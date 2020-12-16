Netflix, “yalnızca ses oynatma modu” özelliğini sunuyor

Android Police’in haberine göre Netflix, Android uygulamasına bir bakıma podcasta benzeyen “yalnızca ses oynatma modu” özelliğini getiriyor. Yeni özelliğe, izlediğiniz tam ekran oynatıcının üst kısmında “Video Kapalı” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. Ekranın kararmasını sağlayan dokunma, sizi yalnızca videonun sesiyle baş başa bırakıyor.

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Netflix içeriklerinin sadece sesi dinlenebilecek

Netflix, bu yıl içeriklerine değişken oynatma hızları ve ekran kilidi özelliği getirdi. Şimdi ise yalnızca sesli arka planda oynatma özelliği ekliyor. Bu sayede en sevdiğiniz içerikleri takip ederken veriden tasarruf etmeniz kolaylaşıyor. Bu özellik ilk olarak Ekim ayında XDA Developers tarafından bir uygulamada görüldü, ancak o zamanlar işlevsel değildi. Şimdi, sunucu tarafı sunumunun bir parçası olarak ilk birkaç aboneye geliyor.

Modu, “Yalnızca Ses” adlı bir ayarı seçerek uygulama ayarlarından kontrol edebilirsiniz. Bu ayarlar içerisinde “Her Zaman Açık”, “Kulaklıklar veya Harici Hoparlörler” ve “Kapalı” arasında seçim yapma şansınız var. Ayarı seçmek, veri kullanımınızı azaltıp başka bir şey yaparken programları dinlemenize olanak sağlayabilir. Belgeseller, stand-up ve diğer ses odaklı materyaller için harika bir seçenek. Ancak hikayeleri öncelikli olarak görsellere dayalı içerikler için çok da kullanışlı değil. Fakat spor yaparken veya iş yaparken Netflix üzerinden bir içerik dinlemek istiyorsanız, özellik çok yararlı olacaktır.

Aslında, platform zaten kendi podcast’lerini üretiyor, ancak ironik bir şekilde, bunlar yalnızca Apple Podcast’ler, Spotify gibi kısıtlı platformlarda mevcut. Yalnızca ses oynatma artık Netflix Android uygulamasında kullanıma sunuluyor, ancak bölgemize ulaşması biraz zaman alabilir.