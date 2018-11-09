Stephen Hawking’in kişisel eşyaları 1.8 milyon sterline satıldı!

Mart ayında, 76 yaşında vefat eden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking‘in kişisel eşyaları, İngiltere’de düzenlenen bir açık arttırma ile satışa sunuldu.

Yapılan açık arttırmada Stephen Hawking‘in hazırladığı ‘Genişleyen Evrenin Özellikleri’ isimli doktora tezi, kitapları, kullandığı tekerlekli sandalyesi ve bir çizgi dizi olan Simpsonlar’da yer aldığı sahnenin senaryosu da açık arttırmaya çıkartıldı.

Açık arttırmada Stephen Hawking‘in 1942 yılından 2018 yılları arasında, belli süre kullandığı toplam 22 kişisel eşyası satışa sunuldu.

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Açık arttırmadan 1.8 milyon sterlin gelir elde edildi!

İngiltere’de düzenlenen açık artırmada, Stephen Hawking‘in kaleminden hazırlanan ‘Genişleyen Evrenin Özellikleri’ isimli doktora tezi 584 bin 750 sterline satıldı. 1980 ve 1990 yılları arasında kullandığı tekerlekli sandalyesi 296 bin 750 sterline, çizgi dizi Simpsonlar’da yer aldığı sahnenin senaryosu ise 6250 sterline satıldı.

Açık arttırmada toplamda 1 milyon 824 bin 375 sterlin gelir elde edildi. Stephen Hawking‘in 1980 ve 1990 yıllarında kullandığı tekerli sandalyenin satışından elde edilen 296 bin 750 sterline, Stephen Hawking Vakfı ve Motor Nöron Hastalığı Birliği’ne bağışlanacak.