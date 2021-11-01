Apple Kurucu Ortağı Steve Wozniak’tan iPhone 13 açıklaması! iPhone 13 ile önceki modeller arasında hiçbir fark olmadığını düşünüyor.

Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak’ın son yorumlarına bakılırsa, en yeni ürün serisi ile daha önce piyasaya sürülenler arasında neredeyse hiçbir fark olmadığına inanarak, herhangi bir iPhone 13 modeline yükseltme yapacak gibi görünmüyor.

Wozniak, Şimdilik iPhone 8 ile Takılacak

Wozniak, yeni iPhone 13’ü aldıktan sonra yeni telefon hakkında şunları söyledi:

“Yeni iPhone’u aldım; Farkı gerçekten söyleyemem. İçindeki yazılım eski iPhone’lar için geçerli sanırım. Büyüklük ve boyut konusunda endişeleniyorum … ama üzerinde çalışmıyorum. Ben sadece ürünlerin iyi olup olmadığıyla ilgileniyorum.”

Birçok yönden, iPhone 13 serisi iPhone 12’den ayırt edilemez ve Apple’ın dört yeni modele daha küçük bir çentik eklediğini ve aynı zamanda onları geçen yıl piyasaya çıkanlardan daha kalın ve daha ağır hale getirdiğini fark etmek için çok dikkatli bakmanız gerekecek . En son iPhone 13’ünü bir Apple mağazasına iade etmesi muhtemeldir, çünkü iPhone 8’inden memnun olduğunu ve iPhone 7 ve iPhone 6 ile aynı göründüğünü belirttiğini söyledi.

“Bekleyip bunu izlemeyi tercih ederim. Benim için iPhone 7 ve iPhone 6 ile aynı olan iPhone 8’imden memnunum.”

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2017’de Wozniak, gazetecilere amiral gemisini piyasaya sürüldüğü ilk gün satın almayacağını söylediği için iPhone X’ten pek etkilenmemiş olabilir. Bununla birlikte, Apple Watch’u en sevdiği teknoloji parçası olarak nitelendirerek övdü, bu yüzden şirket hakkındaki izlenimi o kadar da kötü değil. Katlanabilir bir iPhone görmek istediğini de belirtiyor ancak bu akıllı telefon tipinin durumu göz önüne alındığında hayali bir süre daha gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Wozniak, iPhone 13 ile son modeller arasında bir fark olmadığını düşünüyorsa belki de iPhone 14 serisi için heyecanlanacak. Ne de olsa, en üst seviye model iPhone 14 Pro Max’in yeniden tasarlanacağı, öne bakan bir delikli kamera, Titanyum kasa ve büyük kamera yükseltmeleri alacağı söylentileri var. Umarım, 2022’de açıklananlarla çok hayal kırıklığına uğramaz.

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Kaynak: WCCFTECH