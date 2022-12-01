Capcom Çarşamba günü (30) Street Fighter 6’nın PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Steam için yeni bir kapalı betaya sahip olacağını duyurdu. Yeni çevrimiçi test aşaması bu ayın başlarında, 16-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Resmi blogdaki bir yazıya göre, ilk beta sürümünden kod satan kişiler nedeniyle şirketin süreçle ilgili daha katı olması bekleniyor. Sonuç olarak, oyuncuların kaydolmak için platformu Capcom ID ile hesaplarına bağlamaları gerekecek.

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Katılımcıların seçimi rastgele yapılacaktır, bu nedenle kaydolmak katılımı garanti etmez. Bununla birlikte, ilk testte varlığını işaretleyenlerin bu yeni aşamada otomatik olarak onaylanacağını belirtmek gerekir.

Bu kez oyuncuların deneyebileceği sekiz farklı karakter olacak: Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Juri, Luke, Jamie ve Kimberly.

Şu etkinlikler mevcut olacak: Karakter Oluşturma (yalnızca ilk kez), Dereceli Maçlar, Sıradan Maçlar, Savaş Merkezi Maçları, Açık Turnuvalar, Eğitim Modu, Merkez Mağaza, Ekstrem Savaşlar (günlük), Oyun Merkezi (günlük), Mücadeleler (günlük), DJ Kabini ve Fotoğraf Noktası. Sahneler şunlar olacak: Metro City Downtown, Genbu Temple, Carrier Byron Taylor, Tian Hong Yuan, The Macho Ring ve Training Room.

Street Fighter 6, 2023 yılında PC, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarına geliyor.

Kaynak: Capcom