başta olmak üzere oyun meraklısı herkesin ilgisini çekebilecek güçlü yapısıyla geliyor.
ARTILARI
- 12. nesil Intel Core i7 işlemci
- RTX 3060 ekran kartı
- Özelleştirme seçeneği
EKSİLERİ
- Günümüz standartlarında biraz ağır
- Kasaya göre daha küçük batarya
Editörün Kararı
- Tasarım 0
- Performans 0
- Batarya Süresi 0
- Ekran 0
- Bağlantı Seçenekleri 0
- Fiyat/Performans 0
Tulpar T7 V20.5 FIRSATLARI
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