Haber
Netflix, “yalnızca ses oynatma modu” özelliğini sunuyor
Android Police’in haberine göre Netflix, Android uygulamasına bir bakıma podcasta benzeyen “yalnızca ses oynatma modu” özelliğini getiriyor. Yeni özelliğe, izlediğiniz tam ekran oynatıcının üst kısmında “Video Kapalı” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. Ekranın kararmasını sağlayan dokunma, sizi yalnızca videonun sesiyle baş başa bırakıyor.
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Netflix içeriklerinin sadece sesi dinlenebilecek
Netflix, bu yıl içeriklerine değişken oynatma hızları ve ekran kilidi özelliği getirdi. Şimdi ise yalnızca sesli arka planda oynatma özelliği ekliyor. Bu sayede en sevdiğiniz içerikleri takip ederken veriden tasarruf etmeniz kolaylaşıyor. Bu özellik ilk olarak Ekim ayında XDA Developers tarafından bir uygulamada görüldü, ancak o zamanlar işlevsel değildi. Şimdi, sunucu tarafı sunumunun bir parçası olarak ilk birkaç aboneye geliyor.
Modu, “Yalnızca Ses” adlı bir ayarı seçerek uygulama ayarlarından kontrol edebilirsiniz. Bu ayarlar içerisinde “Her Zaman Açık”, “Kulaklıklar veya Harici Hoparlörler” ve “Kapalı” arasında seçim yapma şansınız var. Ayarı seçmek, veri kullanımınızı azaltıp başka bir şey yaparken programları dinlemenize olanak sağlayabilir. Belgeseller, stand-up ve diğer ses odaklı materyaller için harika bir seçenek. Ancak hikayeleri öncelikli olarak görsellere dayalı içerikler için çok da kullanışlı değil. Fakat spor yaparken veya iş yaparken Netflix üzerinden bir içerik dinlemek istiyorsanız, özellik çok yararlı olacaktır.
Aslında, platform zaten kendi podcast’lerini üretiyor, ancak ironik bir şekilde, bunlar yalnızca Apple Podcast’ler, Spotify gibi kısıtlı platformlarda mevcut. Yalnızca ses oynatma artık Netflix Android uygulamasında kullanıma sunuluyor, ancak bölgemize ulaşması biraz zaman alabilir.
Genel
Instagram Lite uygulaması geri dönüyor
Dünyada en yaygın kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, kota dostu olarak da bilinen Lite uygulamasını yeniden test etmeye başladı.
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Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram, yeni versiyonu ile gündemde. Şirket, kullanıcı tabanlarını genişletme ve tüm dünyada daha fazla insana ulaşma girişimi olarak düşük donanımlı telefon kullanıcıları için Instagram’ın Lite sürümünü yayınladı.
Aslında Instagram, 2018 yılında “Instagram Lite” adında yeni bir uygulama test etmeye başlamıştı. İlk sürümü yalnızca 573 kilobaytlık dosya boyutuna sahip olan uygulama, özellikle düşük donanım özelliklerine sahip akıllı telefonları hedefliyordu. Ancak sonrasında ise sebep gösterilmeden söz konusu proje geri çekilmişti.
Uzun bir aradan sonra tekrar gündeme gelen Lite özelliği veri kullanımı konusunda oldukça tasarruflu. Sadece 2 MB‘lık yer kaplayacağı belirtilen Instagram Lite hem daha az veri kullanacak hem de daha hızlı kullanım şansı yaratacak. Başka bir deyişle Instagram’ın Lite sürümü akıllı telefonlarda daha az yer kaplayacak ve daha az veri tüketecek.
Instagram Lite’ın daha az yer kaplaması ve daha hızlı çalışması açısından şimdiden özellikle düşük donanım özelliklerine sahip akıllı telefonları kullananlar için oldukça merak uyandırdı. Instagram Lite yine fotoğraf, video ve hikaye paylaşılabilecek bir sürüm olacak. Ancak bu “lite” sürümde Reels ve IGTV gibi büyük uygulamalar yer almayacak.
Bahsedilen Lite sürümü şimdilik Hindistan’da test edilmeye başlandı. Söz konusu uygulama, Android kullanıcıları için Google Play Store’dan indirilebilir durumda. Uygulamanın yakında tüm dünyada kullanıma sunulacağı söyleniyor.
Dizüstü Bilgisayar
LG Gram 16, hafif dizüstü bilgisayarlara güzel bir eklenti
Yaptığı paylaşımda yeni bilgisayarını tanıtan Güney Koreli şirket LG; hafif ve ince tasarımlarıyla tanınır olan dizüstü bilgisayar serisine yakında LG Gram 16 cihazını da ekliyor.
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Yeni bilgisayar, ekran çerçevesinde daha da azaltmaya giderek tasarım olarak nispeten yeni bir görüntü sunmayı başarmış. Böylelikle 16inç’lik bir ekrana da imkan sağlanmış ve mevcut olan Gram 15 bilgisayarından biraz daha gelişme göstermiş gibi duruyor. Boyutları ise 356 x 244 x 16.8 mm olan dizüstü bilgisayar, alüminyum malzemesiyle birlikte yaklaşık olarak 1.17 kg geliyor.
Cihazın IPS paneli 2560 x 1600 piksellik bir çözünürlük sunuyor ve önceki 15inç’lik modelinin 1080p çözünürlüğünden de bir adım ileri atmış oluyor. İşlemci kısmında ise Tiger Lake 11.nesil tercih edilmiş. İki farklı modelinde i5-1135G7 ve i7-1165G7 işlemcilerini barındıran bilgisayar; sırasıyla 8 ve 16GB’lık RAM kapasitesi sunuyor. Depolamada ise 1TB kapasiteli NVMe disk imkanı sağlanırken, yine önceki modeline göre dokunmatik alanında %55’lik bir genişletmeye gidilmiş ve klavye tuş genişliğinde de gelişim sağlanmış.
Bağlantı açısından ise iki tane Thunderbolt 4 girişinden bahsedebiliriz. Yine Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 bu seçenekler arasında yer alıyorlar.
Dizüstü bilgisayarın Ocak ayında Kore’de beyaz, siyah ve gümüş renkleriyle ulaşılabilir olacağı düşünülüyor. Gram serisi ise, yine Tiger Lake işlemcileriyle güncellenmiş ve ince tasarımlarını koruyan LG Gram 14 ve LG Gram 17 dizüstü cihazlarıyla tamamlanmış olacak. Ancak bu bilgisayarların uluslararası piyasalara ne zaman ve hangi fiyat ile geleceklerini ise henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte Ocak ayında yapılacak CES teknoloji fuarında daha detaylı bilgilere sahip olmamız olası.
Genel
Yeni nesil 2022 Range Rover, kamuflajlı olarak görüntülendi
2021‘in sonlarına doğru tanıtılması beklenen yeni nesil Range Rover, casus kameralara yakalandı. Jaguar Land Rover (JLR) Grubu‘nun MLA mimarisini kullanması beklenen araç, kış testleri esnasında görüntülendi.
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MLA mimarisi, şirketin yapacağı her türden araca uygun ve bir miktar elektrifikasyona yatkın bir yapı. Bu yapının tamamen elektrikli, hafif hibrit ve yeni Jaguar XJ gibi araçlarda görülmesi bekleniyor.
Bazı dedikodulara göre yeni nesil Range Rover’da, BMW‘den alınan 4.4 litrelik bir V8 yer alacak. Tabi bu motorun hafif hibrit bir sisteme sahip olacağı söyleniyor. Porsche Cayenne Hybrid gibi elektrikli SUV’ların giderek popüler olduğunu düşünürsek, yeni Range Rover’ın nasıl bir cevapla geleceğini görmek oldukça heyecan verici. Ayrıca bazı söylentilere göre Land Rover, elektrikli araç pazarında rekabet için ayrı bir model üzerinde çalışıyor.
Yeni Range Rover’a ait prototipleri görenler, düşük hızlardaki manevra ve dengeye yardımcı olan dört tekerlekten yönlendirme sisteminin olduğunu söylüyor.
JLR’nin araçta ağır kamuflaj tercih etmesinden mütevellit, tasarım konusunda bir şey söylemek zor. Velar ile başlayan yeni tasarım felsefesinin, en son nesil Evoque‘da gördük. Haliyle bu felsefenin yeni Range Rover’da da görülmesi bekleniyor. Tabi araziye daha yatkın bir çizgide olacak şekilde.
Yeni mimari için oldukça büyük yatırımlar yapan JLR’nin geleceğinin, biraz da yeni Range Rover’ın başarısına bağlı demek mümkün. Çünkü bir süre önce CEO Mary Barra, elektrikli araçlara geçişte GM‘in klasik araçları elektriklendirerek başarı yakalamasının örnek alınası olduğunu söylemişti. Yani JLR, elektrikli araçlara geçişte kült modelleriyle karşımıza çıkabilir.
Kaynak: Carscoops
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