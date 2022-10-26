Tulpar T7 V20.5 FIRSATLARI Monster Bilgisayar İNCELE

Monster Tulpar T7 V20.5 incelemesiyle karşınızdayız. Şimdiye kadar incelediğimiz birçok Monster ürünü gibi fiyat/performans tarafına odaklanan ancak güçten de ödün vermeyen bir oyuncu dizüstü bilgisayarı incelemesi yapıyoruz. Özellikle Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı ile gelen modelde iş, okul, oyun ve birçok işlerinizde kolayca kullanabileceğiniz bir yapı sunuyor.

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Not: Bu videodaki oyun bilgisayarı inceleme örneği olarak Monster Bilgisayar tarafından temin edilmiştir.

Ürünün güncel fiyatı ve detaylı bilgi için; https://www.monsternotebook.com.tr/tulpar/monster-tulpar-t7-v20-5/

Monster Tulpar T7 V20.5 özellikleri

Boyut: 395,7 x 263 x 30,05 mm

395,7 x 263 x 30,05 mm Ağırlık: 2,5 kg

2,5 kg Ekran: 17,3″ FHD 1920×1080 144Hz IPS Mat LED Ekran

17,3″ FHD 1920×1080 144Hz IPS Mat LED Ekran İşlemci: Intel Core i7-12700H

Intel Core i7-12700H Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX3060 Max-Performance

NVIDIA GeForce RTX3060 Max-Performance Bellek: 16GB (2x8GB) DDR4 1.2V 3200MHz SODIMM

16GB (2x8GB) DDR4 1.2V 3200MHz SODIMM Depolama: 500GB PCIe M.2 2280 3.0 x4 (Okuma: 2050 MB/s – Yazma: 940 MB/s)

500GB PCIe M.2 2280 3.0 x4 (Okuma: 2050 MB/s – Yazma: 940 MB/s) Bağlantılar: 2x USB 3.1 Gen1 Tip-A, 1x USB 3.1 Gen2 Tip-A, 1x USB 3.1 Gen2 Tip – C, 1x HDMI 2.1, 1x Ses Jakı

2x USB 3.1 Gen1 Tip-A, 1x USB 3.1 Gen2 Tip-A, 1x USB 3.1 Gen2 Tip – C, 1x HDMI 2.1, 1x Ses Jakı Kablosuz: Intel Wi-Fi 6 AX201, 2×2 AX + Bluetooth 5.2 M.2 2230 (2,4 Gbps)

Intel Wi-Fi 6 AX201, 2×2 AX + Bluetooth 5.2 M.2 2230 (2,4 Gbps) Hoparlör: 2x 2W Hoparlör (Sound Blaster Cinema 6 Plus)

2x 2W Hoparlör (Sound Blaster Cinema 6 Plus) Kamera: HD 720p

HD 720p Klavye: RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q)

RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q) Batarya: 3 Hücreli 46.74 Whr

#RTXON #Okula Dönüş #BacktoSchool

İnceleme Tulpar T7 V20.5 8 Puan Monster Tulpar T7 V20.5 modeli öğrenciler başta olmak üzere oyun meraklısı herkesin ilgisini çekebilecek güçlü yapısıyla geliyor. ARTILARI 12. nesil Intel Core i7 işlemci

12. nesil Intel Core i7 işlemci RTX 3060 ekran kartı

RTX 3060 ekran kartı Özelleştirme seçeneği EKSİLERİ Günümüz standartlarında biraz ağır

Günümüz standartlarında biraz ağır Kasaya göre daha küçük batarya Editörün Kararı Tasarım 0

Performans 0

Batarya Süresi 0

Ekran 0

Bağlantı Seçenekleri 0

Fiyat/Performans 0 Tulpar T7 V20.5 FIRSATLARI Bu ürünün satıldığı online mağazaları anında inceleyebilirsiniz. Monster Bilgisayar Satın al