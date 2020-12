Stranger Things yıldızı yeni bir bilim kurgu filminde

Stranger Things dizisindeki “Eleven” karakterini oynayarak adını duyuran yıldız Millie Bobby Brown, Anthony ve Joe Russo’nun yeni filmi “The Electric State”te büyük bir rol oynamak için hazırlanıyor.

Yine bir bilim kurgu projesi

The Loop’un haberine göre, The Electric State adlı yeni proje, Simon Stalenhag’ın popüler resimli kitabı Tales from the Loop (Döngü’den Hikayeler) eserinden ilham alınarak hazırlanmış. Hikaye, alternatif bir gelecekte bulunan genç bir kızı anlatıyor. Film ise, yol arkadaşı bir robota sahip olan bu genç kızın, robotu erkek kardeşinin gönderdiğini öğrendikten sonra, robotla beraber kardeşini aramak için ülkenin bir ucundan diğerine yolculuğunu konu alıyor.

Filmin yönetmenleri Russo Kardeşler, daha önce Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame de dahil dört tane Marvel filminin yönetmenliğine imza atmışlardı. 2017 yılında haklarını satın aldıkları bu yeni filmi ise kendi yapım şirketleri olan AGBO çatısı altında çıkaracaklar. Senaryoyu yazan Christopher Markus ve Stephen McFeely ise yönetmenlerin daha önceki dört Marvel filminde beraber çalıştıkları senaristler.

Yapım kadın oyuncuları desteklemesiyle öne çıkıyor

Senaristlerden Markus, Deadline’a verdiği ropörtajda The Electric State’in, genç bir kızın insani yönlerine sıcak bir şekilde bakan ve onun gücünü gösteren bir hikayesi olduğunu vurguladı. Bu projede özellikle kadın oyuncuların sayı olarak fazla olmasına önem verdiklerine dikkat çekti. Markus, bir yardımcı karakter hariç, önemli bütün karakterlerin kadın olmasından da gurur duyduklarını ve bu proje için çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Hayranlarından Brown’a tam destek!

Bu süreçte yoğun bir şekilde çalışan Netflix yıldızı Brown ise yakın zamanda Enola Holmes’ta oynadı. Şu sıralar Stranger Things için dördüncü sezon çekimlerini gerçekleştiriyor. Yıldızın hayranları ise sosyal medyadan kendisine desteklerini sonuna kadar sürdürüyor.

